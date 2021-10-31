Как подсчитать стоимость команды Ф1? Вольф объяснил

Недавний срыв сделки по покупке команды Alfa Romeo/Sauber американской структурой Andretti Motorsport вызвал дополнительный интерес к вопросу о том, как сейчас правильно оценивать стоимость команды Формулы 1.

Напомним, что по слухам Andretti согласилась заплатить за Alfa Romeo 350 миллионов долларов, но продавцы вскоре потребовали еще 250 миллионов за дополнительные активы, и в итоге сделка не состоялась.

По другим слухам, глава Mercedes Тото Вольф ранее говорил, что не стал бы продавать Alfa Romeo столь дешево, и что стоимость команды в ближайшие годы только вырастит.

Накануне Гран При США глава McLaren Racing Зак Браун предположил, что топ-команда Ф1 легко может быть оценена в миллион долларов. Комментируя эти слова, Вольф рассказал о том, на какую систему оценки ориентируется он сам.

«Давайте посмотрим на то, за сколько продаются команды NBA… или лучше NFL, так как в футболе я понимаю больше, – цитирует Вольфа издание GP Fans.com. – Там берут годовой доход команды и умножают его в шесть-семь раз.

Однако еще правильнее считать не от дохода, а от показателя EBITDA [это походы за вычетом прямых расходов, но до уплаты налогов, учета амортизации производства и прочих косвенных трат – прим. ред.]. Берем годовой размер EBITDA команды и умножаем в двадцать раз.

Так что в целом я согласен с Заком. Но точную стоимость следует рассчитывать, отталкиваясь от наших собственных доходов и прибылей».

Отметим, что в ближайшие годы показатель EBITDA и чистой прибыли команд должны существенно увеличиться. Это связано с внедрением со следующего года потолка бюджетов. Если расходы команд будут ограничены, а их доходы останутся на прежнем уровне, то следовательно прибыль, которая является разницей между доходами и расходами – увеличится.

Именно поэтому ранее Вольф говорил, что в будущем все команды подорожают.

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