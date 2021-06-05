Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем? Следующая / Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Как Pirelli с утра в субботу добавила командам головной боли

Автор:
, Главный редактор

Часть информации, собранной инженерами в пятницу, может потерять актуальность из-за вечернего решения итальянских шинников

Как Pirelli с утра в субботу добавила командам головной боли

Компания Pirelli вечером в пятницу увеличила минимальное давление в задних шинах, ниже которого команды Формулы 1 не могут опускаться при работе с настройками машин.

Это изменение может усложнить ситуацию для команд, многие из которых по ходу пятничных тренировок столкнулись с определенными проблемами с работой шин. В частности, многие пилоты – в том числе Шарль Леклер и Валттери Боттас – во время второй практики активно жаловались на гранулирование резины. Предписанная Pirelli мера может в некоторой степени обесценить собранную командами в пятницу информацию и сделать менее эффективными принятые вчера решения по настройкам.

Гран При Азербайджана изначально должен был стать не самой простой гонкой с точки зрения работы шин. Если в 2019 году на трассе в Баку использовались составы С2, С3 и С4, теперь итальянские шинники привезли в столицу Азербайджана самую мягкую комбинацию – то есть самым жестким из доступных командам составов является С3.

«В реальности нагрузки на резину оказались выше, чем мы предполагали на основании компьютерных симуляций, – прокомментировал решение Марио Изола, возглавляющий гоночные программы Pirelli. – И нам пришлось реагировать».

Читайте также:

При этом итальянец по-прежнему считает логичным корректировку шинной комбинации для Баку: «В 2019 году никто не использовал самый жесткий состав С2, и в гонке типовой была тактика с одним пит-стопом. Перейдя на более мягкий вариант, мы сделали более богатым выбор с точки зрения тактики.

Вообще Баку – не самая простая трасса с точки зрения шин. Во время движения по длинной прямой шины охлаждаются – особенно передние, – что легко может привести к блокировке на торможении перед первым поворотом. И обеспечить сохранение передними шинами нужной температуры – самая важная задача при настройке машины.

Возможность использовать самый мягкий состав облегчает задачу по прогреву шин. Но не особо помогает сохранить сбалансированность машины. Командам приходится активно работать с этим – и будет интересно посмотреть, как они в итоге справятся».

При этом Изола заявил, что даже после перехода к более мягкой шинной комбинации оптимальной для гонки выглядит тактическая схема с одним пит-стопом.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

Предыдущая новость

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

Следующая новость

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

2
Формула 1

Как Pirelli с утра в субботу добавила командам головной боли

3
Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

18ч
4
Формула 1

Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При

17мин
5
Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

20ч
Самое важное:
Онлайн. Гран При Азербайджана. Квалификация
Формула 1

Онлайн. Гран При Азербайджана. Квалификация

3мин
Вторую гонку в Шпильберге предложили провести в другую сторону
Формула 1

Вторую гонку в Шпильберге предложили провести в другую сторону

13мин
Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При
Формула 1

Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При

17мин
Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли
Формула 1

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

Как Pirelli с утра в субботу добавила командам головной боли
Формула 1

Как Pirelli с утра в субботу добавила командам головной боли

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли Гран При Азербайджана
Формула 1

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

Yamaha и Petronas начали искать замену легендарному Росси Гран При Каталонии
MotoGP

Yamaha и Petronas начали искать замену легендарному Росси

1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai Нюрбургринг
WTCR

1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

Как Pirelli с утра в субботу добавила командам головной боли
Формула 1 Формула 1

Как Pirelli с утра в субботу добавила командам головной боли

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Формула 1 Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При
Формула 1 Формула 1

Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!
Формула 1 Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал
Формула 1 Формула 1

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull
Формула 1 Формула 1

К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы
Формула 1 Формула 1

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

Самое важное:

Онлайн. Гран При Азербайджана. Квалификация
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Азербайджана. Квалификация

Вторую гонку в Шпильберге предложили провести в другую сторону
Формула 1 Формула 1

Вторую гонку в Шпильберге предложили провести в другую сторону

Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При
Формула 1 Формула 1

Бинотто перестанет руководить Ferrari с пит-уолла на Гран При

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.