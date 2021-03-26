В новом выпуске подкаста Motorsport.com:

1:50 – личные впечатления от общения с Никитой

8:50 – что произошло с гонщиками, чья карьеры в младших формулах была примерно такой же, как у Мазепина – и какие из этого можно сделать выводы?

14:10 – причины проблем Никиты в первом сезоне в Формуле 2

18:15 – обилие штрафов во втором сезоне Ф2 – и была ли в Ф2 «никитофобия»?

28:15 – нужно ли при оценке результатов Мазепина делать «поправку на богатство»?

41:00 – один-два сезоны в Ф1 гарантированы – а что дальше?

51:30 – многие ждут, что спонсоры Мазепина захотят купить Haas частично или полностью – но насколько это хорошая идея?

58:25 – история с запретом российского флага: как ее воспринимает Никита – и что по этому поводу думаем мы

Подкаст также доступен в Sound Cloud, Яндекс.Музыке и Подкастах Google.

Следующий выпуск (попытка осмыслить старт сезона) – утром в понедельник.