Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
15 Часов
:
20 Минут
:
43 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
36 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
50 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Как Стролл перенес COVID, не нарушив процедур FIA? Команда объяснила

Поделились
Комментарии
Как Стролл перенес COVID, не нарушив процедур FIA? Команда объяснила
Автор:

Глава Racing Point Отмар Сафнауэр подробно рассказал, почему позитивный тест канадского пилота на коронавирус не говорит о нарушении протоколов

Стролл пропустил гонку на «Нюрбургринге» из-за желудочного расстройства. При этом сделанные в четверг перед Гран При анализы гонщика на COVID-19 дали отрицательный результат. В воскресенье утром он вернуся к себе домой в Швейцарию, где вновь сдал анализ – и в этот раз он оказался положительным. 

Накануне уик-энда в Португалии Лэнс подтвердил, что уже прошел необходимые карантинные процедуры и готов вновь сесть за руль. У FIA вся эта ситуация не вызвала вопросов, однако многих она заставила задуматься, все ли в порядке с теми строгими протоколами, которая федерация установила для повышения уровня безопасности. 

Чтобы прояснить обстановку, глава Racing Point Отмар Сафнауэр опубликовал поздно вечером в среду официальное заявление, в котором подробно изложил все, что происходило со Строллом. 

«Как этим утром уже написал сам Лэнс в социальных сетях, в воскресенье 11 октября его тест на COVID-19 оказался положительным, и команда подтверждает это, – гласит текст. – Лэнс покинул «пузырь» [в паддоке] в Германии в субботу, 10 октября, так как не смог выступать из-за расстройства желудка. 

Впервые он сообщил об этом недомогании по ходу Гран При России. После этого его тест на COVID-19 несколько раз оказывался отрицательным. Анализы проводились в полном соответствии с правилами FIA и Racing Point.

Он также сдал отрицательный тест перед приездом в Германию по ходу официальной проверки для Гран При Айфеля. Симптомы желудочного расстройства вернулись в субботу, вынудив Лэнса отказаться от гонки и оставаться в собственном моторхоуме вне паддока». 

Сафнауэр подчеркнул, что команда привлекла в помощь гонщику медиков и ориентировалась на их выводы: «Он консультировался с докторами. Они говорили, что его симптомы не указывают на COVID-19 и не считали новые проверки необходимыми. Исходя из клинической картины, в тот момент также не было необходимости информировать FIA о природе заболевания.

Лэнс улетел домой в Швейцарию на частном самолете в воскресенье утром. В соответствии с дополнительным протоколом Racing Point, каждый сотрудник команды обязан пройти проверку, вернувшись с Гран При. Он сделал это и на следующий день получил положительный результат. 

Он оставался в изоляции на протяжении десяти дней, считая с момента взятия анализа, что соответствует местным правилам. На этой неделе в понедельник его тест оказался отрицательным, и он приедет на Гран При Португалии».

Дополнение: Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном

Где именно и при каких обстоятельствах Стролл подхватил COVID, до сих пор остается неизвестным. 

Также глава Racing Point подтвердил, что никто в команде не заразился от Стролла: «Все сотрудники команды вернулись с Гран При Айфеля в Британию на чартерном рейсе, и по прибытии их анализы не показали наличия вируса. Результаты тестов перед Гран При Португалии также оказались отрицательными».

По сообщениям пресс-службы FIA, за неделю с 10 по 16 октября в паддоке выявили восемь случаем коронавируса. У кого именно, традиционно не сообщается. Новые данные будут опубликованы в ближайшую пятницу.

Читайте также:

Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии

Предыдущая новость

Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии

Следующая новость

Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном

Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Адам Купер

Самое читаемое Сегодня

Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas

Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии

Пилот из Казани может стать первым после Хэмилтона. Следим за выступлением Тимура Богуславского в «24 часах Спа»
GT GT / Анонс

Пилот из Казани может стать первым после Хэмилтона. Следим за выступлением Тимура Богуславского в «24 часах Спа»

В том году судьи лишили Феттеля победы в Канаде. Один из них до сих пор жалеет
Формула 1 Формула 1 / Новость

В том году судьи лишили Феттеля победы в Канаде. Один из них до сих пор жалеет

Как Стролл перенес COVID, не нарушив процедур FIA? Команда объяснила
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как Стролл перенес COVID, не нарушив процедур FIA? Команда объяснила

«Стой на колене – может что поймешь». Боттаса обвинили в позерстве
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стой на колене – может что поймешь». Боттаса обвинили в позерстве

Росберг решил вновь побить Хэмилтона. Теперь как босс команды Extreme E
Extreme E Extreme E / Новость

Росберг решил вновь побить Хэмилтона. Теперь как босс команды Extreme E

Самое важное:

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas

Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона

Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном
Формула 1 Формула 1 / Новость

Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном

Как Стролл перенес COVID, не нарушив процедур FIA? Команда объяснила
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как Стролл перенес COVID, не нарушив процедур FIA? Команда объяснила

Самое читаемое

1
Формула 1

Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона

43мин
2
Формула 1

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas

9мин
3
Формула 1

Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии

4
GT

Пилот из Казани может стать первым после Хэмилтона. Следим за выступлением Тимура Богуславского в «24 часах Спа»

5
Формула 1

В том году судьи лишили Феттеля победы в Канаде. Один из них до сих пор жалеет

Самое важное:

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas
Формула 1

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas

Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона
Формула 1

Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона

Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном
Формула 1

Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном

Как Стролл перенес COVID, не нарушив процедур FIA? Команда объяснила
Формула 1

Как Стролл перенес COVID, не нарушив процедур FIA? Команда объяснила

Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии
Формула 1

Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.