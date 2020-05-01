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Формула 1 / Гран При Сан-марино / Избранное

Как прошел последний уик-энд Айртона Сенны

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Как прошел последний уик-энд Айртона Сенны
1 мая 2020 г., 04:00

Со дня гибели трехкратного чемпиона Формулы 1 прошло 26 лет. Вспоминаем малоизвестные подробности трагических событий в Имоле 1994 года

Памяти Айртона Сенны, Имола, Четверг.
Памяти Айртона Сенны, Имола, Четверг.
Айртон Сенна
Айртон Сенна. ГП Сан-Марино, Воскресная гонка.
Памяти Айртона Сенны, Имола, Четверг.
Айртон Сенна. ГП Сан-Марино, Пятничная тренировка.
Айртон Сенна и Адриане Галистеу
Айртон Сенна, Терри Фуллертон
Айртон Сенна
Айртон Сенна
Айртон Сенна
Айртон Сенна. Гп испании, Воскресная гонка.
Айртон Сенна
Айртон Сенна
Айртон Сенна. Гп бразилии, Субботняя тренировка.
Айртон Сенна
Айртон Сенна и Ален Прост. Столкнование
Айртон Сенна
Айртон Сенна, победитель, Ален Прост и Герхард Бергер. Подиум
Айртон Сенна. Авария в Тамбурелло
Памяти Айртона Сенны, Имола, Четверг.
Айртон Сенна. Могила на кладбище Морумби
Бруно Сенна. Презентация Williams FW34, Презентация.
Айртон Сенна

Впервые этот материал появился на Motorsport.com 21 марта 2015 года – в день 55-летия Айртона Сенны. По случаю годовщины гибели гонщика мы повторно публикуем статью в память о Бразильском волшебнике.

Субботним вечером на веранде гостиницы "Кастелло" в городке Кастель-Сан-Пьетро-Терме гуляла весёлая свадьба. Звуки задорной итальянской музыки и громкие голоса гостей разносились по округе, растворяясь в сельских пейзажах провинциальной Эмилии-Романии.

Проникали они и в угловой номер второго этажа, на двери которого висел номер "200". Вот уже шестой год его занимал на один из весенних уик-эндов автогонщик с другого конца земли. Впервые Айртон Сенна приехал сюда, имея в активе один чемпионский титул и 14 побед в Гран При. Теперь их было втрое больше.

Бразильцу было не до веселья. Два последних сезона он проигрывал борьбу за звание сильнейшего соперникам из Williams, а сейчас, сам перейдя в эту команду, получил довольно капризную и не слишком надёжную машину, за рулем которой в двух первых гонках ни разу не добрался до финиша.

Но куда больше настроение гонщику портили события уик-энда на расположенной неподалёку трассе имени Энцо и Дино Феррари. Сенна недавно вернулся с ужина, приуроченного к дню рождения его тренера Жозефа Либерера, но и там атмосфера была подавленной.

168 Гран При, более десяти лет Формула 1 не знала трагедий. Но в пятницу на Гран При Сан-Марино попал в тяжелую аварию юный Рубенс Баррикелло, а в субботу разбился на квалификационном круге Роланд Ратценбергер.

Айртон всегда очень близко принимал к сердцу чужие трагедии. По воспоминаниям Мартина Брандла, с которым они сражались еще в гонках британской Ф3, бразилец был безжалостен к соперникам на трассе в своем стремлении победить. Но не раз, жестко вытеснив машину конкурента с асфальта и столкнувшись с ним, он тотчас выскакивал из кокпита и бросался к недавнему оппоненту, чтобы узнать, все ли в порядке.

Похоже, в любой момент можно ждать большой аварии

профессор Сид Уоткинс, шестой круг Гран При Сан-Марино

Тем вечером он спустился на первый этаж, где в точно таком же номере жил Фрэнк Уильямс, и долго о чем-то беседовал с ним за закрытыми дверями. А потом еще какое-то время говорил по телефону со своей подругой Адриане Галистеу, пообещав сразу после финиша вылететь к ней в Португалию, где у Сенны был загородный дом.

Как вспоминает хозяйка "Кастелло" Луиза Тозони, в свой номер гонщик поднимался если и не в спокойном, то в умиротворённом состоянии.

Седьмой круг в "Тамбурелло"

Когда днем позже после стартовой аварии Юрки Ярвилехто и Педро Лами на трассе появилась машина безопасности, Сенна возглавлял пелотон. Пять кругов гонщики провели в режиме нейтрализации, после чего борьба возобновилась.

От связки поворотов "Варианте Басса" до медленной шпильки "Тоза" машины в ту пору на протяжении 19 секунд мчались с полностью открытым акселератором. Когда пелотон отправился на шестой круг, главврач Ф1 Сид Уоткинс, сидя в медицинском автомобиле на выезде из боксов, проводил глазами Williams Айртона. Глядя, сколь нестабильно выглядит машина на кочковатом асфальте, он сказал своему водителю Марио Казони: «Похоже, в любой момент можно ждать большой аварии».

Спустя круг в этом же месте лидировавший Сенна продолжил прямолинейное движение в скоростной левой дуге "Тамбурелло". Бело-синяя Williams за секунду проскочила гравийную зону безопасности и под острым углом врезалась в бетонное ограждение.

Один из элементов подвески, вырванный сильным ударом, пробил шлем бразильца. По заключению экспертов, с этой секунды мозг великого гонщика в биологическом смысле был мёртв.

Спасатели тотчас прибыли на место аварии, но их работа, как и последующие действия врачей болонского госпиталя Маджоре, изначально были обречены на неуспех. Спустя четыре с четвертью часа главврач Мария-Тереза Фьяндри констатировала смерть трёхкратного чемпиона мира.

Тамбурелло – это такое место, где не бывает маленьких лёгких аварий

Мартин Брандл

Всё это время паддок Ф1 пребывал в тревожном ожидании. Даже пилоты, которые еще полсотни раз по ходу возобновлённой гонки промчались мимо большого пятна крови в "Тамбурелло", до последнего хранили надежду. 

Тем временем в семи тысячах километров от Имолы, в Буэнос-Айресе, 82-летний Хуан-Мануэль Фанхио уже все понимал.  «Почти сразу после аварии я выключил телевизор, – признался великий Маэстро, пять раз становившийся чемпионом Ф1. – Мне все было ясно».

Точка поставлена?

В 2007 году итальянский суд окончательно прекратил расследование тех трагических событий. По официальной версии, причиной гибели гонщика стала "потеря контроля над машиной, вызванная просчетами при её проектировании и сборке". Технический директор Williams Патрик Хед был признан виновным, но из-за истечения срока давности к нему не применялись никакие меры.

Между тем вопрос, что же произошло в "Тамбурелло", по-прежнему занимает умы поклонников Формулы 1.

Почему пилот, которого многие называют лучшим за всю историю Формулы 1, не смог избежать происшествия? Сенну всегда отличали невероятный талант и чувство автомобиля. Особенно отчетливо это проявлялось в Монако. На самой сложной трассе в календаре он опережал соперников не на десятые, но на секунды, словно сливаясь с машиной в единой целое и делая то, что не под силу даже самым лучшим из остальных.

Однако Дэймон Хилл, в том злосчастном сезоне-1994 выступавший с Айртоном в одной команде, все же считает причиной его гибели пилотскую ошибку.

«Я единственный, кто в тот день сидел за рулём точно такой же машины, – напомнил британец, на протяжении двух десятилетий продолжающий анализировать события майского дня на автодроме Энцо и Дино Феррари. – И могу сказать, что взвесив все известные обстоятельства, пришел к выводу: Williams тут ни при чем.

Сколько бы я ни думал, в итоге всегда прихожу к одному выводу: он испытывал невероятный прессинг, а поведение машины на кочковатом асфальте было крайне нервным».

Стремление бороться и побеждать для людей важнее самих побед

Бруно Сенна

С соотечественником не согласен Мартин Брандл. «Важно помнить, что "Тамбурелло" – это такое место, где не бывает маленьких лёгких аварий, – уверен чемпион мира в гонках спорткаров, а ныне телевизионный эксперт. – Недавно мне стали известны дополнительные подробности тех событий.

Разумеется, я не располагаю всей полнотой данных, потому выводы надо делать осторожно, но многое указывает на очень радикальные настройки машины. Давление воздуха в шинах было низким, аэродинамическая эффективность принесена в жертву скорости. Вдобавок, Айртон атаковал изо всех сил, стремясь оторваться от Михаэля Шумахера.

И все же, я склоняюсь к версии с отказом рулевой колонки».

Создатель Williams FW16 Эдриан Ньюи, в свою очередь, отмечал странную избыточную поворачиваемость машины в "Тамбурелло" и говорил, что всему виной может быть медленный прокол после проезда по обломкам, оставшимся на асфальте после стартового столкновения.

Сенна навсегда

Вот уже два с лишним десятилетия люди несут цветы на мемориальное кладбище Морумби в Сан-Паулу, где находится могила гонщика.

В книгах достижений Ф1 результаты Айртона Сенны уже перекрыты другими пилотами, однако имя бразильского Волшебника по-прежнему является культовым даже для тех, кто не успел увидеть его на гоночных трассах. Неслучайно именно о нем продолжают снимать фильмы, и всё это время у злосчастного отбойника в "Тамбурелло" лежат живые цветы.

«Стремление бороться и побеждать для людей важнее самих побед, – уверен племянник гонщика Бруно Сенна. – Для него это было верой. Он не сомневался, что умение управлять гоночной машиной даровано ему свыше – и стремился добиться от него максимума. Именно такие качества делают людей выдающимися».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сан-марино
Пилоты Рубенс Баррикелло , Юрки Ярвилехто , Педро Лами , Мартин Брандл , Айртон Сенна В Магазин , Дэймон Хилл , Хуан-Мануэль Фанхио , Патрик Хед , Фрэнк Уильямс , Бруно Сенна , Эдриан Ньюи

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