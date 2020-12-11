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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Как сильно изменятся болиды в 2021-м? Оценка в цифрах

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Как сильно изменятся болиды в 2021-м? Оценка в цифрах
Автор:
, Главный редактор

Босс Red Bull собрался взять в будущий сезон больше половины болида RB16

Пятничные тренировки Гран При Абу-Даби дали немало поводов для разговоров о следующем сезоне. По ходу заездов многие команды использовали днища, доработанные с учетом грядущих изменений в техтребованиях – а во второй практике каждый пилот проехал по 8 кругов на резине, разработанной Pirelli для 2021 года.

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Кристиан Хорнер, беседуя с прессой по завершении заездов, решился не просто оценить, насколько сильно изменятся болиды Формулы 1 к первой гонке нового сезона – но и использовать для этого конкретный числовой показатель.

«Я бы сказал, что болиды этого года и следующего будут совпадать процентов на 60, – заявил руководитель команды Red Bull. – Но тут важно сказать, что у нас изначально неплохая машина. Мы знаем, в чем она проигрывает другим болидам – и будем концентрироваться именно на этих аспектах в работе по ходу межсезонья.

Многие элементы шасси останутся прежними, элементы подвески будут теми же, коробка не изменится. Главным образом, поменяются навесные детали, аэродинамические элементы. Само собой, нельзя забывать о скором вступлении в силу потолка расходов – и это значит, что надо особо тщательно выбирать зоны для работы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Автор Кирилл Качнов

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