Как прошел фестиваль Ф1 в честь Сенны: фото и видео
Накануне Гран При Бразилии в Сан-Паулу состоялся фестиваль, посвященный памяти Айртона Сенны. В мероприятии приняли участие пилоты разных поколений и гоночные болиды разных возрастов – как современные, так и раритетные.
Центральным событием фестиваля стали заезды машин Формулы 1. Эстебан Гутьеррес и местный пилот Кайо Колле пилотировали современные болиды команд Mercedes и Renault (точнее, в цвета Renault был окрашен болид Е20, в 2012 году называвшийся Lotus). А Эмерсон Фиттипальди и Фелипе Масса вывели на улицы города машины, на которых принимал участие в гонках сам Сенна – Toleman TG184 и Lotus 97T.
Читайте также:
Гонщики жгли резину, крутили «пончики» и радовали болельщиков ревом моторов.
Читайте также:
Эмерсон Фиттипальди, Фелипе Масса, Пьетро Фиттипальди, Эстебан Гутьеррес и Кайо Колле
Фотограф: Daimler AG
Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
Фотограф: Daimler AG
Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
Фотограф: Daimler AG
Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
Фотограф: Mercedes AMG
Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
Фотограф: Mercedes AMG
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Эмерсон Фиттипальди, Lotus 1985 года
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Эстебан Гутьеррес, Mercedes AMG F1
Фотограф: Daimler AG
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Фестиваль памяти Айртона Сенны
Фотограф: Густаво Фалдон
Предыдущая новость
Квят прокатился по трассе в Мотеги на машине Super GT
Следующая новость
Болельщики готовятся сделать Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Автор
|Денис Буденков
Как прошел фестиваль Ф1 в честь Сенны: фото и видео
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта