Как Pirelli с утра в субботу добавила командам головной боли

Компания Pirelli вечером в пятницу увеличила минимальное давление в задних шинах, ниже которого команды Формулы 1 не могут опускаться при работе с настройками машин.

Это изменение может усложнить ситуацию для команд, многие из которых по ходу пятничных тренировок столкнулись с определенными проблемами с работой шин. В частности, многие пилоты – в том числе Шарль Леклер и Валттери Боттас – во время второй практики активно жаловались на гранулирование резины. Предписанная Pirelli мера может в некоторой степени обесценить собранную командами в пятницу информацию и сделать менее эффективными принятые вчера решения по настройкам.

Гран При Азербайджана изначально должен был стать не самой простой гонкой с точки зрения работы шин. Если в 2019 году на трассе в Баку использовались составы С2, С3 и С4, теперь итальянские шинники привезли в столицу Азербайджана самую мягкую комбинацию – то есть самым жестким из доступных командам составов является С3.

«В реальности нагрузки на резину оказались выше, чем мы предполагали на основании компьютерных симуляций, – прокомментировал решение Марио Изола, возглавляющий гоночные программы Pirelli. – И нам пришлось реагировать».

При этом итальянец по-прежнему считает логичным корректировку шинной комбинации для Баку: «В 2019 году никто не использовал самый жесткий состав С2, и в гонке типовой была тактика с одним пит-стопом. Перейдя на более мягкий вариант, мы сделали более богатым выбор с точки зрения тактики.

Вообще Баку – не самая простая трасса с точки зрения шин. Во время движения по длинной прямой шины охлаждаются – особенно передние, – что легко может привести к блокировке на торможении перед первым поворотом. И обеспечить сохранение передними шинами нужной температуры – самая важная задача при настройке машины.

Возможность использовать самый мягкий состав облегчает задачу по прогреву шин. Но не особо помогает сохранить сбалансированность машины. Командам приходится активно работать с этим – и будет интересно посмотреть, как они в итоге справятся».

При этом Изола заявил, что даже после перехода к более мягкой шинной комбинации оптимальной для гонки выглядит тактическая схема с одним пит-стопом.