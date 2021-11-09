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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

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По словам чемпиона 2016 года Хэмилтона можно победить только когда он сам теряет мотивацию

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

С 2014 года, когда в Формуле 1 наступила эра гибридных турбомоторов V6, чемпионат всегда выигрывал гонщик Mercedes. В шести случаях из семи это был Льюис Хэмилтон, и только в 2016 году титул достался Нико Росбергу, который тут же завершил карьеру.

В этом сезоне вызов Хэмилтону бросил Макс Ферстаппен, который за четыре гонки до конца сезона лидирует с преимуществом в 19 очков. Росберг дал интервью немецкому изданию F1 Insider, где в частности дал совет, как победить Хэмилтона.

«У Льюиса бывают моменты, когда он немного теряет мотивацию или даже теряет голову, – сказал Росберг. – В этот момент нужно изо всех сил его атаковать. Иными словами, если есть хоть какая-то возможность отыграть у него очки, не надо ей пользоваться. Льюиса нельзя списать со счетов, он точно постарается отыграться».

Росбергу «повезло» быть напарником сразу двух семикратных чемпионов мира, Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Естественно, его попросили сравнить двух легендарных гонщиков.

«Льюис более естественный, он больше полагается на инстинкты, – сказал Росберг. – Михаэль был той лошадью, на которой можно пахать. Он каждый камень переворачивал, чтобы взглянуть, что под ним. Это феноменально.

Если же говорить о психологических играх и всем таком, то Михаэль очень хорошо этим пользовался, но у Льюиса это удается еще лучше. Знаете, кто может победить Хэмилтона в плане всяких психологических игр? Пилот моей команды в серии Extreme E Йохан Кристофферссон! Вот у него правда на этот счет животные инстинкты».

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