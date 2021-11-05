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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Как скорость в Монако поможет Ferrari в Мексике? Леклер объяснил

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По словам пилота, пакет для высокого уровня прижимной силы должен помочь Скудерии в условиях разреженного воздуха

Как скорость в Монако поможет Ferrari в Мексике? Леклер объяснил

Квалификация в Монте-Карло завершилась победой пилота Ferrari Шарля Леклера. Он не смог воспользоваться этим результатом, так как в финале субботней сессии разбил машину, но Карлос Сайнс за рулем другой SF21 финишировал в той гонке вторым.

В преддверии этапа в Мехико Леклер выразил надежду, что в этот раз его команда вновь будет в хорошей форме, так как из-за большой высоты над уровнем моря машины здесь традиционно используются в конфигурации с высоким уровнем прижимной силы

Отвечая на вопрос Motorsport.com, Шарль сказал: «В этом сезоне наш пакет для большого прижима отлично зарекомендовал себя. И в Монако, и в Будапеште. Скорее всего, здесь мы также будем использовать его, потому, думаю, тоже будем быстры.

В теории все должно быть лучше, чем в Остине».

Сейчас Ferrari ведет острый поединок с McLaren за третью строчку в Кубке конструкторов. Недавний Гран При США принес Леклеру финиш на четвертом месте впереди главных конкурентов. 

Он добавил: «Будет справедливо сказать, что [в этом году] мы уже видели как приятные сюрпризы относительно ожиданий от Гран При, так и не очень. Потому не будем теоретизировать, а займемся своей работой.  

Но все же, в этот раз мы должны быть сильны в сравнении с соперниками из середины пелотона». 

Сейчас Ferrari уступает McLaren 3,5 очка, однако в Мексике, по мнению Леклера, его команда может даже задумываться о споре с более серьезными соперниками.

«Мне нравится смотреть на ситуацию с оптимизмом [в отношении борьбы с Red Bull и Mercedes в Мехико], но важно оставаться реалистом, – объяснил он. – Уик-энд обещает получиться успешным для нас. Хотя, конечно, замахиваться на серьезную конкуренцию с Red Bull и Mercedes ни к чему, они слишком далеко впереди. 

Цель не в этом. Нам важно опередить McLaren, и наши мысли заняты именно этим. 

Конечно, если появится шанс добиться большего, я использую его, как делаю это всегда. Но пока подобное не выглядит возможным». 

Сейчас в личном зачете Ф1 Шарль идет шестым, отставая на 21 очко от Ландо Норриса из McLaren.

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Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

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