Стролл пропустил гонку на «Нюрбургринге» из-за желудочного расстройства. При этом сделанные в четверг перед Гран При анализы гонщика на COVID-19 дали отрицательный результат. В воскресенье утром он вернуся к себе домой в Швейцарию, где вновь сдал анализ – и в этот раз он оказался положительным.

Накануне уик-энда в Португалии Лэнс подтвердил, что уже прошел необходимые карантинные процедуры и готов вновь сесть за руль. У FIA вся эта ситуация не вызвала вопросов, однако многих она заставила задуматься, все ли в порядке с теми строгими протоколами, которая федерация установила для повышения уровня безопасности.

Чтобы прояснить обстановку, глава Racing Point Отмар Сафнауэр опубликовал поздно вечером в среду официальное заявление, в котором подробно изложил все, что происходило со Строллом.

«Как этим утром уже написал сам Лэнс в социальных сетях, в воскресенье 11 октября его тест на COVID-19 оказался положительным, и команда подтверждает это, – гласит текст. – Лэнс покинул «пузырь» [в паддоке] в Германии в субботу, 10 октября, так как не смог выступать из-за расстройства желудка.

Впервые он сообщил об этом недомогании по ходу Гран При России. После этого его тест на COVID-19 несколько раз оказывался отрицательным. Анализы проводились в полном соответствии с правилами FIA и Racing Point.

Он также сдал отрицательный тест перед приездом в Германию по ходу официальной проверки для Гран При Айфеля. Симптомы желудочного расстройства вернулись в субботу, вынудив Лэнса отказаться от гонки и оставаться в собственном моторхоуме вне паддока».

Сафнауэр подчеркнул, что команда привлекла в помощь гонщику медиков и ориентировалась на их выводы: «Он консультировался с докторами. Они говорили, что его симптомы не указывают на COVID-19 и не считали новые проверки необходимыми. Исходя из клинической картины, в тот момент также не было необходимости информировать FIA о природе заболевания.

Лэнс улетел домой в Швейцарию на частном самолете в воскресенье утром. В соответствии с дополнительным протоколом Racing Point, каждый сотрудник команды обязан пройти проверку, вернувшись с Гран При. Он сделал это и на следующий день получил положительный результат.

Он оставался в изоляции на протяжении десяти дней, считая с момента взятия анализа, что соответствует местным правилам. На этой неделе в понедельник его тест оказался отрицательным, и он приедет на Гран При Португалии».

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Где именно и при каких обстоятельствах Стролл подхватил COVID, до сих пор остается неизвестным.

Также глава Racing Point подтвердил, что никто в команде не заразился от Стролла: «Все сотрудники команды вернулись с Гран При Айфеля в Британию на чартерном рейсе, и по прибытии их анализы не показали наличия вируса. Результаты тестов перед Гран При Португалии также оказались отрицательными».

По сообщениям пресс-службы FIA, за неделю с 10 по 16 октября в паддоке выявили восемь случаем коронавируса. У кого именно, традиционно не сообщается. Новые данные будут опубликованы в ближайшую пятницу.