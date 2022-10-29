Как Mercedes смогла опередить Ferrari? Версия Расселла
Обладатель второго места на старте рассказал о смысле технических новинок команды
Джордж Расселл стал быстрейшим в последней тренировке Гран При Мексики и вторым в квалификации. Это отличный вариант для команды Mercedes в этом сезоне, учитывая, что его напарник Льюис Хэмилтон стартует третьим.
Вот слова самого Расселла сразу после квалификации.
«Я должен был быть на поуле, но вторая моя попытка была ужасной, простите, – сказал Раселл. – Но я рад стартовать с первого ряда. Я чувствую, что все возможно.
Сработали наши обновления. Мы привезли их еще в Остин, но там было важно лобовое сопротивление, которое сработало против нас. А здесь мы оказались сильнее.»
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