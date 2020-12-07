Когда в четвертом повороте тебе в борт прилетает на заблокированных колесах Ferrari, и все соперники уносятся вперед, пока ты после разворота выезжаешь на трассу – кажется, что надежд больше нет, и в ближайшие полтора часа предстоит зубами выгрызать хотя бы несколько очков.

Но Серхио Пересу всегда удавались хорошие гонки в Бахрейне, достаточно вспомнить его первый подиум в составе Force India, добытый именно на этой трассе в 2014 году. Неделю назад он почти финишировал третьим, но подвел мотор. В этот раз мексиканец просто сделал все правильно.

Как рассказал он сам после финиша, первым делом нужно было оценить повреждения машины – к счастью, они оказались минимальными. Следующим вопросом стали шины – на гонку у него осталось по одному комплекту Medium и Hard, и надо было кровь из носу, используя лишь их.

Сначала команда поставила мексиканцу более мягкие слики – он догнал пелотон позади машины безопасности и после рестарта начал отыгрывать позиции.

Первые соперники оставались позади легко: семь позиций Серхио отыграл за пять первых кругов. Затем мексиканец застрял за Алексом Элбоном, но еще через десяток кругов разобрался и с тем – не без помощи Ландо Норриса.

Ландо Норрис, McLaren MCL35, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

К этому моменту, на 21-м круге, Перес был уже девятым. И все те, кто теперь находился перед ним, за исключением одного только Эстебана Окона, стартовали из первой десятки. А это значит, у них были шины Soft. Разумеется, это не относится к дуэту Mercedes, но о нем разговор еще предстоит.

Так вот, из всех стартовавших на Soft в этот вечер лишь Лэнс Стролл смог проехать гонку с одним пит-стопом. А поскольку темп Переса был более чем неплох, то лишний визит в боксы не позволил соперникам удержаться впереди мексиканца.

Оставались Стролл и Окон. Они сменили шины на 41-42 кругах, оставшись впереди Серхио. Тот смог растянуть отрезок до 48-го круга, перейдя на Hard. После чего, по собственным словам, поверил, что подиум в этот день вполне возможен.

Еще до второго выезда машины безопасности мексиканец догнал и обогнал сначала напарника, а потом и Окона. Он был быстрее обоих с самого начала уик-энда, его шины были свежее – а потому такое развитие событий кажется вполне логичным. Стролл берег свой комплект Medium, который предстояло использовать 40 с лишним кругов, а пилот Renault хоть и был на Hard, но объективно ничего не мог противопоставить Серхио.

Именно в этот момент в боксах Mercedes и разыгралась драма с элементами трагедии, которая во многом предопределила исход гонки. Команда перепутала шины своих гонщиков, испортив день Валттери Боттасу.

Джордж Расселл, казалось, даже после этого сможет одержать дебютную победу, но медленный прокол окончательно раскрасил вечер в мексиканские цвета.

Серхио Перес, Racing Point, на подиуме с мексиканским флагом Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Что же получается, если суммировать? Четверо самых опасных соперников – дуэт Mercedes, Ферстаппен и Леклер – оказались фактически вне игры из-за стечения обстоятельств.

Еще нескольких грозных конкурентов Перес переиграл благодаря блистательному умению работать с резиной – и давно проверенному правилу «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Ну а тех, кто остался, Серхио переиграл даже на старом и не столь мощном моторе, установленном взамен сгоревшего в прошлой гонке.

Скажете – путь к победе, если разобраться, оказался не таким и сложным? Возможно, но чтобы все сложилось именно так и ничто не помешало гонщику подняться на вершину подиума, ему потребовалось провести без малого две сотни Гран При.