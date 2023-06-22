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Как сделать машины Ф1 легче? Эллисон предложил простое решение

Технический директор Mercedes высказал мысль, что порог минимальной массы шасси нужно просто снизить в регламенте – и тогда команды сами придумают, как этого добиться

Александр Кабановский
Автор:
Технический директор Mercedes AMG F1 Джеймс Эллисон

Нынешние автомобили Ф1 весят 798 кг, и это не считая топлива на борту. За счет постоянных прибавок за последние 15 лет минимальная стартовая масса выросла на 200 с лишним килограммов. 

И хотя такие шаги каждый раз были оправданы – появлением системы рекуперации, внедрением защитной дуги Halo, переходом на более крупные шины и так далее, – гонщики постарше с ностальгией вспоминают юркие и легкие машины, на которых ездили в начале карьеры. 

Недавно Макс Ферстаппен сказал, что просто не понимает, за счет чего можно облегчить шасси в условиях нынешнего регламента – у команд и так нет возможности использовать балласт, а прошлой весной машины и вовсе вышли на трассу с лишним весом.  

Джордж Расселл, который очень любит рассуждать на такие темы, добавил, что при аварии тяжелого автомобиля снижается безопасность гонщика. 

Между тем, технический директор Mercedes Джеймс Эллисон предложил собственное – и весьма изящное – решение назревшего вопроса. 

«Я полностью согласен со Стефано [Доменикали, генеральным директором Ф1], – объяснил британец по ходу одной из медиа-сессий в Монреале. – Он далеко не одинок в стремлении остановить негативную тенденция с ростом массы и развернуть ее.   

Машины становятся все тяжелее год за годом. Разумеется, изменить эту ситуацию не так просто. Главная задача – понять, как этого можно добиться за счет изменений в регламенте. 

Но я считаю, что надо просто понизить планку – и пусть дальше это будет проблемой команд. Если окажется, что все машины тяжелее разрешенного, это заставит нас делать непростой выбор, какие решения мы используем в конструкции, а какие – нет».

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