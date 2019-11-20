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Формула 1 / Новость

Как поломка MGU-K лишила Грожана подиума в Бразилии? Отвечает Штайнер

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Как поломка MGU-K лишила Грожана подиума в Бразилии? Отвечает Штайнер
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
20 нояб. 2019 г., 13:13

Руководитель Haas F1 рассказал, что призером гонки в Сан-Паулу мог стать вовсе не Карлос Сайнс, а Ромен Грожан – но этому помешала техническая поломка.

К тому моменту, когда Валттери Боттас припарковал машину на обочине «Интерлагоса», Грожан занимал в гонке восьмое место – француз располагался между Toro Rosso Пьера Гасли и McLaren Карлоса Сайнса. 

Последующие события привели к тому, что в результате двух рестартов, двух аварий и судейских решений Гасли и Сайнс оказались в итоговом протоколе вторым и третьим. Грожан же не использовал свой шанс и упустил потенциальное место на подиуме.

По словам главы Haas Гюнтера Штайнера, виной всему стали проблемы с кинетическим мотор-генератором. 

«Ромен просто не мог разгоняться, – объяснил тот. – К тому же Сайнс просто выдавил его с трассы. Из-за этого пришлось бороться в плотной группе, а наша машина в трафике работает не лучшим образом. В итоге мы потеряли все эти позиции. Пришлось начинать все с самого начала. 

На том рестарте отказал MGU-K. Как по мне, это просто невероятно».

Штайнер добавил: «Он работал рывками. Ромен рассказал, что от MGU-K не было дополнительной мощности, на следующем разгоне он вообще отключился, а потом заработал как надо».

Сам Грожан заметил, что подобное невезение уже давно не в новинку для Haas.

«Сама гонка была для меня одной из лучших, честно, – сказал француз. – Я каждый круг проходил, максимально атакуя. Но когда выехала машина безопасности, мне сразу стало ясно, что все кончено. Шины мгновенно остыли, правая передняя потеряла около 40 градусов. Я понимал, что на рестарте все будет очень сложно.

Действия Сайнса тоже не привели меня в восторг. Он откровенно выдавил меня с асфальта во втором повороте, вынудив выехать очень широко. А парни, которые были позади на мягких шинах, легко обгоняли. 

Так что наше невезение вновь проявило себя. На этот раз мы реально могли заработать очки, и немало – но удача вновь была не с нами.

Хорошо хоть Пьер [Гасли] поднялся на подиум. Я был последним французом на пьедестале, и очень рад за него».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Команды Haas F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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