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Формула 1 Новость

Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал

Немецкий эксперт не устает потешать поклонников Ф1 занимательными сценариями карьеры своего племянника

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Как Мику Шумахеру стать основным пилотом Mercedes? Ральф уже все придумал
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Ральф Шумахер, который уже долгое время славится своими резонансными высказываниями в адрес героев Формулы 1, в последнее время стал еще и рупором тех идей, которые поклонники Мика видят в самых смелых мечтах. 

Достаточно вспомнить его теорию, что команда Haas возьмет Нико Хюлькенберга на место Кевина Магнуссена, а Шумахера-младшего оставит в своем составе на 2023 год. 

Как известно, в реальности все получилось с точность до наоборот – Хюлькенбнрг с Магнуссеном готовятся к предстоящему чемпионату, а Мик перешел в Mercedes на должность подменного пилота

Но и в этой ситуации дядя Ральф не утратил оптимизма. У него уже готов новый план, который позволит Мику уже в ближайшее время выступать за команду из Брэкли в гонках. Он основан на том, что постоянные поражения от Джорджа Расселла подтолкнут Льюиса Хэмилтона к быстрому завершению карьеры. По итогам минувшего чемпионата молодой гонщик действительно опередил семикратного чемпиона по очкам и принес Mercedes единственную за год победу. 

«Давайте представим, что Джордж вновь обгонит Льюиса [в 2023-м], – сказал Ральф в эфире немецкого Sky. – Захочет ли Льюис вообще продолжать после такого? Это очень интересный вопрос. 

Понятно, что его многое связывает с Mercedes. Но принимать решение по такому вопросу гонщик будет сам. И деньги, должен сказать, не будут иметь для него значения. И него их и так вполне достаточно. Все будет зависеть только от того, кто из них двоих будет лучше смотреться за рулем новой машины. 

Хэмилтон остается топ-пилотом, но он уже давно не юниор. Время уже играет против него. Так что посмотрим. Но я уверен, что для команды и Мика это совершенно беспроигрышная ситуация». 

Шумахер добавил: «Босс Mercedes Тото Вольф уже сказал, что умения Мика позволяют ему всерьез претендовать на место в кокпите. И на 2024 год открываются очень интересные возможности. Речь не только о самой Mercedes – также есть несколько команд, на которых они имеют влияние».

Сейчас моторы с трехлучевой звездой стоят также на машинах Mercedes, Aston Martin и Williams.

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