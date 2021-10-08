Как попробовать 27 видов кофе за два часа? Боттас знает

В конце этого сезона Валттери Боттас покидает команду Mercedes, но не Формулу 1: финн нашел себе место в Alfa Romeo. Однако на случай завершения гоночной карьеры у Боттаса уже есть другое любимое занятие.

Финн не раз говорил о своем пристрастии к кофе, а с недавних пор он является совладельцем финской фабрики по обжарке кофейных зерен. Это само по себе делает Боттаса экспертом по данному напитку, так что накануне Гран При Турции он рассказал, как выступил судьей в финском конкурсе на лучшее приготовление кофе и попробовал 27 порций всего за два часа.

«На прошлой неделе в Финляндии в моем родном городе прошел конкурс на лучшее приготовление кофе, и меня пригласили в жюри, – рассказал Боттас. – Это был очень интересный опыт. К тому моменту я уже перепробовал кучу видов кофе, так как будучи совладельцев кофейной фабрики я обязан в этом разбираться.

В течение двух часов я выпил 27 разных видов кофе и не разу не выплюнул напиток. В конце концов, я получил отличный заряд энергии».