Как перенос новых правил Формулы 1 отразится на контрактах гонщиков? Отвечает Риккардо
Пилот Renault не видит смысла в краткосрочных сделках из-за отложенной даты вступления в силу технического регламента
Контракт Даниэля Риккардо с Renault истекает в конце нынешнего года. Ранее предполагалось, что перед вступлением в силу нового технического регламента австралиец может сменить команду. Однако эпидемия коронавируса вынудила Формулу 1 отложить начало сезона-2020 и перенести вступление нового регламента на 2022 год.
Риккардо считает, что это не повлияет на подписание новых контрактов пилотами. По мнению Дэна, никто не станет рисковать и заключать однолетние соглашения, только чтобы поменять команду перед сменой регламента.
«Сейчас везде такая сумятица, что трудно о чем-то судить, – сказал Риккардо в интервью австралийскому изданию The Age. – Но я полагаю, что люди примут свои решения независимо от случившихся изменений.
Мне трудно поверить, что кто-то подпишет однолетний контракт, только чтобы быть свободным агентом перед 2022 годом. Кроме каких-то уникальных случаев однолетний контракт далек от идеального. Так что я полагаю, что теперь все новые контракты будут длиться и после введения нового регламента. Ситуация интересная, ведь у большинства контракты кончатся после этого года, не считая Леклера и Ферстаппена».
По слухам, Риккардо интересовались в Ferrari, где австралиец мог бы заменить Себастьяна Феттеля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Как перенос новых правил Формулы 1 отразится на контрактах гонщиков? Отвечает Риккардо
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