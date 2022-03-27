Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Цунода провалил квалификацию из-за мотора Red Bull Следующая / «Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Аналитика

Как Перес обогнал Макса и Шарля? Разбор от эксперта

Мексиканец грамотнее напарника распределил ресурс шин, а в двух последних поворотах нанес решающий удар лидеру Ferrari

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Как Перес обогнал Макса и Шарля? Разбор от эксперта
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После первой гонки нового сезона Серхио Перес вновь подвергся критике со стороны сразу нескольких известных гонщиков – к примеру, Жана Алези и двукратного чемпиона Ф1 Мики Хаккинена. По словам француза и финна, в то время как потенциал болида Ferrari могут раскрыть оба пилота Скудерии, Red Bull по-прежнему вынуждена полагаться исключительно на Макса Ферстаппена.

Читайте также:

И результаты ключевых заездов Гран При Бахрейна в целом подтверждали правоту экс-пилотов Ф1: в квалификации мексиканец уступил времени поула больше трех десятых секунды – в то время как первые три гонщика уложились в 0,129 с. По ходу гонки Перес также был самым медленным из первой четверки и не имел серьезных шансов побороться с Карлосом Сайнсом за 3-е место.

На этом фоне вчерашняя победа пилота Red Bull в квалификации Гран При Саудовской Аравии выглядит полноценной сенсацией. Как же Чеко удалось опередить пилотов, которым он стабильно проигрывал неделю назад? Журналист Марк Хьюз проанализировал лучшие круги лидеров квалификации в материале для сайта The Race.

Читайте также:

В сравнении с Ферстаппеном

«В первой части круга – вплоть до 13-го поворота – Перес в целом тормозил раньше Ферстаппена, но и раньше начинал разгон. Более раннее торможение позволяло Пересу лучше использовать изменение загрузки по осям для поворота машины – болид раньше начинал менять направление движения, что давало возможность раньше нажать на газ.

Больше всего Перес отыгрывал в начале разгона, где ему помогали уверенность в шинах. В конце торможений он уже выставлял машину на нужную траекторию, чтобы пораньше нажать на газ. Сильно нагружая при этом передние шины, он добивался более высокой скорости на апексе – благодаря чему ускорение было не таким сильным, как у Ферстаппена, и не так сильно нагружало задние шины.

А вот после 13-го поворота Перес отыгрывал у Ферстаппена и на торможениях. Можно предположить, что более агрессивные разгоны в исполнении Макса на первой половине круга привели к перегреву задних покрышек, в то время как у Переса они были еще в хорошей форме. В 22-м, 24-м и 27-м поворотах Перес и тормозил позже, и разгон начинал раньше. Ферстаппену при этом приходилось переключать передачи раньше обычного с целью избежать пробуксовки – Перес же крутил мотор до отсечки, не рискуя потерять сцепление.

Максу удалось отыграть какое-то время только в связке поворотов с 14-го по 16-й, где он проехал на меньшем расстоянии от отбойников. Но в целом более грамотная работа Переса с шинами в первой части круга обеспечила Пересу».

Читайте также:

В сравнении с Леклером

«Как и в Бахрейне, болиды Ferrari и Red Bull могут проезжать круг с примерно одним временем – но в конкретных точках трассы их скорость может заметно различаться. Red Bull вновь гораздо быстрее в конце прямых – похоже, что углы атаки антикрыльев у "Быков" ниже, но явно команде помогает и очевидное отсутствие склонности к козлению. RB18 может без каких-либо проблем опускаться очень низко – в то время как Ferrari при таком дорожном просвете уже начинает цеплять днищем асфальт, что снижает скорость на прямых.

На всем протяжении трассы между 4-м и 13-м поворотом великолепная разгонная динамика Ferrari позволяла Леклеру быть впереди – даже несмотря на более высокий уровень прижимной силы. Гонщики Ferrari, к примеру, на подходе к 13-му повороту некоторое время едут на 7-й передаче – в то время как пилоты Red Bull остаются на 6-й.

В 13-м повороте "Быки" быстрее на апексе, но гонщики Скудерии вновь отыгрываются на выходе – и на следующих изгибах трассы, которые проходятся полным газом. В итоге Леклер был впереди вплоть до 24-го поворота. И в итоге Перес отыграл отставание и получил небольшое преимущество в двух последних, сравнительно медленных поворотах – 24-м  и 27-м».

Поделились
Комментарии
Цунода провалил квалификацию из-за мотора Red Bull
Предыдущая новость

Цунода провалил квалификацию из-за мотора Red Bull
Следующая новость

«Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде

«Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Не слишком ли опасна Джидда? Мнения пилотов после аварии Шумахера Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Не слишком ли опасна Джидда? Мнения пилотов после аварии Шумахера

Хэмилтона в квалификации подвел вертлявый зад Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтона в квалификации подвел вертлявый зад

«Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Перес: Готовились обгонять Ferrari в гонке, но что-то пошло не так Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес: Готовились обгонять Ferrari в гонке, но что-то пошло не так

Перес рассказал о том, что помешало ему быть быстрее Ferrari в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес рассказал о том, что помешало ему быть быстрее Ferrari в Джидде

Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает

Ferrari Больше от
Ferrari
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Леклер: Не ожидал, что Перес поставит такое время Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Леклер: Не ожидал, что Перес поставит такое время

Технический анализ: конструкция носового обтекателя Ferrari F1-75 Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Технический анализ: конструкция носового обтекателя Ferrari F1-75

Самое важное:

Не слишком ли опасна Джидда? Мнения пилотов после аварии Шумахера
Формула 1 Формула 1

Не слишком ли опасна Джидда? Мнения пилотов после аварии Шумахера

Хэмилтона в квалификации подвел вертлявый зад
Формула 1 Формула 1

Хэмилтона в квалификации подвел вертлявый зад

«Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде
Формула 1 Формула 1

«Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде

Как Перес обогнал Макса и Шарля? Разбор от эксперта
Формула 1 Формула 1

Как Перес обогнал Макса и Шарля? Разбор от эксперта

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.