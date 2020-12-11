«Как первый день в школе». Хэмилтон описал эмоции от возвращения в Ф1
Британский гонщик впервые пропустил Гран При – и признал, что это очень непривычное ощущение
Коронавирус не позволил Льюису Хэмилтону выйти на старт Гран При Сахира. Гонка Ф1 прошла без его участия впервые с начала сезона-2007, когда лондонец дебютировал в чемпионате.
По итогам пятницы в Абу-Даби Льюис остался вторым, уступив пару десятых своему партнеру по Mercedes Валттери Боттасу.
Читайте также:
Несмотря на это, главным итогом дня Хэмилтон назвал радость от возвращения за руль. В эфире канала Sky Sports он сказал: «Этим утром я был невероятно доволен. Доволен просто тем, что вернулся. И теперь попробую закончить сезон на высокой ноте, что доставляет огромную радость.
Такое чувство, как в первый день в школе. Конечно, мне потребовалась лишняя минута, чтобы вновь вспомнить перед первой сессией все, к чему я привык. Во второй, кажется, уже получалось неплохо справляться».
Утром гонщик потерял время из-за проблем в тормозной системе, из-за чего показал только пятое время.
«Думаю, в итоге мы сделали почти все, что запланировали на эти 40 минут в начале дня. Выполнили большую часть программы», – сказал он.
Отвечая на вопрос о задачах на уик-энд, Льюис добавил: «Прежде всего я хотел приехать сюда и получать удовольствие от того, что делаю. Нам уже ничего не нужно доказывать. Я, во всяком случае, не чувствую, что мне нужно. И настроен просто получать удовольствие».
Также британец похвалил своего соотечественника Джорджа Расселла за выступление на Гран При Сахира: «Думаю, он отлично справился – и все знают это. Но для меня это выглядело странным. Я 27 лет в этом спорте – и ни разу не пропускал гонку.
Знаете, когда-нибудь я напишу об этом книгу. Но пока могу лишь повториться – невероятно здорово вернуться назад».
Читайте также:
Дополнительная информация: Люк Смит
Предыдущая новость
Почему Mercedes не позвала Мазепина на тесты? Дело вовсе не в скандальном видео
Следующая новость
Проблемой для команды Квята стал прогрев мягких шин
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Джонатан Нобл