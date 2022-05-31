Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пока гонщики Red Bull и Ferrari оспаривали в княжестве четыре первые позиции, за их спинами острую дуэль за пятое место вели два британца – Ландо Норрис из McLaren и Джордж Расселл из Mercedes. Они начинали борьбу с первого ряда, и на первом отрезке благодаря старту с хода впереди оставался Норрис.

Однако более ранний переход Ландо на промежуточную резину привел к тому, что он уступил позицию и теперь преследовал Расселла. Чуть позже пришло время ставить слики – и на этот раз первым в боксы поехал гонщик Mercedes.

Ситуация получилась зеркальной: более поздний пит-стоп позволил Норрису выехать их боксов впереди соперника. Но его шины еще на были прогреты – и на подъеме к казино Расселлу удалось провести обгон. Каково же было разочарование Джорджа, когда он узнал, что этот момент не показали в трансляции.

«Гонка вышла позитивной, – отметил пилот, продолживший серию финишей в первой пятерке. – На жестких шинах я вообще в какой-то момент был быстрейшим на трассе и мог атаковать на пределе, получая большое удовольствие.

Очень жаль, что мой обгон Ландо не показали. Он вырулил из боксов прямо передо мной и попытался перекрыть мне путь, но мне удалось выйти вперед по мокрой части трассы. Ну а дальше я просто оставался впереди до финиша, хотя на сликах Medium (Mercedes поменяла пилоту шины в момент остановки гонки из-за аварии Мика Шумахера – прим.ред.) это было не так и просто».

В интервью Sky Sports он добавил: «Момент был весьма рискованный. Обгон в Монако на сликах по сырому асфальту. Но, видимо, телепродюссер счел его недостаточно интересным. Что ж, буду пробовать снова».

Норрису, понятное дело, эта картина не показалась настолько захватывающей. «Если это был крутой обгон, значит, все его прежние обгоны были дерьмовыми, – недовольно проговорил пилот McLaren. – Я же только что выехал из боксов, а до того был на другой резине.

Он обогнал просто потому, что уже был на сликах, оптимальных на тот момент. Его резина была прогретой, моя – холодной. Он просто проехал мимо. Меня это совершенно не впечатлило и очень расстроило».