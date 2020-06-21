Кими Райкконен вернулся в Формулу 1 в 2012 году после двухлетней паузы, за время которой успел отметиться в WRC и NASCAR. После двух лет вне Ф1 бывший пилот Sauber, McLaren и Ferrari вел переговоры с Williams. Но неожиданно для многих оказался в Lotus.

«Я впервые услышал о возвращении Райкконена на Гран При Германии-2011, – рассказал финский журналист Хейкки Культа официальному сайту Ф1. – В то время у него шли переговоры с Williams. Но позже, осенью, выяснилось, что он договорился с Lotus».

В Энстоуне тогда шли большие перемены: в Renault отказались от заводской команды, продав ее Genii Capital. И новые владельцы пришли с большими амбициями, сразу наняв чемпиона мира. Однако чего ждать от Lotus, не знали даже в самой команде.

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Кими Райкконен, Lotus E20 Фото: Sutton Images

«Даже при моем опыте главный вызов в том, чтобы заново столькому научиться, – говорил тогда Райкконен. – Я вообще не представляю, в каком направлении движется наша команда. Но думаю, мы это поймем, когда сезон начнется».

Однако, результаты команды уже на старте стали превосходить многие ожидания. Если на первых этапах Lotus просто стабильно держался в очках, уступая Red Bull, Ferrari и McLaren, то на четвертом Гран При сезона в Бахрейне Райкконен и Ромен Грожан добились для команды двойного подиума.

Команда смогла удержать этот уровень: Кими попадал в тройку в Барселоне, Валенсии, Германии и Бельгии, Грожан прибавил подиумы в Канаде, а в Венгрии в тройке были они оба.

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Кими Райкконен и Себастьян Феттель. ГП Бахрейна, Воскресенье, после гонки. Фото: XPB Images

Вкупе с проблемами Баттона и Массы, это позволяло Lotus к середине сезона держаться в группе лидеров. Однако, летом соперники смогли ощутимо прибавить и после гонки в Спа лучшими результатами Райкконена надолго стали пятые места.

Если до этого перед пилотом и брезжила надежда побороться за титул, то осенью она испарилась – из 74 очков итогового отставания Кими от Себастьяна Феттеля 68 пришлись именно на осень. Тем не менее, один прорыв все же случился: в Абу-Даби Райкконен принес Lotus одну из двух ее побед за четыре сезона.

Несмотря на спад во второй части чемпионата, Кими завершил его третьим в турнирной таблице. И если бы не проблемы Грожана, Lotus наверняка поборолся бы за первую тройку в Кубке конструкторов.

Подиум: победитель гонки Кими Райкконен, Lotus Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Сам финн принес команде аж 207 очков из 303-х, набранных в 2012 году. Но в этом были и свои проблемы – успехи Райкконена буквально разоряли Lotus.

«За два года в Lotus Райкконен заработал 390 очков, – рассказывает Культа. – Глава команды Жерар Лопес явно не ожидал такого, когда подписывал контракт, по которому обязался доплачивать Кими по 50 тысяч евро за каждое набранное очко. Это почти довело Lotus до банкротства, так как только по этим бонусам выплаты Райкконена составили 19,5 млн евро».

Было дело в бонусах или нет, но сезон-2013 Кими начал с победы в Австралии. В следующих девяти гонках он раздобыл еще пять подиумов и опять выглядел, как один из основных соперников Феттеля. Но в Энстоуне то ли недооценили возможности машины, то ли переоценили свои финансы: уже на второй год Lotus стало нечем платить своему лидеру.

Результаты во второй части сезона вновь пошли на спад, несмотря на подиумы Райкконена в Сингапуре и Корее. Да и сам Кими терял мотивацию из-за неоплачиваемой работы. На Гран При Абу-Даби он прибыл с опозданием.

Кими Райкконен. Февральские тесты в Барселоне, Среда. Фото: XPB Images

«Когда вам целый год не платят, трудно мыслить позитивно», – пояснил он по приезду. И после схода с дистанции отправился на лечение спины. По крайней мере, именно так в Lotus объяснили отсутствие главной звезды на двух последних этапах сезона.

На следующий год машина в Энстоуне была не в пример хуже, а место Райкконена занял Пастор Мальдонадо с нефтяными спонсорами в придачу. Трудно сказать, виновны ли в печальном конце истории команды те самые 20 бонусных миллионов для Кими. Но что в команде не ждали такого успеха от почти ушедшего на пенсию пилота – кажется фактом.