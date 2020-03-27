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Формула 1 / Новость

Как победить Хэмилтона? У Дэймона Хилла есть способ

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Как победить Хэмилтона? У Дэймона Хилла есть способ
Автор:
, редактор
27 мар. 2020 г., 08:45

Бывший чемпион мира посоветовал соперникам Льюиса брать пример с Нико Росберга

Льюис Хэмилтон завоевал пять чемпионских титулов Формулы 1 за шесть последних сезонов. За это время опередить его в чемпионате лишь однажды смог его партнер по Mercedes Нико Росберг.

Чемпион Формулы 1 1996 года Дэймон Хилл полагает, что немец показал единственный способ для победы над Хэмилтоном.

«Победить Льюиса можно только так, как это сделал Росберг – заставить его чувствовать себя некомфортно. Льюис не занимается уловками, хитрость – не его черта. Он бывает уязвим в борьбе с тем, кто готов выбить его из колеи».

С точки зрения Хилла, по части пилотажа у Хэмилтона вообще нет слабостей. «Трудно назвать хоть одну, – цитирует Хилла GrandPX со ссылкой на официальный журнал Формулы 1. – Он представляет собой почти неприступную смесь невероятного таланта, опыта и уверенности. И тут общее становится важнее, чем сумма всех составляющих».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Дэймон Хилл
Автор Иван Матушкин

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