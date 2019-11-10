Как прошел фестиваль Ф1 в честь Сенны: фото и видео

Центральным событием фестиваля стали заезды машин Формулы 1. Эстебан Гутьеррес и местный пилот Кайо Колле пилотировали современные болиды команд Mercedes и Renault (точнее, в цвета Renault был окрашен болид Е20, в 2012 году называвшийся Lotus). А Эмерсон Фиттипальди и Фелипе Масса вывели на улицы города машины, на которых принимал участие в гонках сам Сенна – Toleman TG184 и Lotus 97T.

Гонщики жгли резину, крутили «пончики» и радовали болельщиков ревом моторов.