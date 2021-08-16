Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал

Эдриан Ньюи работает в Формуле 1 больше 30 лет и приложил руку к десяти чемпионским машинам трех разных команд. Как и прочие инженеры, Ньюи не брезгуют пользоваться идеями конкурентов при разработке болида. Но для этого у него есть свой собственный метод.

«Сейчас в каждой команде есть фотограф, который на каждом этапе делает сотни фотографий чужих машин, – рассказал Ньюи в подкасте Talking Bull. – Но я предпочитаю сам смотреть на машины, гулять вокруг них и видеть все в формате 3D, чего фотографии не позволяют.

Полагаю, это такой вид лени. Я не трачу бесконечный объем времени на то, чтобы рассматривать фото машин соперников. Мне проще походить и посмотреть, что привлечет мое внимание. А это может быть что угодно.

Я также провожу много времени, разглядывая нашу машину. Пытаюсь под разными углами увидеть, что делаем мы, а что наши соперники. Посмотреть, не вспыхнет ли искра идеи, которая не обязательно будет прямым заимствованием. Я скорее размышляю о том, почему кто-то решил сделать что-то».