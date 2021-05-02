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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись

Автор:
, Редактор Ф1

Большинство не против спортивных санкций против транжир, но три команды считают, что достаточно финансовых мер

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись

Введение в этом году в Формуле 1 лимита расходов быстро поставило на повестку дня вопрос о мерах наказания за нарушение этих ограничений. Команды-участницы чемпионата мира уже не раз обсуждали эту тему – и, как выяснилось по ходу Гран При Португалии, пока не смогли найти компромисс.

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Подробностями обсуждений на одной из пресс-конференций поделился руководитель команды Mercedes Тото Вольф. По его словам, на недавнем заседании т.н. Комиссии Ф1 был поставлен на голосование вопрос о применении к нарушителям спортивных санкций (т.е., к примеру, лишения зачетных очков). Однако, по словам менеджера, три команды отказались поддержать такую схему.

«В настоящий момент по отношению к нарушителям предусмотрены определенные финансовые санкции, – пояснил Вольф. – И три команды высказались в том плане, что их вполне устраивает нынешнее состояние дел. А вводить еще и спортивные наказания они не хотят.

С моей точки зрения, это немного странно. Но, так или иначе, мы пришли к тому, что прежде всего нам надо понять мотивацию этих команд – разобраться, почему они считают предложенные меры неприемлемыми.

Мы установили себе срок в две недели, чтобы во все разобраться. Рассчитываю, что мы все же придем к ситуации, когда нарушения финансовой дисциплины будут наказываться по схеме, схожей с нарушениями техрегламента. А за это, как мы знаем, вполне можно лишиться той или иной порции очков».

По информации Motorsport.com, тремя командами, о которых говорил Вольф, являются Ferrari и оба коллектива концерна Red Bull. Кристиан Хорнер, комментируя тему, не стал вдаваться в подробности: «Сейчас обсуждается ряд процедур, связанных с новыми пунктами правил и требующих уточнения. Думаю, в течение месяца все будет окончательно определено и согласовано».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Люк Смит

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