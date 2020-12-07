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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности

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Как Расселл остался без победы в Сахире? Mercedes раскрыла новые подробности
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Адам Купер

Чемпионская команда рассказала о деталях истории, стоившей ее дебютанту успеха в воскресной гонке

Джордж Расселл, который заменил заболевшего Льюиса Хэмилтона, захватил лидерство в первом же повороте Гран При Сахира, после чего лишь наращивал его по ходу дистанции. 

Однако вскоре после середины гонки все перевернулось с ног на голову, когда судьи FIA решили выпустить машину безопасности после небольшой аварии Джека Эйткена – новичка Ф1, который как раз заменил Расселла в Williams.

Тактический штаб Mercedes скомандовал обоим пилотам – Джорджу и занимающему второе место Валттери Боттасу – ехать в боксы для второго пит-стопа. Но из-за малого времени на подготовку и накладку в радиоэфире механики подготовили не те комплекты шин. 

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В результате британец уехал обратно на трассу на передних колесах из комплекта напарника, а сам Валттери, потеряв время, в итоге получил тот же комплект, на котором был до этого. Такое развитие событий привело Mercedes к худшему результату в сезоне – только восьмому и девятому местам на финише.

Сразу после финиша в команде признали, что первопричиной ошибки стало наложение двух сообщений в радиоэфире, одно из которых заглушило другое. 

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин пояснил, как именно развивались события в тот напряженный момент. 

«У нас не было достаточного времени, чтобы проанализировать все детально, но мы уже обнаружили кое-что по горячим следам, – рассказал он на традиционном видео по итогам Гран При. – Речь идет о системе приоритетов в радиосообщениях. 

К примеру, когда Рон [Мидоуз, спортивный директор] общается с бригадами механиков, инструктируя их по поводу шин для двух гонщиков, одновременно по радио идут и другие переговоры.

Система настроена так, что у сообщений Рона самый высокий приоритет. Потому что подготовка шин – это самое важное. Это важнее того, что в данный момент говорит пилот или кто-то еще. 

Но есть период срабатывания, когда система выводит в эфир приоритетный канал. Именно за это время мы и упустили ключевую информацию. 

Половина ребят, отвечающих за шины, не получила инструкцию. При этом вторая, похоже, все услышала. Потому, когда машины заезжали, не вся резина была в готовности на пит-лейне».

Шовлин добавил, что небольшой заминки в эфире оказалось достаточно для последующей цепочки событий, испортившей команде гонку. 

«Возникло замешательство, когда никто из нас не понимал в точности, что происходит, – объяснил он. – Первопричина была именно в том, что мы потеряли ключевую информацию в ключевой момент. 

Между объявлением о машине безопасности и въездом Джорджа в боксы прошло совсем мало времени. Нам нужно еще раз детально изучить все записи, чтобы полностью восстановить развитие событий. 

Как только у нас будет полное понимание – а пока еще остается пара вопросов, с которыми его нет, – мы разработаем решение для следующей гонки в Абу-Даби».

Главный гоночный инженер добавил, что прежде команда ни разу не сталкивалась с подобным развитием событий, и Джорджу Расселлу просто не повезло, что в критический момент именно он оказался главным пострадавшим. 

«Это могло случиться в любой из гонок за три последних года, – сказал Шовлин. – Или в первой же гонке следующего сезона. Ошибка была заложена в нашу систему. Очень обидно, что именно в этот раз с Джорджем она проявила себя. Исключительное невезение».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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