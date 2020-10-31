Как Red Bull спасла Ферстаппена на квалификации в Имоле

В квалификации Гран При Эмилии-Романьи Макс Ферстаппен показал привычный для этого сезона результат – стал третьим. Однако у голландского пилота были вполне реальные шансы остаться за пределами первой десятки.

Едва выехав на трассу в начале второго сегмента, пилот Red Bull сообщил о падении мощности – а инженеры в то же самое время зафиксировали, что в одном из цилиндров рабочая смесь воспламеняется через раз. Механикам Red Bull пришлось оперативно менять свечу зажигания – стандартной длительностью для этой процедуры считаются 15 минут, но на этот раз сотрудники австрийской команды справились за 5. Пилот, в свою очередь, имея в запасе только одну попытку, смог пробиться в третий сегмент на шинах Medium.

«Конечно, квалификация получилась немного нервной, – сообщил голландский пилот после окончания заездов. – Во втором сегменте я не выезжал на Soft – и из-за этого перед стартом третьего мне немного не хватало понимания того, как ведут себя эти шины на самом пределе.

В результате во время первой попытки мне явно не хватало зацепа. Вторая попытка прошла получше – но по-прежнему было непросто. В итоге результат неплохой – но все-таки изначально я рассчитывал быть поближе к Mercedes [лучший круг Ферстаппена оказался примерно на полсекунды хуже, чем у занявших первый ряд Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона]».