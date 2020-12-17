Как у McLaren появились новые совладельцы и что им нужно?

Оставив позади сложный период сотрудничества с Honda, команда явно движется вперед, самым явным свидетельством чего стало добытое в сражении с Racing Point третье место в Кубке конструкторов.

Вскоре после этого было объявлено, что консорциум во главе с американской инвесторской группой MSP Sports Capital выкупил за 185 млн фунтов 15-процентный пакет McLaren Racing с целью в будущем довести свою долю до 33%.

Это невероятно важный момент для McLaren, особенно если учесть, что сделка состоялась в очень сложный для бизнеса период коронавирусной пандемии. И можно ожидать, что после этого команда Ф1 еще быстрее устремится в светлое гоночное будущее.

Но что это за MSP Sports Capital?

Компания была основана лишь в 2019 году, став проектом четырех людей: Джеффа Мурада, Стива Вассермана, Арне Риза и Джама Нажафи. На официальном сайте ее миссией названы «инвестиции в профессиональные спортивные команды, лиги и бизнес-проекты в спортивной экосистеме, которые преследуют амбициозные и сложные задачи».

Несмотря на несомненную молодость компании, ее основатели могут похвастать солидным опытом. Мурад еще в 80-х начал работать спортивным агентом и стал в Америке заметной фигурой. В 2004-м он был совладельцем и генеральным директором бейсбольной команды «Аризона Даймондбэкс», а пять лет спустя выкупил «Сан-Диего Падрес». В 2012-м последний клуб был продан за 800 млн долларов.

Нажафи помимо работы в MSP Sports Capital руководит собственной Najafi Companies. Она входит в консорциум новых совладельцев McLaren. Нажафи является опытным инвестором как в спортивных, так и в других проектах. Также он связан с NBA, являясь совладельцем баскетбольной «Финикс Санс».

Если говорить о связях с миром гонок, то Мурад еще в 2007-м приобрел долю в команде NASCAR, носившей имя Hall of Fame Racing. Сейчас он связан с проектом Гран При в Майами, так как является исполнительным директором той самой «Майами Долфинз», чей стадион находится у самой трассы.

Карлос Сайнс и Ландо Норрис, McLaren MCL35 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Знаковая встреча в Бахрейне

Благодаря NASCAR Мурад познакомился с Заком Брауном, который тогда еще не работал в McLaren. Именно эта встреча и стала фундаментом для будущего инвестирования в команду Ф1.

«В марте 2019 года меня пригласили на гонку в Бахрейне, – рассказал Джефф. – Там я был гостем Mumtalakat [местного фонда благосостояния, который является владельцем большей части акций McLaren]. Я попросил их организовать мне встречу с Заком.

Мы были знакомы и общались, когда до этого у меня была команда NASCAR. И мне показалось, что будет очень здорово встретиться снова. Честно говоря, так и началась вся эта история.

Зак уже был руководителем McLaren, он представил нас с Джамом [Нажафи] шейху Мохаммеду. Это было очень приятно, позже мы встречались с шейхом уже сами, приезжая в Бахрейн или в Лондон».

В дальнейшем, когда был назначен Пол Уолш [исполнительный председатель McLaren], Зак рекомендовал нам с Джамом обязательно познакомиться с ним.

В итоге мы стали часто общаться с Полом – даже чаще, чем с самим Заком. По ходу этих видеоконференций мы пришли к выводу, что вполне возможно выстроить взаимовыгодное партнерство. И в какой-то момент начали рассуждать о том, как оно может быть устроено».

Как оказалось, в MSP Sports Capital уже давно присматривались к Ф1. Мурад рассказал о переговорах с Force India, которые проходили еще в 2018 году.

«Должен признать, для нас это стало хорошим уроком, – объяснил он. – Мы смогли лучше понять спорт. Еще у нас был интерес к Wiliams, хоть и не столь серьезный, но думаю, мы можем быть очень довольны тем, к чему все пришло в конечном итоге.

Когда переговоры с Полом и Заком приобрели по-настоящему серьезный характер, мы уже не оглядывались назад. Это была именно та команда, которая нам подходила.

Когда появилась возможность установить крепкие партнерские отношения с McLaren, то мы были обеими руками «за» – и очень довольны».

Генеральный директор McLaren Зак Браун радуется третьему месту в Кубке конструкторов Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Плоды работы Liberty Media

Для самой команды и Зака Брауна инвестиции оказались как нельзя более своевременными. Дела в Уокинге, похоже, окончательно пошли на лад. В следующем году на машинах появятся моторы Mercedes, а лимит бюджетов сыграет против топ-команд.

Полученные от американцев деньги будут потрачены на строительство новой аэродинамической трубы, что должно еще больше помочь McLaren. Постепенно, деталь за деталью, складывается общая картина будущих успехов.

«Действия Liberty по распределению доходов, принципам управления, техническому регламенту, а прежде всего ограничению расходов позволили нам разработать бизнес-план, который в итоге приводит к прибыльности, – объяснил Зак Браун. – Без лимита бюджетов ничего бы не вышло. Но теперь у нас есть программа возвращения в число лидеров. Надеюсь – и на вершину подиума. И она же обещает приносить нам прибыль».

В Liberty Media едва ли не с самого момента приобретения Ф1 в начале 2017 года говорили, что считают важной частью своей работы повышение рыночной стоимости команд чемпионата и их привлекательности для инвестиций.

Браун уверен, что пример MSP отлично подтверждает успех нынешних владельцев спорта.

«Ф1 всегда славилась тем, что больше всех тратит и может позволить себе самые большие экономические потери, – объяснил он. – Это не самая привлекательная финансовая модель, говоря откровенно.

Если посмотреть на команды NBA, [английской футбольной] Премьер-лиги, американского бейсбола – по все они обеспечивают свои совладельцам существенный рост вложений. Выкупив Ф1, Liberty увидела возможность изменить спорт, повысить стоимость команд и привлечь инвесторов вроде MSP».

У McLaren не было подиумов с весны 2014 года. За последние 12 месяцев Карлос Сайнс и Ландо Норрис завоевали три призовых кубка Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Перестановки не потребуются

За четыре года Формула 1 сильно изменилась в лучшую сторону. McLaren служит едва ли не лучшим тому примером. Примечательно, что MSP Sports Capital разделяет те же ценности. Принцип их работы в том, чтобы поставить верных людей на верные места и делать ставку на командную работу.

По словам Джама Нажафи, в McLaren американцы увидели хорошую возможность применить свои знания, но оказалось, что они понадобятся не во всем.

«Я занимаюсь инвестициями более 35 лет, – объяснил он. – И редко встречал сочетание подходящей команды с подходящими людьми в подходящем чемпионате.

В McLaren Racing мы видем именно такой случай. Они выступают в Ф1, возглавляемой Грегом [Маффеем], Чейзом [Кэри] и Стефано [Доменикали], а сами очень четко понимают, чего хотят добиться в будущем для McLaren. Пол, Зак и Андреас [Зайдль] – это отличная команда специалистов, которой мы полностью доверяем.

Очень редко можно встретить столь верно подобранных людей на своих местах, как в этой ситуации. Потому, начиная партнерство, мы просто не имели выбора: достаточно было инвестировать и начать сотрудничество [без кадровых перестановок].

Нам это очень нравится. Мы верим в Зака и в то, как он видит общий вектор развития команды. Мы ради поддержать эту стратегию, которая позволит команде стать сильнее – и уже в скором будущем выиграть чемпионат». А тажке поднять стоимость акций команды, при продаже которых через несколько лет MSP и рассчитывает вернуть все вложенное в легендарный коллектив.