Как новый техрегламент Ф1 помог Шумахеру попасть в аварию в Джидде

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Во время второго сегмента квалификации Формулы 1 в Джидде пилот Haas Мик Шумахер ошибся в одном из поворотов и попал в серьезную аварию. И хотя видимых повреждений у Шумахера не было, после инцидента немца отправила на вертолете в больницу для дополнительных проверок. К счастью, Мика практически сразу же выписали, и он смог вернуться в свой отель.

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К тому моменту команда уже приняла решение не выпускать Шумахера на воскресную гонку – и дело оказалось вовсе не в здоровье гонщика: было бы слишком сложно менее чем за сутки собрать заново полностью «убитый» болид, особенно с учетом дефицита запчастей и скорого полета на Гран При Австралии.

На следующей день после инцидента Шумахер уже смог поговорить с прессой и рассказать, что пошло не так во время рокового быстрого круга и как он ощущал себя после аварии.

«Насколько я помню, в том году эти поребрики на трассе не были особой проблемой, , – рассказал Мик. – Тогда машины были по-другому устроены – у болидов был большой угол атаки и задняя часть автомобилей находилась как бы высоко в воздухе.

Сейчас же машины посажены довольно низко, особенно на этой трассе. Так что в тот момент, когда ты касаешься высокого поребрика, задние шины теряют контакт с поверхностью. Это означает, что болид каким-либо образом дернется. Мы видели подобное и у других пилотов в третьем сегменте, когда они оказывались близки к потере машины. Думаю, на это точно обратят внимание и впоследствии решат, стоит ли это как-то исправлять, – особенно, если мы собираемся вернуться сюда в следующем году».

Во время телетрансляции казалось, что Шумахер довольно долго не двигался в машине, и это вызвало всеобщее беспокойство в социальных сетях. Немец отметил, что он просто пытался убедиться, все ли цело, и у него не было даже никакого головокружения. «Я был на 100% в порядке, – добавил Мик. – В основном я был просто разочарован и раздражен произошедшим и размышлял о том, через что я только что прошел и что я мог бы сделать лучше.

Перед тем, как начать двигаться, я хотел убедиться, что все в порядке. И, очевидно, все маршалы и врачи подошли ко мне, чтобы узнать, все ли хорошо. И как только я понял, что у меня нет повреждений и можно двигаться, я сообщил им об этом – но они все равно сочли, что будет безопаснее осмотреть меня.

Скажем так: как только я понял, что потерял заднюю часть машины, то знал, что за этим последует. Так что я мог подготовиться к этому.

Да, это была большая авария. Насколько я слышал, столкновение со стеной произошло примерно на скорости в 270 км/ч. Думаю, в дорожном автомобиле все бы закончилось не так хорошо. Но к счастью, эти машины настолько безопасны, что я остался без повреждений после такого».

Дополнительная информация: Адам Купер