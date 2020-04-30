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Формула 1 / Новость

Как можно радеть за экологию и сжигать бензин в гонках? Отвечает Хэмилтон

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Как можно радеть за экологию и сжигать бензин в гонках? Отвечает Хэмилтон
Автор:
, Редактор
30 апр. 2020 г., 12:10

По мнению шестикратного чемпиона мира, не нужно быть идеальным, чтобы бороться с изменением климата

Льюис Хэмилтон ответил критикам, которые видят противоречие между его деятельностью и общественной позицией. В последние годы гонщик все чаще выступает с призывами бороться за сохранение окружающей среды. При этом спортсмен не отказывается от гонок на машинах с двигателями внутреннего сгорания, много летает на вредных для атмосферы самолетах и на первый взгляд живет вовсе не по тем принципам, к которым сам призывает.

По мнению Хэмилтона, ему самому не обязательно быть идеальным, чтобы призывать к этому других.

«Изменение климата представляет серьезную угрозу, – сказал Хэмилотон в интервью Style. – И каждый из нас несет ответственность за будущее и за последующие поколения. Как гонщик я постоянно слышу упреки по поводу вреда для природы от гонок. Но я считаю, что мне не обязательно быть идеальным, чтобы делать что-то хорошее.

Я обладаю авторитетом в автоспорте, ко мне прислушиваются. Так что я могу продвигать правильные идеи и в Формуле 1, и в других областях, где я участвую.

Я поступал так, когда делал совместные проекты с дизайном одежды для Tommy Hilfiger и с очками Police. Я инвестировал в веганскую бургерную. И я исповедую тот же подход в работе с концерном Daimler над проектами некоторых новых машин Mercedes».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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