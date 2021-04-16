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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Как реагировать на критику и реально ли ускорить Aston Martin? Отвечает Феттель

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

После сложного начала сезона с новой командой немецкий гонщик рассказал, чего можно ждать дальше

Как реагировать на критику и реально ли ускорить Aston Martin? Отвечает Феттель

После Гран При Бахрейна Себастьяна Феттеля критиковали едва ли не больше, чем Никиту Мазепина. Обладатель четырех титулов наделал кучу ошибок, попал в аварию и финишировал в гонке только 15-м. 

«Ни к чему углубляться в отрицательные эмоции, – признался Себ в Имоле, рассуждая о своей реакции на случившееся. – Самое главное, что я понимаю причины произошедшего и уже сделал выводы. 

Уверен, что ничего подобного со мной не повторится. Вы всегда должны учиться на своих ошибках, а желательно еще и на ошибках других.

Разумеется, все это никак меня не извиняет». 

При этом Феттель считает критику частью жизни и готов воспринимать ее, хотя и с известными оговорками: «Критика имеет право на существование, если она оправдана. Я провел гонку далеко не лучшим образом. И вполне заслуживаю того, чтобы меня за это критиковать. 

При этом мало кто согласится подойти ко мне и сказать те же самые слова прямо в лицо. Они привыкли рассуждать об этом перед телекамерой или общаясь с кем-то другим. Но только не с теми, о ком идет речь».

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Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Первый Гран При сезона показал, что Aston Martin стоит готовиться к сложностям. Изменения в правилах ударили по команде сильнее, чем по ее соперникам, и рассчитывать в 2021-м на регулярную борьбу за подиум Феттелю и Лэнсу Столлу было бы слишком легкомысленно. 

«Мы проигрывали больше, чем рассчитывали, – согласился немецкий пилот. – Но многое узнали о машине и постарались тщательно проанализировать все собранные данные. Надеюсь, это поможет нам и здесь [в Имоле], и в следующих гонках.  

Я готов сделать все возможное, чтобы провести вторую гонку лучше. Я сам хочу выполнить свою работу лучше и думаю, что мы в целом лучше готовы на этот раз. Я смог кое в чем разобраться с машиной и теперь знаю больше о том, чего она от меня хочет». 

На уточняющий вопрос о том, что именно он имеет в виду, 33-летний гонщик пояснил: «Здорово, что у меня было время поразмышлять над разными мелочами. Я кое-чем позанимался на симуляторе, чтобы научиться держать некоторые моменты под контролем и разобраться в том, что подходит машине. Я провел тонкие настройки себя самого, чтобы быть лучше готовым к предстоящим гонкам.

Многие вещи для меня в новинку, к ним еще нужно привыкать. Но чем больше кругов я проезжаю, тем лучше все обстоит. Гонка в Бахрейне принесла плохой результат, но она оказалась полезной в том плане, что сейчас я готов куда лучше». 

Себастьян Феттель, Aston Martin

Себастьян Феттель, Aston Martin

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

При этом, по мнению Себастьяна, концепция шасси, используемая Aston Martin, не позволяет рассчитывать на существенное улучшение результатов в 2021-м. 

«Нет никаких сомнений, что машины с малым углом склонения корпуса находятся в невыгодном положении, если сравнивать с прошлым годом, – объяснил он. – Но даже в этой ситуации мы должны сделать все от нас зависящее. Невозможно осуществить радикальные изменения по ходу сезона. Это потребует слишком большого времени, и даже если бы мы решились на это, у нас все равно нет жетонов. Потому что имеем – то имеем. Надо работать с этим. 

В жизни порой случается что-то подобное. У команды есть большой потенциал для роста даже с такой машиной. И есть мотивация стать сильнее. У нас на подходе кое-какие новинки, а другие уже на машине. Так что теперь все зависит от пилотов». 

Себ добавил: «Я сохраняю позитивный настрой. Я в целом позитивный человек. Да, первая гонка вышла совсем не позитивной. Но прошедшее с тех пор время очень помогло мне».

Пятничные тренировки на трассе Энцо и Дино Феррари Феттель закончил с 14-м и 15-м временем, оба раза уступив своему напарнику Лэнсу Строллу. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Четверг
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Кристиан Ниммерфолль

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