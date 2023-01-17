Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет
По мнению шотландца, гонщику нужно вернуться в то психологическое состояние, какое было у него во времена выступлений за Red Bull
Карьера Даниэля Риккардо под крылом Red Bull долгое время развивалась по восходящей – гонщик выиграл титул в британской Ф3, финишировал вторым за Михаилом Алешиным в Формуле Renault 3.5, дебютировал в Ф1 за рулем HRT, а спустя полгода оказался в Toro Rosso.
В 2014-м австралиец получил приглашение в главную команду «Быков» и в первом же сезоне одержал три победы, затмив чемпиона мира четырех предыдущих лет Себастьяна Феттеля.
Но все изменилось, когда еще через два года в RBR пришел юный Макс Ферстаппен. Противостояние напарников вышло равным и упорным, но большие боссы явно больше благоволили голландцу – и в 2018-м Риккардо принял решение уйти из Милтон-Кинса.
Он пробовал найти себя в Renault и McLaren, но в итоге провалил сезон-22 и не смог удержаться в пелотоне. Круг замкнулся – Даниэль вернулся в Red Bull, но уже в качестве запасного гонщика.
Сам пилот заверяет, что планирует перезарядить батарейки и вернуться за руль в 2024-м, но многие в паддоке полагают, что сделать это ему будет непросто.
Вице-чемпион мира и экс-пилот Red Bull Дэвид Култхард дал 34-летнему гонщику совет, как повысить свои шансы продолжить выступления.
«Сейчас Даниэль не тот, каким мы знали его в прошлые годы, – объяснил шотландец. – Понятно, что он будет пытаться восстановить силы.
В Red Bull он производил очень сильное впечатление, а когда уходил из команды после 2018-го, стремился добиться еще больших успехов. К сожалению, его план не сработал, и теперь он вернулся в семью.
Если ему удастся вновь обрести тот психологический настрой, который был у него в дни успеха, то он точно получит возможность вернуться.
Если же нет, его карьеру в Ф1 можно считать завершенной».
За время выступлений в Ф1 Риккардо одержал восемь побед в Гран При, в том числе за рулем McLaren на итальянском этапе 2021 года.
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