Как оценить карьеру Мазепина – и надолго ли он в Формуле 1. Карпов и Кабановский в новом выпуске подкаста
Вспоминаем прошлое четвертого российского пилота Формулы 1 – и пытаемся предсказать его будущее
В новом выпуске подкаста Motorsport.com:
1:50 – личные впечатления от общения с Никитой
8:50 – что произошло с гонщиками, чья карьеры в младших формулах была примерно такой же, как у Мазепина – и какие из этого можно сделать выводы?
14:10 – причины проблем Никиты в первом сезоне в Формуле 2
18:15 – обилие штрафов во втором сезоне Ф2 – и была ли в Ф2 «никитофобия»?
28:15 – нужно ли при оценке результатов Мазепина делать «поправку на богатство»?
41:00 – один-два сезоны в Ф1 гарантированы – а что дальше?
51:30 – многие ждут, что спонсоры Мазепина захотят купить Haas частично или полностью – но насколько это хорошая идея?
58:25 – история с запретом российского флага: как ее воспринимает Никита – и что по этому поводу думаем мы
Подкаст также доступен в Sound Cloud, Яндекс.Музыке и Подкастах Google.
Следующий выпуск (попытка осмыслить старт сезона) – утром в понедельник.
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