Как Red Bull будет выбирать напарника Максу на 2025 год? Хорнер объяснил

Если Макс Ферстаппен связал свое будущее из Red Bull как минимум до 2028 года, то имя его партнера по команде вызывает куда больше вопросов. Нынешний контракт Серхио Переса рассчитан до завершения будущего чемпионата. Команда уже подтвердила, что исполнит его – но что будет дальше?

Считается, что у самого мексиканца шансов остаться не так много – гонщику уже 33 года, а консультант Хельмут Марко недавно прямо заявил, что тот и так засиделся в Red Bull.

Нет сомнений, что в свою прежнюю команду очень хочет вернуться Даниэль Риккардо, однако австралийца тоже не назвать молодым, потому его перспективы вызывают в паддоке известные сомнения.

О том, как будет действовать Red Bull, в свежем интервью Speedcafe рассказал глава «Быков» Кристиан Хорнер.

«Сейчас у нас контракт с Пересом, – объяснил он. – Мы довольны Чеко, и он останется нашим пилотом на будущий год. Но для нас всегда хорошо иметь… Скажем так, задачей AlphaTauri, а до нее Toro Rosso всегда была подготовка потенциальных кандидатов для Red Bull Racing.

Именно поэтому в истории с Ником [де Врисом], которого я с самого начала не видел кандидатом в RBR, для меня изначально присутствовал вопрос, есть ли смысл его приглашать».

Британец продолжил: «Если говорить про 2025 год, думаю, всегда очень здорово иметь выбор. С контрактом Макса у нас порядок до 2028-го, но для Серхио место гарантировано только на будущий год.

Если он продолжит добиваться результата, мы оставим его и после этого. Если же по какой-то причине у него это не получится. мы не станем ограничивать себя при выборе только гонщиками AlphaTauri. Ведь в паддоке сейчас великое множество пилотов, которые хотели бы выступать за Red Bull».

Говоря о Риккардо, Хорнер добавил, что его шансы вернуться в RBR никак не связаны с возрастом: «Я не вижу в этом препятствия. Посмотрите на Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Значение имеет только то, что у человека в голове».