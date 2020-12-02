Как одежда и новые правила FIA помогли Грожану спастись из огня

Чудесное спасение Ромена Грожана после чудовищной аварии в Бахрейне привлекло большое внимание к тому, как здорово сработали гало и медицинские службы. Но был и другой аспект, сыгравший не меньшую роль в том, что просидев 29 секунд в горящей машине пилот отделался легкими ожогами рук.

Этот аспект – противопожарный костюм, нижнее белье, носки, балаклава и перчатки, которые выполнили свою задачу по защите от огня.

Такой успех оправдывает ужесточение правил безопасности для гоночных костюмов, которое FIA провела в 2020 году, а также работу, которую проделал поставщик костюмов Грожана Alpinestars.

Новые правила

Хорошо известно, что гоночные костюмы в Ф1 должны быть огнеупорными, и они проходят проверку прямым огнем и воздействием температуры. Однако в 2020 году в Ф1 стал обязательным единый стандарт гоночных костюмов, повысив уровень защиты на 20%, а также начали проверять все предметы одежды, включая носки и нижнее белье.

Новые правила были представлены два года назад, а с этого сезона вступили в силу в Ф1, ФЕ, WRC и WEC.

Правила проверки на огнеупорность остали прежними: материалы подвергают огню при температуре 700 градусов на 10 секунд. После этого огонь убирают, а материал должен перестать гореть в течение двух секунд. Также он не должен распадаться на волокна или получать дыры в результате горения.

А вот проверка на индекст теплопередачи была усилена. Этот индекс определяет то, как высоко температура поднимается внутри горящего материала. Специальная машина измеряет, за какое время температура на внутреннем слое одежды повышается на 24 градуса от стартовой точки. При этом сама одежда нагревается на горелке с температурой в 1000 градусов.

С 2020 года это время должно составлять как минимум 12 секунд вместо прежних десяти. Обувь и перчатки должны держаться 11 секунд (не считая зоны ладоней в перчатках, которая держится восемь секунд). Нижнее белье, балаклавы и носки в эти проверки включили впервые, и они должны держаться по пять секунд

Alpinestars всегда гордилась тем, что идет дальше границ необходимого минимума, так что костюм Грожана превосходит требуемые стандарты. В прошлом году компания уже произвела костюмы по новым стандартам, а некоторые их части держались под огнем в три раза дольше требуемого минимума.

Медицинский сотрудник помогает Ромену Грожану добраться до машины скорой помощи Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Перчатки

Основные повреждения пришлись на руки Грожана, ожоги на которых пришлось лечить в госпитале. Производителей костюмов это не удивило, потому что не считая незащищенного лица под визором, руки являются самой открытой частью тела.

К тому же, они защищены лишь одним слоем огнеупорного материала. Так сделано потому, что рукам пилота необходима чувствительность во время вождения, и ради нее приходится жертвовать защитой.

Слетевший ботинок

По фотографиям видно, что когда Грожана вели к медицинской машине, на нем был лишь один ботинок. Кажется, он застрял в кокпите, возможно, за сломанной педалью тормоза, и слетел с ноги, пока Ромен покидал болид.

Хотя это и не обычное дело, однако Грожану помогло то, что он смог выскочить из ботинка. Иначе он мог застрять в машине. Освобождение пилота от ботинка может быть объяснено тем, что Ромен входит в число пилотов, которые предпочитают липучки на обуви шнуркам

Что дальше

Костюм, в котором Грожан попал в аварию, теперь отправят в штаб-квартиру Alpinestars для анализа в лаборатории. Там ученые компании надеются лучше понять, под воздействие какой температуры и огня попал костюм, и посмотреть, можно ли в чем-то его улучшить.

Компания также поддерживает связь с Роменом, чтобы получить от него обратную связь