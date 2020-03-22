Как перенос новых правил Формулы 1 отразится на контрактах гонщиков? Отвечает Риккардо

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Как перенос новых правил Формулы 1 отразится на контрактах гонщиков? Отвечает Риккардо

Поделились
Комментарии
Как перенос новых правил Формулы 1 отразится на контрактах гонщиков? Отвечает Риккардо
Автор:
, редактор
22 мар. 2020 г., 14:00

Пилот Renault не видит смысла в краткосрочных сделках из-за отложенной даты вступления в силу технического регламента

Контракт Даниэля Риккардо с Renault истекает в конце нынешнего года. Ранее предполагалось, что перед вступлением в силу нового технического регламента австралиец может сменить команду. Однако эпидемия коронавируса вынудила Формулу 1 отложить начало сезона-2020 и перенести вступление нового регламента на 2022 год. 

Риккардо считает, что это не повлияет на подписание новых контрактов пилотами. По мнению Дэна, никто не станет рисковать и заключать однолетние соглашения, только чтобы поменять команду перед сменой регламента.

«Сейчас везде такая сумятица, что трудно о чем-то судить, – сказал Риккардо в интервью австралийскому изданию The Age. – Но я полагаю, что люди примут свои решения независимо от случившихся изменений.

Мне трудно поверить, что кто-то подпишет однолетний контракт, только чтобы быть свободным агентом перед 2022 годом. Кроме каких-то уникальных случаев однолетний контракт далек от идеального. Так что я полагаю, что теперь все новые контракты будут длиться и после введения нового регламента. Ситуация интересная, ведь у большинства контракты кончатся после этого года, не считая Леклера и Ферстаппена».

По слухам, Риккардо интересовались в Ferrari, где австралиец мог бы заменить Себастьяна Феттеля.

Читайте также:

Следующая новость
Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд

Предыдущая новость

Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд

Следующая новость

Леклер списал разборки с Феттелем на свой «инстинкт убийцы»

Леклер списал разборки с Феттелем на свой «инстинкт убийцы»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Азербайджана

Гран При Азербайджана

4 июн. - 7 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд

2
eSports

Виртуальную гонку NASCAR покажут на обычном телеканале

3
Формула 1

Вместо Гран При Бахрейна Формула 1 покажет безумную гонку в Бразилии-2016

4
eSports

Мнение: кибергонки убьют Формулу 1. Они уже начали

5
Формула 1

Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии

Последние видео

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте 52:22
Формула 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой 01:27
Формула 1

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Самое важное:

Леклер списал разборки с Феттелем на свой «инстинкт убийцы»
F1

Леклер списал разборки с Феттелем на свой «инстинкт убийцы»

Как перенос новых правил Формулы 1 отразится на контрактах гонщиков? Отвечает Риккардо
F1

Как перенос новых правил Формулы 1 отразится на контрактах гонщиков? Отвечает Риккардо

Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд
F1

Как это было: Гран При Бахрейна '09, когда Toyota единственный раз заняла весь первый ряд

Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии
F1

Хорнер: Сложно критиковать Ф1 за отмену Гран При Австралии

Шестикратный олимпийский чемпион выступит на виртуальном Гран При за Red Bull
F1

Шестикратный олимпийский чемпион выступит на виртуальном Гран При за Red Bull

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.