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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Как Mercedes смогла опередить Ferrari? Версия Расселла

Обладатель второго места на старте рассказал о смысле технических новинок команды

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Как Mercedes смогла опередить Ferrari? Версия Расселла
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Джордж Расселл стал быстрейшим в последней тренировке Гран При Мексики и вторым в квалификации. Это отличный вариант для команды Mercedes в этом сезоне, учитывая, что его напарник Льюис Хэмилтон стартует третьим.

Вот слова самого Расселла сразу после квалификации.

«Я должен был быть на поуле, но вторая моя попытка была ужасной, простите, – сказал Раселл. – Но я рад стартовать с первого ряда. Я чувствую, что все возможно.

Сработали наши обновления. Мы привезли их еще в Остин, но там было важно лобовое сопротивление, которое сработало против нас. А здесь мы оказались сильнее.»

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