Как победить Хэмилтона? У Дэймона Хилла есть способ

Льюис Хэмилтон завоевал пять чемпионских титулов Формулы 1 за шесть последних сезонов. За это время опередить его в чемпионате лишь однажды смог его партнер по Mercedes Нико Росберг.

Чемпион Формулы 1 1996 года Дэймон Хилл полагает, что немец показал единственный способ для победы над Хэмилтоном.

«Победить Льюиса можно только так, как это сделал Росберг – заставить его чувствовать себя некомфортно. Льюис не занимается уловками, хитрость – не его черта. Он бывает уязвим в борьбе с тем, кто готов выбить его из колеи».

С точки зрения Хилла, по части пилотажа у Хэмилтона вообще нет слабостей. «Трудно назвать хоть одну, – цитирует Хилла GrandPX со ссылкой на официальный журнал Формулы 1. – Он представляет собой почти неприступную смесь невероятного таланта, опыта и уверенности. И тут общее становится важнее, чем сумма всех составляющих».