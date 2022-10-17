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Формула 1 Новость

Как накажут Red Bull за перерасход? Экклстоун ответил

По мнению бывшего коммерческого босса Формулы 1, команду могут ждать самые серьезные последствия

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Как накажут Red Bull за перерасход? Экклстоун ответил
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После того, как FIA подтвердила нарушение лимита бюджетов командой Red Bull Racing по итогам 2021 года, вся Ф1 и ее поклонники с большим интересом ждут, какое развитие получит эта история. Все сходятся в том, что спортивные боссы точно не оставят превышение – пусть даже признанное незначительным – без последствий.

Формально наказание может включать даже лишение очков в личном зачете и Кубке конструкторов, то есть до оглашения окончательного вердикта судьба титулов 2021 года остается под вопросом. 

Ветеран гоночной журналистики Роже Бенуа поинтересовался у бывшего босса Ф1 Берни Экклстоуна, какого наказания для RBR тот ожидает.

Британец, которому скоро исполнится 92 года, по-прежнему держит руку на пульсе событий в паддоке благодаря многочисленным инсайдерам. 

Его ответ оказался кратким, но весьма любопытным. «Потеряет ли Red Bull очки за 2021 год? Все будет даже хуже», – публикует ответ Берни Blick.  

В 2019 году в схожей неприятной ситуации оказалась Ferrari. Команду тогда обвиняли в использовании хитрой системы, позволяющей обманывать контрольные датчики и расходовать больше топлива, чем разрешает регламент. 

После Гран При Бразилии FIA изъяла элементы топливной системы с машин команды, а затем, после их изучения и переговоров, объявила о достижении с командой договоренностей, детали которых остались секретными. Скурерию никак не наказали, но с сезона-2020 она резко утратила в скорости и закончила сезон лишь на шестом месте. 

Сейчас Ferrari в числе прочих активно настаивает на том, что процесс по делу Red Bull должен быть максимально открытым и прозрачным.  

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