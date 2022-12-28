Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал
Немецкий эксперт не устает потешать поклонников Ф1 занимательными сценариями карьеры своего племянника
Ральф Шумахер, который уже долгое время славится своими резонансными высказываниями в адрес героев Формулы 1, в последнее время стал еще и рупором тех идей, которые поклонники Мика видят в самых смелых мечтах.
Достаточно вспомнить его теорию, что команда Haas возьмет Нико Хюлькенберга на место Кевина Магнуссена, а Шумахера-младшего оставит в своем составе на 2023 год.
Как известно, в реальности все получилось с точность до наоборот – Хюлькенбнрг с Магнуссеном готовятся к предстоящему чемпионату, а Мик перешел в Mercedes на должность подменного пилота.
Но и в этой ситуации дядя Ральф не утратил оптимизма. У него уже готов новый план, который позволит Мику уже в ближайшее время выступать за команду из Брэкли в гонках. Он основан на том, что постоянные поражения от Джорджа Расселла подтолкнут Льюиса Хэмилтона к быстрому завершению карьеры. По итогам минувшего чемпионата молодой гонщик действительно опередил семикратного чемпиона по очкам и принес Mercedes единственную за год победу.
«Давайте представим, что Джордж вновь обгонит Льюиса [в 2023-м], – сказал Ральф в эфире немецкого Sky. – Захочет ли Льюис вообще продолжать после такого? Это очень интересный вопрос.
Понятно, что его многое связывает с Mercedes. Но принимать решение по такому вопросу гонщик будет сам. И деньги, должен сказать, не будут иметь для него значения. И него их и так вполне достаточно. Все будет зависеть только от того, кто из них двоих будет лучше смотреться за рулем новой машины.
Хэмилтон остается топ-пилотом, но он уже давно не юниор. Время уже играет против него. Так что посмотрим. Но я уверен, что для команды и Мика это совершенно беспроигрышная ситуация».
Шумахер добавил: «Босс Mercedes Тото Вольф уже сказал, что умения Мика позволяют ему всерьез претендовать на место в кокпите. И на 2024 год открываются очень интересные возможности. Речь не только о самой Mercedes – также есть несколько команд, на которых они имеют влияние».
Сейчас моторы с трехлучевой звездой стоят также на машинах Mercedes, Aston Martin и Williams.
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