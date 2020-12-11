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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

«Как первый день в школе». Хэмилтон описал эмоции от возвращения в Ф1

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«Как первый день в школе». Хэмилтон описал эмоции от возвращения в Ф1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Британский гонщик впервые пропустил Гран При – и признал, что это очень непривычное ощущение

Коронавирус не позволил Льюису Хэмилтону выйти на старт Гран При Сахира. Гонка Ф1 прошла без его участия впервые с начала сезона-2007, когда лондонец дебютировал в чемпионате. 

По итогам пятницы в Абу-Даби Льюис остался вторым, уступив пару десятых своему партнеру по Mercedes Валттери Боттасу. 

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Несмотря на это, главным итогом дня Хэмилтон назвал радость от возвращения за руль. В эфире канала Sky Sports он сказал: «Этим утром я был невероятно доволен. Доволен просто тем, что вернулся. И теперь попробую закончить сезон на высокой ноте, что доставляет огромную радость. 

Такое чувство, как в первый день в школе. Конечно, мне потребовалась лишняя минута, чтобы вновь вспомнить перед первой сессией все, к чему я привык. Во второй, кажется, уже получалось неплохо справляться». 

Утром гонщик потерял время из-за проблем в тормозной системе, из-за чего показал только пятое время. 

«Думаю, в итоге мы сделали почти все, что запланировали на эти 40 минут в начале дня. Выполнили большую часть программы», – сказал он.  

Отвечая на вопрос о задачах на уик-энд, Льюис добавил: «Прежде всего я хотел приехать сюда и получать удовольствие от того, что делаю. Нам уже ничего не нужно доказывать. Я, во всяком случае, не чувствую, что мне нужно. И настроен просто получать удовольствие».

Также британец похвалил своего соотечественника Джорджа Расселла за выступление на Гран При Сахира: «Думаю, он отлично справился – и все знают это. Но для меня это выглядело странным. Я 27 лет в этом спорте – и ни разу не пропускал гонку. 

Знаете, когда-нибудь я напишу об этом книгу. Но пока могу лишь повториться – невероятно здорово вернуться назад».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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