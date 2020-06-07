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Как Стролл проиграл Ферстаппену 11 дней и все равно вошел в историю

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Как Стролл проиграл Ферстаппену 11 дней и все равно вошел в историю
Автор:
, Редактор Ф1
Перевод: Иван Матушкин, редактор
7 июн. 2020 г., 12:46

На Гран При Азербайджана Лэнс Стролл оставил свое имя в летописях Формулы 1, а сама гонка стала современной классикой

Впервые уик-энд в Баку прошел в 2016-м, но та гонка получилась откровенно блеклой. Зато в следующем сезоне, когда этап сменил название на Гран При Азербайджана, городская трасса показала себя во всем блеске и безумии.

Даниэль Риккардо прорвался с десятого места на старте к восхитетельной победе, а Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель столкнулись позади машины безопасности. Но одной из самых странных историй этого невероятного уик-энда стал дебютный подиум Лэнса Стролла из Williams.

В 2017 году о готовности 18-летнего Стролла к дебюту в Ф1 шли горячие споры. Канадец пришел в Williams после победы в европейской Ф3, где на него работала вся команда Prema. А еще он провел немало частных тестов для подготовки к Ф1. Несмотря на все это, старт в чемпионате получился сложным. Сходы в трех первых гонках, ноль очков за шесть Гран При и несколько столкновений.

Сам Стролл отмахивался от критики, называл ее смешной, а замглавы команды Клэр Уильямс просила недоброжелателей дать пилоту передохнуть. «Мы всегда говорили, что ему нужно время, чтобы освоиться, – объясняла Клэр. – А свалившаяся на него критика мне кажется жутко несправедливой»

На домашнем этапе в Монреале Стролл прорвался с 17-го места на старте на девятое на финише. Две недели спустя он стал восьмым в квалификации в Баку, впервые в карьере выйдя в финал субботней сессии и обойдя своего напарника Фелипе Массу. Перед тем этапом опытный бразилец вел во внутрикомандной борьбе по очкам – 20-2.

Лэнс Стролл за рулем Williams FW40 на Гран При в Баку

Лэнс Стролл за рулем Williams FW40 на Гран При в Баку

Фото: Sutton Images

На первом круге Стролл попал под давление будущего победителя гонки Риккардо, сумев удержать того позади в связке 90-градусных поворотов первого сектора. Масса прошел напарника, но Лэнс вернул восьмое место благодаря столкновению Валттери Боттаса с Кими Райкконеном.

Не сумев обогнать Стролла, Риккардо на пятом круге поехал в боксы, чтобы получить свободную трассу. Лэнс же держался в 1,5 секундах от Эстебана Окона на Force India, пока из-за схода Даниила Квята не появилась машина безопасности. А сход Макса Ферстаппена из-за проблем с мотором поднял Стролла на седьмое место перед рестартом.

Пока впереди противостояние Хэмилтона и Феттеля привело к столкновению, остальные гонщики готовились к рестарту чуть спокойнее. Стролл, видимо, успокоился даже слишком, не сумев использовать слипстрим от ехавших впереди машин. Пока Масса на таком же Williams атаковал Феттеля в борьбе за второе место, Стролл отбивался от Нико Хюлькенберга.

Отбившись, Лэнс выиграл сразу три позиции благодаря столкновению партнеров по Force India Окона и Переса. На обломки их машин наехал Райкконен, из-за чего потерял скорость. А вскоре гонку и вовсе остановили красным флагом, чтобы убрать мусор с трассы.

Вынужденная пауза позволила всем пилотам получить свежие шины. Стролл к моменту рестарта был уже четвертым, уступая лишь Хэмилтону, Феттелю и Массе. На этот раз ему удалось попасть в слипстрим позади Фелипе и выйти на третье место. Но Риккардо тут же отобрал его, пройдя обоих пилотов Williams.

Проблемы Массы продолжились: потеряв две позиции, на следующем круге он пропустил еще и Хюлькенберга с Магнуссеном. Бразилец жаловался, что машину трясет и ей сложно управлять. Известие о поломке заднего амортизатора заставило его сойти с дистанции. А вскоре после столкновения со стеной вне игры оказался и Хюлькенберг.

Даниэль Риккардо, Red Bull Racing RB13, Лэнс Стролл, Williams FW40, Фелипе Масса, Williams FW40, на рестарте

Даниэль Риккардо, Red Bull Racing RB13, Лэнс Стролл, Williams FW40, Фелипе Масса, Williams FW40, на рестарте

Фото: Гленн Данбер / Motorsport Images

Замедление Массы подарило Строллу отрыв от преследователей и позволило сосредоточиться на погоне за Риккардо. Тогда силовая установка Mercedes была намного лучше остальных, и позволяла Лэнсу отыгрывать на прямых. Он чуял запах призового шампанского.

Хотя через пять кругов после рестарта Риккардо и вырвался из зоны DRS, Стролл выиграл позицию благодаря проблеме с подголовником у лидера гонки Хэмилтона. Mercedes пыталась подсказать пилоту закрепить его во время езды по прямой, но в итоге решила позвать его в боксы за 20 кругов до финиша.

Пока Хэмилтон заезжал на пит-лейн, судьи наградили Феттеля 10-секундной штрафной остановкой за опасное вождение в режиме автомобиля безопасности. Пилот Ferrari отбыл наказание через два круга после пит-стопа Хэмилтона и выехал на седьмом месте. 

Эти драматические события вывели Риккардо в лидеры гонки, а Стролл ехал вторым в 3,5 секундах позади. Третьим шел Магнуссен в 13 секундах от Williams, но куда больше следить стоило за ехавшим пятым Боттасом. Прорываясь после столкновения с Райкконеном на первом круге, финн после рестарта поочередно опередил Эрикссона, Вандорна, Грожана, Сайнса и Алонсо. Проблемы с тормозами лишили Магнуссена третьего места, а успешная атака на Окона вывела Боттаса в тройку. Чтобы догнать Стролла, ему теперь надо было отыгрывать по секунде с круга.

С приближением клетчатого флага разрыв стал таять. Боттас выдал серию отличных кругов, пытаясь нагнать Стролла, но и пилот Williams показал лучшее для себя время за семь кругов до финиша.

К заключительному кругу Боттас приблизился на дистанцию атаки. Он лучше вышел из 16-го поворота, выводящего на длинную прямую, не сбавляя скорость пролетел серию изгибов трассы, а потом включил DRS, когда впереди уже показался клетчатый флаг. У Лэнса не было шансов защититься. Боттас сдвинулся вправо за несколько метров до финиш, и добился своего, опередив Стролла на 0,105 секунды.

Но настроения канадцу это не испортило. После финиша он подошел к Боттасу с широкой улыбкой: «Мы были так близко, дружище!» И Боттас, и Риккардо, уже привыкшие к подиумам, быстро поздравили юного коллегу. А тот продолжал качать головой, не веря, что попал на подиум. Его отец Лоуренс в закрытом парке выглядел потрясенным таким достижением сына.

«У меня слов нет, что за безумная гонка, – сказал на подиуме облитый шампанским Стролл. – Наверное, это был один из самых плотных финишей в истории! Что за гонка. Перед этим этапом я бы не поверил, что буду стоять на подиуме. Просто восхитительно».

Тогдашний редактор Autosport Бен Андерсон оценил выступление Стролла в 9 баллов из 10, отметив его преображение. Для ответа критикам потребовался долгий путь, но самого Лэнса это не волновало: «Не думаю, что это что-то доказывает. Я не слушаю их слова, это просто шум. Меня критиковали в прошлом году, который я провел идеально. Критикую сейчас, когда у меня был тяжелый период. Я просто рад за себя, а этот шум вокруг меня не волнует»

Стролл поднялся над критикой, и не только взял подиум, но и вошел в историю Ф1. Он стал вторым по возрасту пилотом на пьедестале чемпионат: Макс Ферстаппен был всего на 11 дней младше его, когда выиграл Гран При Испании-2016. При этом Стролл стал самым молодым пилотом, которому удалось финишировать в тройке уже в дебютном сезоне.

И теперь, с измененными из-за Ферстаппена правилами Суперлицензии, Лэнса вряд ли сдвинут с его позиций. Сейчас он готовится к четвертому сезону Ф1 с Racing Point, которая намерена стать лучшей среди середняков в 2020 году. И наверняка надеется пополнить копилку своих призовых кубков в недалеком будущем.

Лэнс Стролл после третьего места

Лэнс Стролл после третьего места

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лэнс Стролл В Магазин
Команды Williams
Автор Люк Смит

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