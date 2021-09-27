«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор

В Гран При России Шаль Леклер стартовал с конца решетки, так как команда поставила ему обновленный силовой агрегат. В нем используется модернизированный гибридный привод, который повышает эффективность всей установки.

Леклер сумел прорваться на восьмую позицию, но потом из-за несвоевременной смены резины после начала дождя откатился на 15-е место. Карлос Сайнс со старым мотором смог стать третьим, но именно благодаря дождю, так как по скорости он заметно проигрывал многим соперникам и после гонки жаловался на то, что его было слишком просто обгонять.

Глава команды Маттиа Бинотто пообещал Сайнсу как можно скорее поставить такую же силовую установку, как у Леклера.

«Сайнс получит новую силовую установку как только это будет возможно, – сказал Бинотто в эфире телеканала Sky Italia. – Я думаю, с ней машина быстрее. Мы примем решение о том, когда заменить двигатель исходя из трассы и возможности там обгонять. Но постараемся не тянуть с этим.

В целом новый силовой агрегат хорошо себя показал. Именно так, как мы и ожидали. Думаю, Леклеру он помог в этой гонке, что внушает надежды на конец сезона. Стартуя с конца решетки, мы не рассчитывали на очки. Но к концу дистанции Шарль смог прорваться, и мы уже не считали, что это невозможно.

Старый силовой агрегат не был плох, но новый определенно лучше. Карлос с ним мог бы выступить еще успешнее».