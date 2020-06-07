Впервые уик-энд в Баку прошел в 2016-м, но та гонка получилась откровенно блеклой. Зато в следующем сезоне, когда этап сменил название на Гран При Азербайджана, городская трасса показала себя во всем блеске и безумии.

Даниэль Риккардо прорвался с десятого места на старте к восхитетельной победе, а Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель столкнулись позади машины безопасности. Но одной из самых странных историй этого невероятного уик-энда стал дебютный подиум Лэнса Стролла из Williams.

В 2017 году о готовности 18-летнего Стролла к дебюту в Ф1 шли горячие споры. Канадец пришел в Williams после победы в европейской Ф3, где на него работала вся команда Prema. А еще он провел немало частных тестов для подготовки к Ф1. Несмотря на все это, старт в чемпионате получился сложным. Сходы в трех первых гонках, ноль очков за шесть Гран При и несколько столкновений.

Сам Стролл отмахивался от критики, называл ее смешной, а замглавы команды Клэр Уильямс просила недоброжелателей дать пилоту передохнуть. «Мы всегда говорили, что ему нужно время, чтобы освоиться, – объясняла Клэр. – А свалившаяся на него критика мне кажется жутко несправедливой»

На домашнем этапе в Монреале Стролл прорвался с 17-го места на старте на девятое на финише. Две недели спустя он стал восьмым в квалификации в Баку, впервые в карьере выйдя в финал субботней сессии и обойдя своего напарника Фелипе Массу. Перед тем этапом опытный бразилец вел во внутрикомандной борьбе по очкам – 20-2.

Лэнс Стролл за рулем Williams FW40 на Гран При в Баку Фото: Sutton Images

На первом круге Стролл попал под давление будущего победителя гонки Риккардо, сумев удержать того позади в связке 90-градусных поворотов первого сектора. Масса прошел напарника, но Лэнс вернул восьмое место благодаря столкновению Валттери Боттаса с Кими Райкконеном.

Не сумев обогнать Стролла, Риккардо на пятом круге поехал в боксы, чтобы получить свободную трассу. Лэнс же держался в 1,5 секундах от Эстебана Окона на Force India, пока из-за схода Даниила Квята не появилась машина безопасности. А сход Макса Ферстаппена из-за проблем с мотором поднял Стролла на седьмое место перед рестартом.

Пока впереди противостояние Хэмилтона и Феттеля привело к столкновению, остальные гонщики готовились к рестарту чуть спокойнее. Стролл, видимо, успокоился даже слишком, не сумев использовать слипстрим от ехавших впереди машин. Пока Масса на таком же Williams атаковал Феттеля в борьбе за второе место, Стролл отбивался от Нико Хюлькенберга.

Отбившись, Лэнс выиграл сразу три позиции благодаря столкновению партнеров по Force India Окона и Переса. На обломки их машин наехал Райкконен, из-за чего потерял скорость. А вскоре гонку и вовсе остановили красным флагом, чтобы убрать мусор с трассы.

Вынужденная пауза позволила всем пилотам получить свежие шины. Стролл к моменту рестарта был уже четвертым, уступая лишь Хэмилтону, Феттелю и Массе. На этот раз ему удалось попасть в слипстрим позади Фелипе и выйти на третье место. Но Риккардо тут же отобрал его, пройдя обоих пилотов Williams.

Проблемы Массы продолжились: потеряв две позиции, на следующем круге он пропустил еще и Хюлькенберга с Магнуссеном. Бразилец жаловался, что машину трясет и ей сложно управлять. Известие о поломке заднего амортизатора заставило его сойти с дистанции. А вскоре после столкновения со стеной вне игры оказался и Хюлькенберг.

Даниэль Риккардо, Red Bull Racing RB13, Лэнс Стролл, Williams FW40, Фелипе Масса, Williams FW40, на рестарте Фото: Гленн Данбер / Motorsport Images

Замедление Массы подарило Строллу отрыв от преследователей и позволило сосредоточиться на погоне за Риккардо. Тогда силовая установка Mercedes была намного лучше остальных, и позволяла Лэнсу отыгрывать на прямых. Он чуял запах призового шампанского.

Хотя через пять кругов после рестарта Риккардо и вырвался из зоны DRS, Стролл выиграл позицию благодаря проблеме с подголовником у лидера гонки Хэмилтона. Mercedes пыталась подсказать пилоту закрепить его во время езды по прямой, но в итоге решила позвать его в боксы за 20 кругов до финиша.

Пока Хэмилтон заезжал на пит-лейн, судьи наградили Феттеля 10-секундной штрафной остановкой за опасное вождение в режиме автомобиля безопасности. Пилот Ferrari отбыл наказание через два круга после пит-стопа Хэмилтона и выехал на седьмом месте.

Эти драматические события вывели Риккардо в лидеры гонки, а Стролл ехал вторым в 3,5 секундах позади. Третьим шел Магнуссен в 13 секундах от Williams, но куда больше следить стоило за ехавшим пятым Боттасом. Прорываясь после столкновения с Райкконеном на первом круге, финн после рестарта поочередно опередил Эрикссона, Вандорна, Грожана, Сайнса и Алонсо. Проблемы с тормозами лишили Магнуссена третьего места, а успешная атака на Окона вывела Боттаса в тройку. Чтобы догнать Стролла, ему теперь надо было отыгрывать по секунде с круга.

С приближением клетчатого флага разрыв стал таять. Боттас выдал серию отличных кругов, пытаясь нагнать Стролла, но и пилот Williams показал лучшее для себя время за семь кругов до финиша.

К заключительному кругу Боттас приблизился на дистанцию атаки. Он лучше вышел из 16-го поворота, выводящего на длинную прямую, не сбавляя скорость пролетел серию изгибов трассы, а потом включил DRS, когда впереди уже показался клетчатый флаг. У Лэнса не было шансов защититься. Боттас сдвинулся вправо за несколько метров до финиш, и добился своего, опередив Стролла на 0,105 секунды.

Но настроения канадцу это не испортило. После финиша он подошел к Боттасу с широкой улыбкой: «Мы были так близко, дружище!» И Боттас, и Риккардо, уже привыкшие к подиумам, быстро поздравили юного коллегу. А тот продолжал качать головой, не веря, что попал на подиум. Его отец Лоуренс в закрытом парке выглядел потрясенным таким достижением сына.

«У меня слов нет, что за безумная гонка, – сказал на подиуме облитый шампанским Стролл. – Наверное, это был один из самых плотных финишей в истории! Что за гонка. Перед этим этапом я бы не поверил, что буду стоять на подиуме. Просто восхитительно».

Тогдашний редактор Autosport Бен Андерсон оценил выступление Стролла в 9 баллов из 10, отметив его преображение. Для ответа критикам потребовался долгий путь, но самого Лэнса это не волновало: «Не думаю, что это что-то доказывает. Я не слушаю их слова, это просто шум. Меня критиковали в прошлом году, который я провел идеально. Критикую сейчас, когда у меня был тяжелый период. Я просто рад за себя, а этот шум вокруг меня не волнует»

Стролл поднялся над критикой, и не только взял подиум, но и вошел в историю Ф1. Он стал вторым по возрасту пилотом на пьедестале чемпионат: Макс Ферстаппен был всего на 11 дней младше его, когда выиграл Гран При Испании-2016. При этом Стролл стал самым молодым пилотом, которому удалось финишировать в тройке уже в дебютном сезоне.

И теперь, с измененными из-за Ферстаппена правилами Суперлицензии, Лэнса вряд ли сдвинут с его позиций. Сейчас он готовится к четвертому сезону Ф1 с Racing Point, которая намерена стать лучшей среди середняков в 2020 году. И наверняка надеется пополнить копилку своих призовых кубков в недалеком будущем.