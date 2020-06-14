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Формула 1 / Новость

Как покер Вольфа лишил Формулу 1 нового формата. И при чем тут Aston Martin

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Как покер Вольфа лишил Формулу 1 нового формата. И при чем тут Aston Martin
Автор:
, редактор
14 июн. 2020 г., 15:47

Интриги главы Mercedes все сильнее влияют на чемпионат

В преддверии отложенного старта сезона-2020 Формула 1 хотела изменить формат проведения Гран При. Учитывая, что как минимум две трассы примут по два Гран При в течение десяти дней, руководители серии хотели добиться разнообразия за счет форматов.

На вторых Гран При в Шпильберге и Сильверстоуне предлагалось провести спринтерские гонки, стартовый порядок которых был бы обратным положению в чемпионате мира. Эти гонки заменили бы собой квалификации, а их результат определил стартовый порядок основных заездов.

Для введения формата требовалось единогласное согласие всех команд, однако добиться его не получилось – против выступила Mercedes. Руководство команды объясняло свое решение тем, что новый формат был бы несправедливым по отношению к фаворитом. Однако голландский репортер Джек Плоой считает, что у главы Mercedes F1 Тото Вольфа были другие причины.

Тото Вольф

Тото Вольф

Фото: Mercedes GP Petronas Formula One Team

По мнению Плооя, Вольф поддерживал идею нового формата, но выступил против из-за своего противостояния с главой концерна Daimler Олой Калениусом.

«Поверьте, у Тото сердце гонщика и идея нового формата ему тоже понравилась. Но у него не очень хорошие отношения с новым президентом Daimler. Калениус швед, человек жесткий. А Тото играет в покер на высшем уровне», – заявил Плоой в интервью голландской версии Motorsport.com.

Кроме того, Плоой уверен, что противостояние Вольфа и Калениуса идет и на других уровнях. В этом году Тото приобрел долю акций Aston Martin и поддерживает хорошие отношения с владельцем команды (пока Racing Point) Лоуренсом Строллом. Ходит много слухов о том, что Вольф может возглавить команду, но по мнению Плооя, австриец лишь использует их для давления на Daimler.

«Не думаю, что Aston Martin это способ сменить команду для Вольфа, – заявил голландец. – Скорее, это способ добиться от Mercedes того, чего он хочет. Он хочет остаться в команде, но для этого и Mercedes должна остаться в Формуле 1».

После назначения Калениуса главой Daimler многочисленные источники утверждали, что концерн может в ближайшее время отказаться от поддержки команды Ф1. Договор согласия, обязующий Mercedes выставлять свою команду, истекает в конце 2020 года. В СМИ также появлялась информация о том, что Вольф и Стролл могут совместно выкупить Mercedes F1 у Daimler, если концерн решит покинуть Ф1.

Дополнительная информация: Роналд Вординг

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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