Как прошли тесты Формулы 1: главные события, выводы и цитаты

В этом году гонщики Формулы 1 проехали около 7 500 километров. Всю эту дистанцию спортсмены преодолели на тестах в Испании. Сейчас шесть февральских дней предсезонных испытаний кажутся пришельцами из прошлой жизни: журналистов пускали в паддок, болельщики спешили купить билеты на гонку в Баку, а от слова «плато» еще не хотелось бежать без оглядки.

Главные герои

В центре внимания с 19 по 21 февраля (а потом и с 26 по 28) были действующие чемпионы из Mercedes. Казалось, они стремились не просто проехать самые быстрые круги, а застолбить лидерство по всем важнейшим показателям. На первой неделе два лучших времени остались за Боттасом и Хэмилтоном. Лидерами по километражу стали Льюис и дважды Mercedes – как команда и как марка силовых установок.

Лучшие круги пилотов за две недели тестов Фото: Pirelli

Правда, с силовыми установками ситуация была совсем не безоблачной. На серебристых болидах мотор барахлил дважды, а Williams столкнулась с разного рода проблемами целых четыре раза.

Комментарии на эту тему были предсказуемы: «На то они и тесты», «Лучше сейчас, чем в Мельбурне», «На пути прогресса это неизбежно». Однако по завершении заездов Хэмилтон все-таки обронил мимоходом, что обычно в зимней Барселоне пилоты Mercedes как-то более уверены в своей машине.

Новое измерение этой истории недавно придало объявление Mercedes об отставке главного моториста Энди Коуэлла. Вряд ли уход британца напрямую связан с поломками на тестах – первые слухи о недовольстве больших боссов Коуэллом появились еще в сентябре.

Но любителям распутывать узлы интриг и многоходовок теперь раздолье. А тем, кого утомили победы Mercedes, в поисках хороших новостей стоит внимательнее присматриваться к задней части болидов W11 – не вьется ли там характерный дымок?

Первая проблема с мотором Mercedes не бросилась в глаза: она возникла ближе к вечеру, и Боттас успел довести машину до боксов. А вот позже машина задымила и отключилась у всех на виду. И в боксы ехала на эвакуаторе Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Зато по части шасси у команды из Брэкли по-прежнему полный порядок – и ставка на высокий уровень прижимной силы оправдывает себя. В Барселоне пилоты Mercedes могли ехать вровень с соперниками на первых двух секторах – а на составленном из медленных поворотов третьем однозначно показывали, кто на трассе хозяин.

Самые интересные темы для разговоров по ходу тестов тоже были прямо или косвенно связаны с Mercedes. Сначала все заметили, что новый болид Racing Point (оказавшийся потом весьма быстрым) выглядит чуть ли не двойником W10 – чемпионской машины прошлого года.

А потом взорвалась настоящая инженерно-конструкторская бомба. Необычные движения рулем, которые делали Хэмилтон и Боттас, выдали наличие на Mercedes хитрой системы двойного руления. И ситуация вокруг штуки под названием DAS надолго стала сюжетом номер один – вплоть до резкого обострения эпидемии коронавируса.

Главная загадка

Наиболее интригующим по завершении тестов выглядел вопрос о раскладе сил в паре из Red Bull и Ferrari. Те, кто стоял у отбойников автодрома в Барселоне, отмечали, насколько хорошо болид RB16 держит трассу и насколько много эта машина позволяет Максу Ферстаппену.

В таблице лучших времен голландец тоже выделяется: в первой семерке только он проехал быстрейший круг на шинах С4, в то время как все остальные – на более мягких С5. Из показавших лучший результат на С4 вторым идет Карлос Сайнс – и он уступил Максу больше чем полсекунды.

Однако на второй неделе тестов болид Red Bull неожиданно много времени проводил в боксах, а не на трассе. В один из дней события в стане «Быков» выглядели как-то совсем подозрительно. Машины обеих команд – и Red Bull, и AlphaTauri – сделали по паре установочных кругов, вернулись в гараж и долго чинились.

Говорят, причины были разными: подвеска у Red Bull и гидравлика у AlphaTauri. Однако ремонт механики двух коллективов завершили почти одновременно, и на трассу Элбон и Гасли вернулись один за другим. Совпадение?

Кстати, в самом конце того же дня болиды двух команд Red Bull вновь почти одновременно остановились на трассе. Но это как раз не сенсация: в последние дни тестов команды нередко просят пилотов поездить до полного «обсыхания». Чтобы проверить корректность показаний о количестве топлива в баке Фото: Энди Хоун / Motorsport Images

По поводу формы Ferrari диапазон мнений был максимально разнообразным. Одни эксперты говорили, что после прошлогодней истории (когда Скудерия блистала на тестах, но вчистую проиграла Mercedes в Мельбурне) итальянцы активно прикидываются слабенькими и скрывают истинный темп. Другие, наоборот, предсказывали команде провальный сезон, когда накрутить хвоста пилотам красных болидов сможет даже второй состав из Alfa Romeo.

При этом когда Хэмилтон и Леклер как-то оказались на трассе одновременно и на одном и том же типе резины, разница между их лучшими кругами составила пять сотых.

Главный источник опасности

Серьезных инцидентов по ходу тестов не произошло. Любителей разлетающегося гравия и ломаного карбона порадовали только предобеденные часы предпоследнего дня. Утром трасса оставалась влажной после ночного дождя, асфальт просох примерно к полудню – но бетонная поверхность поребриков еще оставалась сырой. И попав на нее после жесткого торможения, машины охотно скользили.

Главную опасность в этот момент представлял короткий участок из четвертого (торможение с 300 до 175 км/ч) и пятого (с 250 до 125 км/ч) поворотов. Чуть больше чем за полчаса здесь вылетели в гравий четыре гонщика, включая Боттаса, Ферстаппена и Феттеля. Иными словами, отметились все три топ-команды.

Нельзя сказать, что вылеты прошли совсем бесследно: машины Ферстаппена и Джовинацци (вылетевшего самым первым) пришлось ремонтировать. Впрочем, катастрофы не произошло: Red Bull потеряла на этом минут сорок времени, которое можно было провести на трассе, Alfa Romeo – около двух с половиной часов.

Главный неудачник

Для Williams прошлогодние тесты стали провалом. Зимой 2019-го машина смогла выехать на трассу только в третий день испытаний. На этот раз команда усиленно отбрыкивалась от ярлыка неудачников.

Чтобы показать, как сильно все изменилось, в первый же день Джордж Расселл выехал на трассу впереди всех. И хотя эксперты не спешат убирать с последней линии стартового поля табличку «забронировано пилотами Williams», в целом заезды прошли для команды из Гроува более или менее позитивно.

А вот у Haas то и дело что-то было не слава богу. Вроде бы не было зрелищных поломок – но команда заметно проиграла по километражу всем. Гонщики Haas проехали 642 км, в то время как Williams, Alfa Romeo и Renault на позициях с девятой по седьмую – 731, 734 и 739 км соответственно.

Самым заметным инцидентом первой недели был вылет Кевина Магнуссена в пятницу. Сначала грешили на лопнувшую шину – однако потом появилась версия, что покрышка взорвалась после поломки рычага подвески Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пилоты многих коллективов мазали повороты и попадали в гравий, но в случае с Haas эти мелкие инциденты как-то по-особенному бросались в глаза. Может, из-за наблюдателей, стоявших на трассе и то и дело рассказывавших, что у Грожана банально не получается два раза подряд проехать поворот по одной и той же траектории. Одним словом, если вы только что сделали большую ставку на команду Штайнера – не говорите потом, что мы вас не предупреждали.

Главный курьез

Как известно, с этого года FIA ограничила использование командами щитов, которыми те отгораживаются от телекамер и фотообъективов во время сложного ремонта болидов. Теперь выставлять щиты можно только если по ходу работ с машины планируется снимать днище. А если хотите просто поковыряться в моторном отсеке – делайте это у всех на виду.

Но загородить вид на боксы можно разными способами. И Ferrari, которая известна особенно тщательной охраной своих секретов, по ходу тестов испробовала сразу несколько методов.

К примеру, на первой неделе тестов в проеме боксов выстраивалась целая стенка из механиков – как на футбольном поле перед штрафным. А на второй неделе роль загородки играли огромные ящики на колесах с разнообразными инструментами. Похоже, в Шпильберге механики Скудерии будут возить ключи и отвертки в двухэтажных тележках с автоматической системой распознавания объективов и превентивного ослепления солнечными зайчиками.

Главная цитата

В первый день тестов близкая к идеалу погода подарила гонщикам неожиданно хороший зацеп. Настолько хороший, что, по свидетельству Карлоса Сайнса, некоторые пилоты уже представляли себя кем-то вроде Дженсона Баттона образца весны 2009 года:

Машина ощущалась как очень быстрая. Когда я утром поехал по-настоящему быстро, но еще не очень близко подобрался к пределу – а уже показал время в районе 1:18, – то подумал: может быть, наши инженеры какое-то открытие совершили и мы всех уделали? А потом вижу, что вокруг все едут 1:18, а то и 1:17 – и такой: ну ладно, окей, все сегодня рекордсмены…

Главное фото

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Николя Латифи требует от Джорджа Расселла прекратить делать фото с голым торсом. Это воспроизведение знаменитого мема dudewithsign. То ли реальная, то ли выдуманная привычка постить в соцсетях фото без футболки (мы как-то не видим в инстаграме Расселла перебора с такими снимками) одно время была популярной темой для шуток в паддоке.

Главный вывод

Как всегда – далеко идущих выводов по результатам тестов делать не стоит, хоть и очень хочется. К примеру, Даниэль Риккардо, показав неожиданно хорошее время в последний день, сразу же признался, что с пустым баком был бы быстрее примерно на две секунды. А максимально доходчиво мысль сформулировал Энди Грин из Racing Point: «Никто на этих тестах не ездит в полную силу. И мы, если честно, не собираемся».