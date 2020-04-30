В 1992 году Айртон Сенна упустил шанс стать четырехкратным чемпионом Формулы 1. В этом уверен менеджер бразильского гонщика Джулиан Джакоби. В официальном подкасте Формулы 1 он рассказал, как накануне гонки в Спа 1991 года Сенна выбирал между предложениями со стороны McLaren и Williams. В итоге пилот остался с прежней командой и в следующем сезоне уступил титул Найджелу Мэнселлу, которого должен был заменить в команде Фрэнка Уильямса.

«Айртон хотел перейти в Williams, но он был предан Honda, – рассказал Джакоби. – Его инстинкт подсказывал ему перейти в эту команду раньше 1994 года. Но он был предан лично президенту Honda господину Кавамото. Собственно, именно Honda в 1988 году привела Айртона в McLaren, и там он выиграл три титула.

Но я помню, что уже в 1991 году он говорил мне, что Honda уже не та, так что он беспокоится за свои успехи в будущем. Я был уверен, что в воскресенье перед Гран При он подпишет контракт с Williams.

Но накануне он говорил с Кавамото. И вот утром перед гонкой он сказал мне: «Я остаюсь еще на год». Так он остался в McLaren. Но мог бы перейти в Williams уже в 1992 году, и тогда Найджел не стал бы чемпионом. Но Айртон не перешел, а Мэнселл сохранил место в Williams».