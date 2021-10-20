Как Red Bull планирует переиграть Mercedes? Ферстаппен объяснил

Недавний Гран При Турции не мог не обеспокоить команду Red Bull Racing – по ходу всего уик-энда ее пилоты отставали от соперников из Mercedes. В воскресенье Валттери Боттас одержал победу, опередив Макса Ферстаппена на 15 секунд.

После первой половины чемпионата, когда голландец легко обгонял как финна, так и его напарника Льюиса Хэмилтона, такое развитие событий выглядело несколько непривычным.

У Red Bull уже не будет до конца чемпионата существенных обновлений шасси, а потому команда должна найти другой способ избежать повторения стамбульского сценария в шести предстоящих Гран При.

«В последнее время Mercedes смотрится очень сильно, – признался Ферстаппен в интервью Motorsport.com на мероприятии ExxonMobil в Хьюстоне. – Я полагаю, что трасса в Остине также хорошо подойдет им, хотя мы тоже добивались там хороших результатов.

У нас больше не будет серьезных обновлений, потому теперь особенно важно еще лучше понять машину и отыскать в ней дополнительную скорость. Это касается как аэродинамической конфигурации, так и работы шин.

Если с ними все сделать правильно, можно получить большое преимущество. Также есть и работа с настройками, которая начинается с приготовлений к уик-энду и продолжается в пятницу. Кое-какие доработки у нас все же будут, они тоже помогут. Таков в целом наш план».

Говоря о том, что не позволило лучше выступить в Турции, он добавил: «Уровень сцепления с асфальтом там оказался куда выше, чем мы рассчитывали. В результате поведение машины стало совсем другим. Тот уик-энд многому научил нас, особенно в части работы шин».