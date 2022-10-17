Как накажут Red Bull за перерасход? Экклстоун ответил
По мнению бывшего коммерческого босса Формулы 1, команду могут ждать самые серьезные последствия
После того, как FIA подтвердила нарушение лимита бюджетов командой Red Bull Racing по итогам 2021 года, вся Ф1 и ее поклонники с большим интересом ждут, какое развитие получит эта история. Все сходятся в том, что спортивные боссы точно не оставят превышение – пусть даже признанное незначительным – без последствий.
Формально наказание может включать даже лишение очков в личном зачете и Кубке конструкторов, то есть до оглашения окончательного вердикта судьба титулов 2021 года остается под вопросом.
Ветеран гоночной журналистики Роже Бенуа поинтересовался у бывшего босса Ф1 Берни Экклстоуна, какого наказания для RBR тот ожидает.
Британец, которому скоро исполнится 92 года, по-прежнему держит руку на пульсе событий в паддоке благодаря многочисленным инсайдерам.
Его ответ оказался кратким, но весьма любопытным. «Потеряет ли Red Bull очки за 2021 год? Все будет даже хуже», – публикует ответ Берни Blick.
В 2019 году в схожей неприятной ситуации оказалась Ferrari. Команду тогда обвиняли в использовании хитрой системы, позволяющей обманывать контрольные датчики и расходовать больше топлива, чем разрешает регламент.
После Гран При Бразилии FIA изъяла элементы топливной системы с машин команды, а затем, после их изучения и переговоров, объявила о достижении с командой договоренностей, детали которых остались секретными. Скурерию никак не наказали, но с сезона-2020 она резко утратила в скорости и закончила сезон лишь на шестом месте.
Сейчас Ferrari в числе прочих активно настаивает на том, что процесс по делу Red Bull должен быть максимально открытым и прозрачным.
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