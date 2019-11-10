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Формула 1 / Гран При Бразилии / Самое интересное

Как прошел фестиваль Ф1 в честь Сенны: фото и видео

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Как прошел фестиваль Ф1 в честь Сенны: фото и видео
Автор:
10 нояб. 2019 г., 18:01

Накануне Гран При Бразилии в Сан-Паулу состоялся фестиваль, посвященный памяти Айртона Сенны. В мероприятии приняли участие пилоты разных поколений и гоночные болиды разных возрастов – как современные, так и раритетные.

Центральным событием фестиваля стали заезды машин Формулы 1. Эстебан Гутьеррес и местный пилот Кайо Колле пилотировали современные болиды команд Mercedes и Renault (точнее, в цвета Renault был окрашен болид Е20, в 2012 году называвшийся Lotus). А Эмерсон Фиттипальди и Фелипе Масса вывели на улицы города машины, на которых принимал участие в гонках сам Сенна – Toleman TG184 и Lotus 97T.

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Список

Эмерсон Фиттипальди, Фелипе Масса, Пьетро Фиттипальди, Эстебан Гутьеррес и Кайо Колле

Эмерсон Фиттипальди, Фелипе Масса, Пьетро Фиттипальди, Эстебан Гутьеррес и Кайо Колле
1/26

Фотограф: Daimler AG

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
2/26

Фотограф: Daimler AG

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
3/26

Фотограф: Daimler AG

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
4/26

Фотограф: Mercedes AMG

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
5/26

Фотограф: Mercedes AMG

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
6/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
7/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
8/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
9/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
10/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
11/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
12/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
13/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
14/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
15/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
16/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
17/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
18/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
19/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Эмерсон Фиттипальди, Lotus 1985 года

Эмерсон Фиттипальди, Lotus 1985 года
20/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
21/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
22/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1

Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
23/26

Фотограф: Daimler AG

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
24/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
25/26

Фотограф: Густаво Фалдон

Фестиваль памяти Айртона Сенны

Фестиваль памяти Айртона Сенны
26/26

Фотограф: Густаво Фалдон

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Автор Денис Буденков

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