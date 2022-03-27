Как Перес обогнал Макса и Шарля? Разбор от эксперта

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После первой гонки нового сезона Серхио Перес вновь подвергся критике со стороны сразу нескольких известных гонщиков – к примеру, Жана Алези и двукратного чемпиона Ф1 Мики Хаккинена. По словам француза и финна, в то время как потенциал болида Ferrari могут раскрыть оба пилота Скудерии, Red Bull по-прежнему вынуждена полагаться исключительно на Макса Ферстаппена.

И результаты ключевых заездов Гран При Бахрейна в целом подтверждали правоту экс-пилотов Ф1: в квалификации мексиканец уступил времени поула больше трех десятых секунды – в то время как первые три гонщика уложились в 0,129 с. По ходу гонки Перес также был самым медленным из первой четверки и не имел серьезных шансов побороться с Карлосом Сайнсом за 3-е место.

На этом фоне вчерашняя победа пилота Red Bull в квалификации Гран При Саудовской Аравии выглядит полноценной сенсацией. Как же Чеко удалось опередить пилотов, которым он стабильно проигрывал неделю назад? Журналист Марк Хьюз проанализировал лучшие круги лидеров квалификации в материале для сайта The Race.

В сравнении с Ферстаппеном

«В первой части круга – вплоть до 13-го поворота – Перес в целом тормозил раньше Ферстаппена, но и раньше начинал разгон. Более раннее торможение позволяло Пересу лучше использовать изменение загрузки по осям для поворота машины – болид раньше начинал менять направление движения, что давало возможность раньше нажать на газ.

Больше всего Перес отыгрывал в начале разгона, где ему помогали уверенность в шинах. В конце торможений он уже выставлял машину на нужную траекторию, чтобы пораньше нажать на газ. Сильно нагружая при этом передние шины, он добивался более высокой скорости на апексе – благодаря чему ускорение было не таким сильным, как у Ферстаппена, и не так сильно нагружало задние шины.

А вот после 13-го поворота Перес отыгрывал у Ферстаппена и на торможениях. Можно предположить, что более агрессивные разгоны в исполнении Макса на первой половине круга привели к перегреву задних покрышек, в то время как у Переса они были еще в хорошей форме. В 22-м, 24-м и 27-м поворотах Перес и тормозил позже, и разгон начинал раньше. Ферстаппену при этом приходилось переключать передачи раньше обычного с целью избежать пробуксовки – Перес же крутил мотор до отсечки, не рискуя потерять сцепление.

Максу удалось отыграть какое-то время только в связке поворотов с 14-го по 16-й, где он проехал на меньшем расстоянии от отбойников. Но в целом более грамотная работа Переса с шинами в первой части круга обеспечила Пересу».

В сравнении с Леклером

«Как и в Бахрейне, болиды Ferrari и Red Bull могут проезжать круг с примерно одним временем – но в конкретных точках трассы их скорость может заметно различаться. Red Bull вновь гораздо быстрее в конце прямых – похоже, что углы атаки антикрыльев у "Быков" ниже, но явно команде помогает и очевидное отсутствие склонности к козлению. RB18 может без каких-либо проблем опускаться очень низко – в то время как Ferrari при таком дорожном просвете уже начинает цеплять днищем асфальт, что снижает скорость на прямых.

На всем протяжении трассы между 4-м и 13-м поворотом великолепная разгонная динамика Ferrari позволяла Леклеру быть впереди – даже несмотря на более высокий уровень прижимной силы. Гонщики Ferrari, к примеру, на подходе к 13-му повороту некоторое время едут на 7-й передаче – в то время как пилоты Red Bull остаются на 6-й.

В 13-м повороте "Быки" быстрее на апексе, но гонщики Скудерии вновь отыгрываются на выходе – и на следующих изгибах трассы, которые проходятся полным газом. В итоге Леклер был впереди вплоть до 24-го поворота. И в итоге Перес отыграл отставание и получил небольшое преимущество в двух последних, сравнительно медленных поворотах – 24-м и 27-м».