Как пять капель спасают победы для Скудерии. Лаборатория Shell в боксах Ferrari

Когда впервые попадаешь в боксы команды Формулы 1 – больше всего удивляешься тому, насколько там мало места. Казалось бы, когда на ту же трассу в Олимпийском парке Сочи приезжают участники Российской серии кольцевых гонок (которые тоже возят с собой немаленький набор громоздкого оборудования) – по тем же самым боксам можно чуть ли не на велосипеде кататься. В дни же Гран При даже в расположении небедной Ferrari чувствуешь себя, как в старой аристократической квартире, превратившейся в коммуналку на десяток семей. Только вместо тазов, велосипедов и санок вокруг сплошь стопки колес со знакомыми фамилиями и надписями вроде «левое заднее»…

Впрочем, оборудование, конечно, бывает разным. Одно дело – установленный на подставку баллон со сжатым воздухом для пневмодомкратов, а совсем другое – целая лаборатория размером со стандартный грузовой контейнер. Такая лаборатория, принадлежащая компании Shell – одна из самых важных «комнат» в «коммуналке», которую представляют собой боксы Ferrari на каждом Гран При.

Одна и та же лаборатория Shell ездит на все гонки: и европейские, и заокеанские. А вот работающие в ней специалисты (в отличие от механиков и инженеров гоночных команд) регулярно меняются Фото: Shell Russia

Сравнение с контейнером, кстати, всплыло неслучайно. Передвижная лаборатория по сути представляет собой именно такой контейнер – в конце уик-энда его вместе со всем содержимым грузят на прицеп, а потом и в самолет. Благодаря этому специалисты нефтяной компании по прибытию на трассу могут практически сразу же приступить к работе, а вечером в воскресенье им не приходится тратить время на сборы.

Допустимая погрешность – 0,11 %

С первого взгляда может показаться, будто для специалистов Shell что бензин, что моторное масло – все едино. В том смысле, что в лаборатории с обеими жидкостями выполняются примерно одни манипуляции. В центре внимания здесь – миниатюрные емкости с пробами топлива и масла. Всего-то делов – не перепутать между собой два ящика, один из которых раз в десять больше другого.

Тот, что побольше – под названием атомно-эмиссионный спектрометр – для проб масла. Тот, что поменьше – по имени хроматограф – для образцов бензина. Жмем пару кнопок, смотрим на соответствующий экран – и повторяем это от 40 до 100 раз за гоночный уик-энд. Изучение проб, если не усложнять, вроде бы тоже сводится к одному и тому же – поиску примесей. Но вот здесь и начинаются различия.

В случае с бензином краеугольный камень всего – крайне жесткие требования FIA. В этой мини-вселенной образец топлива, который федерация признала законным – вещь столь же сокровенная, как «моя прелесть» для Горлума. Сам образец – и график, который появился на экране после проведения анализа контрольной пробы. Высота пиков на такой диаграмме соответствует доле того или иного компонента. Если после анализа очередной пробы какой-либо пик на графике оказался на 0,11 % выше или ниже, чем на контрольном – поздравляем: у вас в баке плещется незаконное топливо.

Что это значит? Что причиной дисквалификации в теории может стать грязь на перчатках механика – если он менял один из элементов топливной системы и оставил несколько граммов этой грязи на стенке топливного бака или топливопровода. Или что незаконной запросто может оказаться смесь двух совершенно легальных версий. Одним словом, когда в лабораторию вносят очередную пробу, поневоле начинаешь дергаться: не многовато ли с утра плеснул на себя туалетной воды.

Слева от Себастьяна Феттеля расположены два хроматографа для анализа проб бензина, а большой голубой ящик за специалистом Shell – спектрограф для работы с пробами масла Фото: Shell Motorsport

Из-за этого, как сказали бы авторы популярного мема, нельзя просто взять и перелить топливо из одной емкости в другую. Этот процесс обязательно должен сопровождаться отбором и анализом проб. Бочки с бензином прибыли во вторник на автодром – проводится выборочный анализ. Топливо перекачали из бочек в заправочные машины – сразу же берутся пробы. С помощью заправочной машины заполнен бак болида – процедура повторяется. Само собой, замена любой детали системы питания сопровождается оценкой того, сказалась ли эта операция на составе бензина. В результате за один гоночный уик-энд в лабораторию Shell приносят около 50 проб.

И это только треть дела – ведь проб масла будет вдвое больше. С одной стороны, здесь уже не надо трястись над десятыми долями процента, так как требования FIA к смазочным материалам менее жесткие (однако масло по-прежнему не должно сильно отличаться от контрольных образцов, предоставленных техкомиссарам до начала уик-энда). С другой, масло не только делает возможным работу двигателя – оно также позволяет неплохо оценить его состояние.

Гадание на масляной капле

К примеру, если в какой-то момент резко увеличится скорость износа спрятанной внутри цилиндра ключевой детали (хотя бы поршневого кольца) – ни один из пятисот датчиков, установленных на болиде, не поднимет тревогу и даже косвенных данных не предоставит. О проблеме станет известно только по дыму из выхлопной трубы – если, конечно, под рукой нет спецлаборатории Shell, где неприятный симптом увидят заранее в пламени спектрографа. В спектрографе масло выгорает – и по цвету пламени сложная оптика прибора определяет, какие металлы присутствуют в масле и в какой концентрации. Практически любое заметное отклонение от «плановых показателей» – серьезный повод для беспокойства.

У каждого сотрудника Shell, сезон-другой поработавшего в лаборатории, есть любимая история о том, как спектрограф спас Ferrari от неизбежного провала. Как выявленная чрезмерная концентрация не-будем-говорить-какого металла навела на мысли о проблемах с не-будем-говорить-с-какой деталью. Как взяли повторные пробы из нужной части мотора (в гоночном двигателе чуть больше возможностей это сделать, чем в обычном, с одним-единственным отверстием под щуп). Как быстро сверились с имеющимися математическими моделями и базой данных: одним из важных активов Shell является информация, накопленная за время работы с самыми разными двигателями – от сверхмощных квалификационных турбомоторов восьмидесятых до V-образных «восьмерок», на смену которым пришли современные гибридные установки.

По словам представителей Ferrari и Shell, если болиды итальянской команды становятся быстрее на 1 секунду с круга, две десятых в этой секунде отыгрывается благодаря более совершенным бензину и маслу Фото: Shell Russia

Заканчивается типовая история обычно тем, как в самый неподходящий момент уик-энда механикам пришлось менять двигатель – а когда вызвавший подозрения мотор позже вскрыли на базе, выяснилось, что он нипочем не дотянул бы до финиша победной гонки. А то и вовсе приказал бы долго жить в первом сегменте квалификации…

Особый акцент в рассказе обычно делается на том, что после получения информации от специалистов Shell инженеры Ferrari никогда не пытаются обвинить партнеров в паникерстве или тихо проигнорировать поступивший сигнал. Если парни из лаборатории сказали, что дело дрянь – мотор будет заменен. Настолько велик уровень доверия между двумя компаниями.

Впрочем, байки байками – но не стоит забывать, что нынче моторы опломбированы и вскрытие этих пломб приравнивается к замене двигателя (со всеми анти-бонусами в виде потери позиций на стартовой решетке). То есть даже при наличии времени и желания нельзя просто так взять и разобрать мотор, чтобы проверить «здоровье» тех же поршневых колец. Конечно, в цилиндр через свечной колодец можно засунуть какой-нибудь навороченный эндоскоп – но с помощью такого устройства реально обнаружить лишь проблемы, о которых специалисты Shell уже сообщили пять-шесть проб тому назад.

Весной в паддоке ходили слухи, что топливо Shell пахнет то ли клубникой, то ли грейпфрутом – а корреспондент Motorsport.com обнаружил в мобильной лаборатории упаковку кокосовой воды. Не исключено, что это как-то связано с переходом на моторы третьей версии! Фото: Shell Russia

И это только одна из причин, почему плотное сотрудничество с нефтяниками становится все более важным аспектом работы команд Формулы 1. Турбомоторы по определению чувствительнее к качеству топлива, чем уступившие им место атмосферники. Ограничение по расходу топлива делает команды особенно заинтересованными и в выделяющем больше энергии при сгорании бензине, и в обеспечивающем меньшие потери на трение масле. Поэтому и лаборатория Shell с годами будет становиться все более значимой зоной боксов Ferrari.

А если вдруг вы хотите намекнуть, что запасы нефти на Земле конечны – обратите внимание на болиды выступающей в Формуле Е команды Nissan e.dams. Не правда ли, логотип в виде ракушки выглядит, мягко говоря, знакомо?