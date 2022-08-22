Технический анализ Джорджо Пиолы
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Правила Ф1 подвержены постоянным изменениям – боссы спорта вынуждены непрерывно корректировать их, чтобы поддерживать конкуренцию.
Иногда регламент меняют радикально, начиная новую эру – именно так произошло перед стартом нынешнего чемпионата, серьезно изменив расстановку сил в пелотоне. За столь значительными переменами всегда следуют менее масштабные, призванные устранить выявленные ошибки и неточности.
Если говорить про 2023 год, то здесь пости все уточнения, утвержденные недавно Всемирным советом, так или иначе связаны с днищем машин. Это вполне логично: те оставались плоскими на протяжении нескольких десятилетий, потому возвращение граунд-эффекта неизбежно должно было привести к каким-то непредвиденным последствиям. Так оно и вышло: проявили себя болтанка и «козление», с которыми пришлось бороться.
При этом в командах были не в восторге от необходимости переделок в ключевой области машины. Это вылилось в длительный диалог руководителей спорта и конструкторов для определения точек соприкосновения. В итоге FIA пошла навстречу участникам и смягчила первоначальные предложения.
Они предусматривали увеличение дорожного просвета на 25 мм и более строгие нагрузочные тесты для контроля за гибкостью днища. Последнее было необходимо, чтобы исключить хитрые решения, позволяющие на трассе опускать края днища ближе к асфальту ради аэродинамического преимущества.
Днище Ferrari F1-75
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Достигнутый компромисс позволил сократить увеличение клиренса до 15 мм, а также зафиксировать следующие характеристики гибкости: если в 2022-м максимальный изгиб кромки днища при приложении силы в 250 Н (около 25 кг) может достигать 8 мм вниз и 12 мм вверх, то с нового сезона он ограничен пятью миллиметрами в обе стороны.
Также были уточнены геометрические требования к кромке, которые стали реакцией на найденные командами конструктивные решения.
Одновременно в контрольной планке под днищем, которую хитрецы научились делать гибкой за счет внутренних полостей, от шести отверстий для измерений оставили четыре – по два спереди и сзади, тогда как центральные были сочтены излишними.
Сравнение вариантов торцевой пластины переднего антикрыла Mercedes W13
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Изменения затронули и торцевые пластины переднего крыла. Новые ограничения призваны исключить возможность таких решений, как у Mercedes на Гран При Канады (на иллюстрации). С их помощью конструкторы стремятся, оставаясь в рамках регламента, иметь возможность активнее направлять потоки в сторону от машины. Это прямо противоречит тем целям, которые преследовали создатели действующих правил.
При этом командам дадут чуть больше свободы в регулировках. Сейчас перемещать закрылки можно в интервале 35 мм, с нового сезона FIA увеличила это значение до 40 мм.
Одновременно минимальный радиус закруглений в месте сопряжения деталей переднего и заднего крыльев, включая металлические кронштейны, вырастет с 2 до 4 мм. Это еще больше снизит возможность формирования завихрений.
В задней части шасси решено усилить центральный пилот, на конце которого смонтирован привод DRS. В 2023 году его высота вырастет на 60 мм – в FIA явно сделали выводы из тех происшествий, которые произошли в этом сезоне.
Еще два изменения касаются силовых креплений мотора к коробке передач и шасси. В новом чемпионате они должны будут выдерживать без разрыва нагрузку в 100 кН (около 10 тонн).
Alfa Romeo C42 Гуаньюя Чжоу после аварии на старте в Сильверстоуне
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
После аварии Гуаньюя Чжоу на старте в Сильверстоуне были усилены требования к верхней дуге безопасности и тем нагрузкам, с которыми она должна справляться.
Здесь изменения в правилах, по всей видимости, потребуют от конструкторов полностью переделывать существующие решения. Теперь все элементы дуги, расположенные выше 935 мм от базовой плоскости (плоскости контрольной планки под днищем), должны справляться с 15-кратной перегрузкой и изготавливаться из стойкого к абразивному стиранию материала.
Вдобавок, нагрузочные испытания на дугу теперь будут проводиться с приложением силы не только в направлении назад, как прежде, но и вперед.
Камера в шлеме Фелипе Массы, Venturi. Формула Е, 2021 год
Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
Использование в трансляции кадров с камеры, установленной внутри шлема пилотов, получило положительные оценки. FIA увеличила общее количество позиций, куда может устанавливаться камера на машинах Ф1, с шести до семи. Новым стало расположение внутри шлема гонщика – как у Фелипе Массы на фото.
Стартовый вес машин слегка понизят – с 798 до 796 кг. А вот аналогичное требование для силовых установок изменится в сторону увеличения, но лишь потому, что теперь моторы будут взвешивать с частью трубопроводов, которые прежде не учитывались.
Чтобы команды не пытались получить выгоду, охлаждая топливо – мы уже не раз видели такое по ходу нынешнего сезона – правила также были скорректированы.
Новая формулировка гласит: «Топливо в машине в любой момент вне гаража не может быть холоднее меньшей из двух величин: температуры на 10 градусов ниже, чем у окружающего воздуха, и температуры +10 °С (прежде было +20 °С)».
При измерении плотности гоночного бензина снизили максимально допустимое отклонение от контрольного образца – с 0,25 до 0,15%. Этот оставит меньше возможностей для всевозможных хитростей.
Также баки всех машин Ф1 в обязательном порядке оснастят клапанами сброса давления, чтобы воздух внутри отличался от внешнего максимум на 1 атм.
Выхлоп Ferrari F1-75: основная и вспомогательная трубы
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Наконец, перемены затронули и выхлопную систему – в той части, что расположена над диффузором. Они относятся к небольшим трубкам, которые идут в обход мотор-генератора MGU-H и сохраняют моторам громкий рев.
С 2023 года «вспомогательная выхлопная труба (трубы), по которым протекают отработанные газы, должны иметь общее внутреннее сечение менее 1500 кв.мм., а их внешние поверхности могут оказывать лишь минимальное аэродинамическое воздействие на окружающий воздух».
Входные отверстия задних тормозных воздухозаборников теперь официально разрешили закрывать защитной сеточкой, чтобы избежать попадания туда посторонних предметов.
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