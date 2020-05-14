Как Сайнс едва не вылетел из Ф1, но стал пилотом Ferrari

Сегодня Карлос Сайнс – явно герой дня. За Даниэля Риккардо мы тоже, конечно рады – но он вроде как до сих пор мечтает о чемпионском титуле, а с этой точки зрения новый контракт австралийца кажется сменой чуть менее быстрого французского шила на чуть более быстрое оранжевое мыло. Себастьян Феттель выглядит каким-то чемоданом без ручки: платить 40 млн в год тяжко, а отправить на пенсию в 33 года жалко. А история о возвращении Фернандо Алонсо в Renault вообще, такое ощущение, просто приснилась паре авторитетных людей.

Карлос Сайнс молод, ему всего 25. Но уже опытен: выступил больше чем в 100 Гран При. Успешен: в прошлом году набрал примерно в два раза больше очков, чем другие лидеры команд-середняков и чем его напарник. А лучшее, конечно, впереди, раз с 2021 года испанец будет выступать за знаменитую Ferrari. Причем McLaren, как говорят, очень не хотел его в эту Ferrari отпускать и в попытках удержать сделал очень щедрое предложение.