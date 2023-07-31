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Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа

По мнению Тимо Глока, реальные шансы у преследователей лидера Ф1 появятся, если обязать того ездить только на резине Hard или же отломать на его Red Bull переднее крыло

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB12, после схода

Доминирование Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Ф1 приобрело такие масштабы, что многие болельщики просто перестали обращать на пилота Red Bull внимание, заранее отдавая ему победу и наблюдая лишь за борьбой всех остальных. 

Если считать спринты, Ферстаппен выиграл уже десять раз подряд, а судьба титула не вызывает вопросов примерно с конца весны, когда не выдержал прессинга и откатился назад его партнер по Red Bull Серхио Перес. 

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«Предлагаю, чтобы Макс весь уик-энд ездил только на самых жестких шинах или без переднего крыла, – сказал 41-летний экс-пилот в эфире Sky Германия. – Никаких других альтернатив я сейчас просто не вижу. 

Он имеет просто доминирующее преимущество во всех компонентах – и постоянно находит новые способы поднять планку еще выше. 

Можно видеть, как на него работает команда, и оценить уровень их взаимодействия. Все неизменно делается безупречно, каждый пит-стоп проходит без осечек. И тут перед ними можно только снять шляпу». 

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко недавно предсказал, что Ферстаппен будет становиться еще сильнее.

«Не знаю, насколько далеко он в итоге продвинется, учитывая, что его уже можно назвать одним из сильнейших за всю историю спорта, – отметил австриец. – А ведь в сентябре ему исполнится всего 26. 

Макс совершенствуется, и конца этому процессу не видно. Он предельно точно находит лимиты возможного, филигранно работает с шинами. Даже мы в команде впечатлены этим. Нам очень нравится, и мы будем продолжать дальше». 

В последний раз Ферстаппен не добрался до финиша гонки Ф1 в апреле 2022 года из-за поломки на Гран При Австралии. С того времени он провел 31 гонку, из которых выиграл 24 – и лишь трижды не попал на подиум. 

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