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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

Автор:
, Ответственный редактор

По словам главного гоночного инженера, реальных шансов поспорить за победу после старта у Льюиса Хэмилтона по сути не было

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

Возвращение Формулы 1 в Нидерланды стало триумфальным для кумира местных трибун Макса Ферстаппена. Пилот Red Bull стартовал с поула, удержал лидерство в первом повороте и по ходу всех дистанции оставался впереди своего главного соперника Льюиса Хэмилтона, повторяя его тактические действия.

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На традиционном воскресном брифинге главного инженера Mercedes Эндрю Шовлина спросили, можно ли было что-то сделать иначе, чтобы переиграть соперника.

«Честно говоря, я не уверен, – ответил тот. – Реальные возможности были только на старте. Но если бы я знал, как принимать его лучше, то наверное сам сидел бы за рулем. 

Проблема с пит-стопами была в том, что все, включая Льюиса, очень старались, понимая их важность. Да, после перехода на шины Medium мы были чуть быстрее и смогли сократить отрыв. Мы действовали так, как всегда – но я не думаю, что хоть в какой-то момент у нас были шансы на победу. 

Важно помнить, что Макс тоже контролировал свою гонку. Он мог позволить отрыву сокращаться, пока это не угрожало ему, но имел возможность добавить. 

Нет, я не думаю, что сегодня были какие-то возможности, которые мы не использовали». 

Шовлин добавил, что трасса в Зандфорте не лучшим образом подошла машине Mercedes, да и пятничные проблемы с мотором у Льюиса осложнили положение чемпионов мира.

«У нас были некоторые сложности с тем, чтобы вывести машину в область правильного баланса, – объяснил инженер. – В особенности это относится ко второму и третьему поворотам.

Льюис оказался в положении догоняющего, потеряв время в пятницу. В итоге мы смогли наверстать упущенное, но когда подобное случается по ходу уик-энда, это всегда осложняет вашу задачу».

После 13 гонок сезона Mercedes выигрывает у Red Bull 12 очков в Кубке конструкторов, тогда как Ферстаппен выигрывает у Хэмилтона три очка.

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Дополнительная информация: Люк Смит

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