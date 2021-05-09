«Как ребенок без конфетки». Эрикссон раскритиковал Цуноду

Новичок Формулы 1 Юки Цунода, только появившись в чемпионате, сразу прославился отборной руганью по радио. От японца регулярно достается всем, включая его собственную команду.

После провала во вчерашней квалификации Гран При Испании, где Цунода стал 16-м, гонщик даже заподозрил, что AlphaTauri дает ему не такую машину, как у Пьера Гасли. Правда, позднее он извинился за свои слова.

Бывший пилот Ф1 Маркус Эрикссон остался не впечатлен действиями японца и посоветовал ему вести себя более зрело.

«Это было забавно первую пару раз, – сказал Эрикссон. – Но теперь уже перебор. Вместо того, чтобы ругаться, жаловаться и вести себя как ребенок, которому не дали конфетку, ему стоит сосредоточиться на том, чтобы выжимать максимум из себя и своей машины.

Он быстр. Но, кажется, сейчас он и есть свой главный враг».