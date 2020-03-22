Как перенос новых правил Формулы 1 отразится на контрактах гонщиков? Отвечает Риккардо

Контракт Даниэля Риккардо с Renault истекает в конце нынешнего года. Ранее предполагалось, что перед вступлением в силу нового технического регламента австралиец может сменить команду. Однако эпидемия коронавируса вынудила Формулу 1 отложить начало сезона-2020 и перенести вступление нового регламента на 2022 год.

Риккардо считает, что это не повлияет на подписание новых контрактов пилотами. По мнению Дэна, никто не станет рисковать и заключать однолетние соглашения, только чтобы поменять команду перед сменой регламента.

«Сейчас везде такая сумятица, что трудно о чем-то судить, – сказал Риккардо в интервью австралийскому изданию The Age. – Но я полагаю, что люди примут свои решения независимо от случившихся изменений.

Мне трудно поверить, что кто-то подпишет однолетний контракт, только чтобы быть свободным агентом перед 2022 годом. Кроме каких-то уникальных случаев однолетний контракт далек от идеального. Так что я полагаю, что теперь все новые контракты будут длиться и после введения нового регламента. Ситуация интересная, ведь у большинства контракты кончатся после этого года, не считая Леклера и Ферстаппена».

По слухам, Риккардо интересовались в Ferrari, где австралиец мог бы заменить Себастьяна Феттеля.