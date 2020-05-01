Как прошел последний уик-энд Айртона Сенны

Впервые этот материал появился на Motorsport.com 21 марта 2015 года – в день 55-летия Айртона Сенны. По случаю годовщины гибели гонщика мы повторно публикуем статью в память о Бразильском волшебнике.

Субботним вечером на веранде гостиницы "Кастелло" в городке Кастель-Сан-Пьетро-Терме гуляла весёлая свадьба. Звуки задорной итальянской музыки и громкие голоса гостей разносились по округе, растворяясь в сельских пейзажах провинциальной Эмилии-Романии.

Проникали они и в угловой номер второго этажа, на двери которого висел номер "200". Вот уже шестой год его занимал на один из весенних уик-эндов автогонщик с другого конца земли. Впервые Айртон Сенна приехал сюда, имея в активе один чемпионский титул и 14 побед в Гран При. Теперь их было втрое больше.

Бразильцу было не до веселья. Два последних сезона он проигрывал борьбу за звание сильнейшего соперникам из Williams, а сейчас, сам перейдя в эту команду, получил довольно капризную и не слишком надёжную машину, за рулем которой в двух первых гонках ни разу не добрался до финиша.

Но куда больше настроение гонщику портили события уик-энда на расположенной неподалёку трассе имени Энцо и Дино Феррари. Сенна недавно вернулся с ужина, приуроченного к дню рождения его тренера Жозефа Либерера, но и там атмосфера была подавленной.

168 Гран При, более десяти лет Формула 1 не знала трагедий. Но в пятницу на Гран При Сан-Марино попал в тяжелую аварию юный Рубенс Баррикелло, а в субботу разбился на квалификационном круге Роланд Ратценбергер.

Айртон всегда очень близко принимал к сердцу чужие трагедии. По воспоминаниям Мартина Брандла, с которым они сражались еще в гонках британской Ф3, бразилец был безжалостен к соперникам на трассе в своем стремлении победить. Но не раз, жестко вытеснив машину конкурента с асфальта и столкнувшись с ним, он тотчас выскакивал из кокпита и бросался к недавнему оппоненту, чтобы узнать, все ли в порядке.

Похоже, в любой момент можно ждать большой аварии профессор Сид Уоткинс, шестой круг Гран При Сан-Марино

Тем вечером он спустился на первый этаж, где в точно таком же номере жил Фрэнк Уильямс, и долго о чем-то беседовал с ним за закрытыми дверями. А потом еще какое-то время говорил по телефону со своей подругой Адриане Галистеу, пообещав сразу после финиша вылететь к ней в Португалию, где у Сенны был загородный дом.

Как вспоминает хозяйка "Кастелло" Луиза Тозони, в свой номер гонщик поднимался если и не в спокойном, то в умиротворённом состоянии.

Седьмой круг в "Тамбурелло"

Когда днем позже после стартовой аварии Юрки Ярвилехто и Педро Лами на трассе появилась машина безопасности, Сенна возглавлял пелотон. Пять кругов гонщики провели в режиме нейтрализации, после чего борьба возобновилась.

От связки поворотов "Варианте Басса" до медленной шпильки "Тоза" машины в ту пору на протяжении 19 секунд мчались с полностью открытым акселератором. Когда пелотон отправился на шестой круг, главврач Ф1 Сид Уоткинс, сидя в медицинском автомобиле на выезде из боксов, проводил глазами Williams Айртона. Глядя, сколь нестабильно выглядит машина на кочковатом асфальте, он сказал своему водителю Марио Казони: «Похоже, в любой момент можно ждать большой аварии».

Спустя круг в этом же месте лидировавший Сенна продолжил прямолинейное движение в скоростной левой дуге "Тамбурелло". Бело-синяя Williams за секунду проскочила гравийную зону безопасности и под острым углом врезалась в бетонное ограждение.

Один из элементов подвески, вырванный сильным ударом, пробил шлем бразильца. По заключению экспертов, с этой секунды мозг великого гонщика в биологическом смысле был мёртв.

Спасатели тотчас прибыли на место аварии, но их работа, как и последующие действия врачей болонского госпиталя Маджоре, изначально были обречены на неуспех. Спустя четыре с четвертью часа главврач Мария-Тереза Фьяндри констатировала смерть трёхкратного чемпиона мира.

Тамбурелло – это такое место, где не бывает маленьких лёгких аварий Мартин Брандл

Всё это время паддок Ф1 пребывал в тревожном ожидании. Даже пилоты, которые еще полсотни раз по ходу возобновлённой гонки промчались мимо большого пятна крови в "Тамбурелло", до последнего хранили надежду.

Тем временем в семи тысячах километров от Имолы, в Буэнос-Айресе, 82-летний Хуан-Мануэль Фанхио уже все понимал. «Почти сразу после аварии я выключил телевизор, – признался великий Маэстро, пять раз становившийся чемпионом Ф1. – Мне все было ясно».

Точка поставлена?

В 2007 году итальянский суд окончательно прекратил расследование тех трагических событий. По официальной версии, причиной гибели гонщика стала "потеря контроля над машиной, вызванная просчетами при её проектировании и сборке". Технический директор Williams Патрик Хед был признан виновным, но из-за истечения срока давности к нему не применялись никакие меры.

Между тем вопрос, что же произошло в "Тамбурелло", по-прежнему занимает умы поклонников Формулы 1.

Почему пилот, которого многие называют лучшим за всю историю Формулы 1, не смог избежать происшествия? Сенну всегда отличали невероятный талант и чувство автомобиля. Особенно отчетливо это проявлялось в Монако. На самой сложной трассе в календаре он опережал соперников не на десятые, но на секунды, словно сливаясь с машиной в единой целое и делая то, что не под силу даже самым лучшим из остальных.

Однако Дэймон Хилл, в том злосчастном сезоне-1994 выступавший с Айртоном в одной команде, все же считает причиной его гибели пилотскую ошибку.

«Я единственный, кто в тот день сидел за рулём точно такой же машины, – напомнил британец, на протяжении двух десятилетий продолжающий анализировать события майского дня на автодроме Энцо и Дино Феррари. – И могу сказать, что взвесив все известные обстоятельства, пришел к выводу: Williams тут ни при чем.

Сколько бы я ни думал, в итоге всегда прихожу к одному выводу: он испытывал невероятный прессинг, а поведение машины на кочковатом асфальте было крайне нервным».

Стремление бороться и побеждать для людей важнее самих побед Бруно Сенна

С соотечественником не согласен Мартин Брандл. «Важно помнить, что "Тамбурелло" – это такое место, где не бывает маленьких лёгких аварий, – уверен чемпион мира в гонках спорткаров, а ныне телевизионный эксперт. – Недавно мне стали известны дополнительные подробности тех событий.

Разумеется, я не располагаю всей полнотой данных, потому выводы надо делать осторожно, но многое указывает на очень радикальные настройки машины. Давление воздуха в шинах было низким, аэродинамическая эффективность принесена в жертву скорости. Вдобавок, Айртон атаковал изо всех сил, стремясь оторваться от Михаэля Шумахера.

И все же, я склоняюсь к версии с отказом рулевой колонки».

Создатель Williams FW16 Эдриан Ньюи, в свою очередь, отмечал странную избыточную поворачиваемость машины в "Тамбурелло" и говорил, что всему виной может быть медленный прокол после проезда по обломкам, оставшимся на асфальте после стартового столкновения.

Сенна навсегда

Вот уже два с лишним десятилетия люди несут цветы на мемориальное кладбище Морумби в Сан-Паулу, где находится могила гонщика.

В книгах достижений Ф1 результаты Айртона Сенны уже перекрыты другими пилотами, однако имя бразильского Волшебника по-прежнему является культовым даже для тех, кто не успел увидеть его на гоночных трассах. Неслучайно именно о нем продолжают снимать фильмы, и всё это время у злосчастного отбойника в "Тамбурелло" лежат живые цветы.

«Стремление бороться и побеждать для людей важнее самих побед, – уверен племянник гонщика Бруно Сенна. – Для него это было верой. Он не сомневался, что умение управлять гоночной машиной даровано ему свыше – и стремился добиться от него максимума. Именно такие качества делают людей выдающимися».