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Формула 1 / Гран При Бельгии / Аналитика

Как синоптики помешали Ферстаппену навязать борьбу Mercedes

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Как синоптики помешали Ферстаппену навязать борьбу Mercedes
Автор:
, Главный редактор

На старте гонки в Спа расклад сил был не в пользу Red Bull – из-за решения, принятого в пятницу самой австрийской командой

Макс Ферстаппен на Гран При Бельгии имел шансы всерьез побороться с Валттери Боттасом и Льюисом Хэмилтоном – но этого шанса голландца лишил неточный прогноз погоды. Об этом в своих обзорах гонки в Спа пишут сразу несколько европейских журналистов.

Дело в том, что в распоряжении и Mercedes, и Red Bull по ходу минувшего уик-энда было по два варианта заднего антикрыла – с разным уровнем прижимной силы. В пятницу утром команды опробовали оба – и машина «Быков» оказалась быстрее с более компактным крылом, обеспечивавшим меньший уровень прижимной силы. Само собой, в этой конфигурации болид RB16 был не слишком быстр в скоростных поворотах в средней части трассы – однако потери с лихвой перекрывал выигрыш на прямых первого и третьего сектора.

Большое антикрыло Mercedes на машине Льюиса Хэмилтона

Большое антикрыло Mercedes на машине Льюиса Хэмилтона

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

«Если бы инженеры Red Bull в итоге сделали выбор в пользу маленького крыла, Mercedes пришлось бы поступить так же, – в частности, пишет Марк Хьюз на сайте The Race. – Иначе разница по скорости на прямой Кеммель был бы слишком высока.

Это вряд ли помешало бы Хэмилтону взять поул. Но Ферстаппен вполне мог оказаться в первом ряду [ведь в реальности он отстал от Боттаса всего на 0.015], а на первом круге – вступить в борьбу за лидерство. И даже если бы в дебюте гонки обогнать Хэмилтона не получилось бы, по гоночному темпу Red Bull вполне мог превосходить Mercedes».

Насколько большой могла быть разница в скорости – легко увидеть на примере Renault, которая выбрала конфигурацию с меньшей прижимной силой. Рикккардо и Окон в гонке разгонялись до 320 км/ч, в то время как у Ферстаппена скорость не превышала 312,6 км/ч, а у Хэмилтона – и вовсе 307,3 км/ч.

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Но почему эксперт так уверен, что с маленьким крылом отставание Ферстаппена от Хэмилтона было бы заметно больше, чем в реальности (где к финишу голландец отстал от британца на 15 секунд)?

Дело в том, что по ходу этого сезона Mercedes W11 максимально хорошо смотрится именно при сравнительно высоком уровне прижимной силы. А Red Bull RB16 – наоборот, позволяет пилотам чувствовать себя максимально уверенно при сравнительно низкой аэродинамической загрузке. Большое крыло в случае с болидом «Быков» не только увеличило аэродинамическое сопротивление, но и сделало более сложной работу шин на втором секторе.

Большое крыло Red Bull на болиде Алекса Элбона

Большое крыло Red Bull на болиде Алекса Элбона

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

«В Mercedes вздохнули с облегчением, когда поняли, что ставить маленькое крыло не придется», – пишет Хьюз. Но почему же подчиненные Хорнера и Марко, имея в руках такое оружие против чемпионской команды, не сделали ставку на него в гонке?

Все просто: дело в прогнозе погоды, расценивавшем шансы на дождь в гонке как весьма высокие. А на мокром асфальте маленькое крыло стало бы источником большим проблем, подставив Red Bull под удар со стороны середняков (если бы те предпочли использовать большие крылья).

В итоге австрийская команда предпочла минимизировать риски – что вместе с сухим асфальтом в Спа и обеспечило зрителям очередную не слишком увлекательную гонку.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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