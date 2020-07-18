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Формула 1 / Аналитика

Как Mercedes оказался неподсудным для FIA. Анализ дела о копировании в Формуле 1

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Как Mercedes оказался неподсудным для FIA. Анализ дела о копировании в Формуле 1
18 июл. 2020 г., 05:35

Чемпионскую команду заранее освободили от любых санкций в разбирательстве о Racing Point. Как это возможно?

Команда Формулы 1 Mercedes AMG не понесет наказания, утверждает The Race. Речь идет о деле Racing Point, которую обвинили в копировании прошлогоднего болида Mercedes. Протест против коллектива из Сильверстоуна уже принят; Международная автомобильная федерация начала расследование.

При этом обвиняемой стороной остается исключительно Racing Point. Команда Mercedes, которая предположительно передала своим клиентам чертежи либо готовые детали своей машины 2019 года, не понесет наказания. Эта правовая коллизия связана с тем, что правила Формулы 1 изменились в этом сезоне.

Почему никто не обвиняет Mercedes

Начиная с 2020 года участникам чемпионата мира запрещено продавать друг другу определенные узлы и агрегаты. Часть этих деталей можно было легально покупать и продавать в прошлом сезоне. К таким узлам относятся и воздухозаборники тормозов, которые стали предметом разбирательства FIA.

 

 

Согласно действующим правилам, каждая команда должна самостоятельно разрабатывать тормозные воздухозаборники, либо закупать их у стороннего поставщика, не имеющего отношения ни к одной из команд-соперниц. Получается, что в 2020 году Mercedes не может продавать воздухозаборники, а Racing Point не может их покупать. Но машина текущего года проектировалась не в этом, а в прошлом году. А в тот момент такие сделки были законны.

Поскольку речь идет именно о деталях образца прошлого года, становится очевидно: Mercedes AMG не передавала клиентам технологии этого года. А значит, действующие чемпионы не нарушали правила и потому неподсудны для FIA в текущей ситуации.

С Racing Point ситуация сложнее. Гоночный коллектив Лоуренса Стролла мог пользоваться воздухозаборниками Mercedes в прошлом году, когда это было законно. Команды Ф1 иногда берут готовые детали с прошлогодних болидов и ставят их на новые модели, чтобы сэкономить деньги на разработку.

Обычно с этим не возникает проблем. Но только не в сезоне-2020. В этом году Racing Point не может использовать собственные воздухозаборники со своих же прошлогодних машин, если в 2019 году использовала купленные воздухозаборники Mercedes.

Как устроена серая зона в правилах

Если соблюдать букву правил, то команда обязана с нуля создать другие воздухозаборники специально для сезона-2020. Судя по цитатам главы Racing Point Отмара Сафнауэра, именно в этом состоит позиция гоночного коллектива: босс команды утверждает, что интеллектуальная собственность на детали 2020 года принадлежит Racing Point.

Механики Racing Point на стартовой решетке Гран При Штирии

Механики Racing Point на стартовой решетке Гран При Штирии

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

При этом никто не мешал команде взять за основу свои воздухозаборники версии-2019 и слегка их модифицировать для сезона-2020. И тут наступает серая зона в правилах. С одной стороны, команда сама провела доработку узла и сама все собрала – а значит, машина легальна. С другой стороны, если за основу была взята деталь автомобиля Формулы 1 другой команды, то это уже незаконно.

Теперь FIA предстоит выбрать, какую из трактовок предпочесть, чтобы вынести решение по болидам Racing Point. В одном можно быть уверенным: каким бы ни был вердикт, команде Mercedes ничего не грозит. Несмотря на то, что всё дело построено на «мерседесовском» воздухозаборнике.

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Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин , Racing Point

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