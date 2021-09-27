Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи Следующая / Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин
Формула 1 / Гран При России Новости

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор

Автор:
, Редактор

По словам главы Скудерии, гонка Шарля Леклера показывает. Что обновленная силовая установка эффективнее прежней

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор

В Гран При России Шаль Леклер стартовал с конца решетки, так как команда поставила ему обновленный силовой агрегат. В нем используется модернизированный гибридный привод, который повышает эффективность всей установки.

Леклер сумел прорваться на восьмую позицию, но потом из-за несвоевременной смены резины после начала дождя откатился на 15-е место. Карлос Сайнс со старым мотором смог стать третьим, но именно благодаря дождю, так как по скорости он заметно проигрывал многим соперникам и после гонки жаловался на то, что его было слишком просто обгонять.

Глава команды Маттиа Бинотто пообещал Сайнсу как можно скорее поставить такую же силовую установку, как у Леклера.

«Сайнс получит новую силовую установку как только это будет возможно, – сказал Бинотто в эфире телеканала Sky Italia. – Я думаю, с ней машина быстрее. Мы примем решение о том, когда заменить двигатель исходя из трассы и возможности там обгонять. Но постараемся не тянуть с этим.

В целом новый силовой агрегат хорошо себя показал. Именно так, как мы и ожидали. Думаю, Леклеру он помог в этой гонке, что внушает надежды на конец сезона. Стартуя с конца решетки, мы не рассчитывали на очки. Но к концу дистанции Шарль смог прорваться, и мы уже не считали, что это невозможно.

Старый силовой агрегат не был плох, но новый определенно лучше. Карлос с ним мог бы выступить еще успешнее».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи

Предыдущая новость

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи

Следующая новость

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

17 ч
2
Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

17 ч
3
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

21 ч
4
Формула 1

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи

1 ч
5
Формула 1

Гран При России: пять быстрых выводов

21 ч
Самое важное:
Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин
Формула 1

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин

13мин
«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор
Формула 1

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор

53мин
«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи
Формула 1

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи

1 ч
Стартовала продажа билетов на Гран При России 2022 года
Формула 1

Стартовала продажа билетов на Гран При России 2022 года

1 ч
Гран При России перенесут на июнь
Формула 1

Гран При России перенесут на июнь

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин Гран При России
Формула 1

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи Гран При России
Формула 1

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи

Гран При России перенесут на июнь
Формула 1

Гран При России перенесут на июнь

Ferrari Больше от
Ferrari
Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами Гран При России
Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

Гран При России: дуэли в квалификациях Гран При России
Формула 1

Гран При России: дуэли в квалификациях

Анализ: потенциал Ferrari в Сочи выше, чем кажется Гран При России
Формула 1

Анализ: потенциал Ferrari в Сочи выше, чем кажется

Самое читаемое Сегодня

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?
Формула 1 Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1 Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи
Формула 1 Формула 1

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи

Гран При России: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При России: пять быстрых выводов

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин
Формула 1 Формула 1

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор
Формула 1 Формула 1

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор

Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке

Самое важное:

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин
Формула 1 Формула 1

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор
Формула 1 Формула 1

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи
Формула 1 Формула 1

«Ты хотел менять шины? И я нет!» Хэм и Норрис о финише в Сочи

Стартовала продажа билетов на Гран При России 2022 года
Формула 1 Формула 1

Стартовала продажа билетов на Гран При России 2022 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.