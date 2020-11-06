Трудно спорить, что Льюису Хэмилтону по ходу гонки в Имоле сильно везло. Валттери Боттас на втором круге «подобрал» на трассе обломок Ferrari Себастьяна Феттеля – после чего не только сам ехал медленнее, чем мог бы без этого мелкого инцидента, но и подтормаживал ехавшего следом Макса Ферстаппена. А режим виртуальной машины безопасности, активированный после схода Эстебана Окона, позволил британцу сэкономить несколько весьма ценных секунд в процессе переобувания (Боттас и Ферстаппен совершили свои пит-стопы ранее и находились позади лидера чемпионата).

Торцевая пластина Ferrari SF1000 Себастьяна Феттеля, повредившая днище машины Валттери Боттаса Фото: Mercedes AMG

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Впрочем, большинство экспертов сходятся на том, что выиграть гонку Хэмилтон вполне мог и без второго подарка. Его преимущество в скорости в промежутке между 18-м (пит-стоп Ферстаппена) и 30-м (пит-стоп Хэмилтона) кругами позволило создать достаточный задел, чтобы вернуться на трассу первым, даже если бы гонка обошлась без желтых флагов. Само собой, отрыв в этом случае был бы меньше, чем в реальности, но все-таки обгонять в Имоле – не самая простая задача, что бы Даниил Квят ни творил после рестарта в конце гонки. Получается, что уже к концу второго круга Хэмилтон был «обречен» на победу?

Не совсем – считает Марк Хьюз, поделившийся своими выводами с читателями официального сайта чемпионата. По мнению эксперта, режим виртуального автомобиля безопасности все-таки сыграл в гонке роль, близкую к решающей.

Пит-стоп Льюиса Хэмилтона (фото сделано на квалификации) Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Не активируй судьи этот режим – Хэмилтон переобулся бы на несколько кругов позже, когда его отрыв от напарника достиг бы полуминуты (потеря времени на пит-стопе в Имоле оценивается в 27-28 секунд). Разница в «свежести» шин – вся первая тройка ехала на покрышках одного и того же состава Hard – играла бы на руку лидеру чемпионата мира еще немного сильнее. Однако...

Почему второй пит-стоп Ферстаппена не был бы лишним

Однако в этой ситуации Ферстаппен мог на 40-м круге (к этому моменту в боксы свернул Феттель, находившийся в 23-25 секундах за голландцем) провести второй пит-стоп и поставить себе новый комплект шин Medium. Пилот Red Bull оказался бы в 28-ми секундах от Боттаса и в 32-х секундах от Хэмилтона – и чтобы догнать пару Mercedes, ему потребовалось бы ехать на 1,2-1,5 секунды быстрее чемпионских машин. Было ли это реально?

Pirelli оценивало разницу между свежим Medium и свежим Hard в полсекунды с круга. Плюс каждый лишний круг на Hard делал эти шины еще на 0,04 секунды медленнее. Это значит, что после пит-стопа Ферстаппена голландец мог ехать примерно на 1,34 секунды быстрее Боттаса (с учетом повреждений Mercedes под номером 77) и на полсекунды быстрее Хэмилтона.

Макс Ферстаппен на тренировке Гран При Эмилии-Романьи Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Логично задать простой вопрос – что же в таком случае мешало пилотам черных машин тоже заехать в боксы и поменять Hard на свежий Medium? Ответ прост – в распоряжении чемпионской команды свежих шин средней жесткости в этот момент уже не было.

В момент начала уик-энда инженеры Mercedes были уверены, что оптимальной шиной для использования в гонке является Soft (им в Имоле был состав С4) – ожидалось, что он на шесть десятых с круга быстрее Medium (C3) и будет не особо подвержен деградации. На деле ситуация оказалась другой. На переднем правом колесе Soft «съедался» так быстро, что в гонке никто не рискнул проехать на нем больше 17-ти кругов – хотя изначально ожидалось, что можно будет проехать около 30-ти. А разница в скорости с Medium оказалась вдвое меньше ожидаемой.

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Напомним, что в связи с меньшим количеством заездов в Имоле командам предоставлялось и меньшее количество шин – в частности, только два комплекта Medium на машину вместо привычных трех. К моменту, когда ошибка в прогнозах стала для Mercedes очевидной (во время первой длинной серии на Soft в тренировке), Хэмилтон и Боттас уже успели «выкатать» по одному из этих двух комплектов. А второй логично было использовать во втором сегменте квалификации и на первом отрезке гонки – что команда и сделала.

Почему Red Bull так и не провела второй пит-стоп

Red Bull изначально делал ставку на Medium – и, таким образом, прогнозы австрийской команды были более адекватными. Поэтому Ферстаппен в тренировке (в отличие от абсолютного большинства соперников) к шинам средней жесткости не притрагивался – берег их для квалификации и гонки.

План «Быков» не поломала даже проблема со свечой зажигания – напомним, она заставила Макса прервать первую попытку во втором сегменте. На вторую попытку Ферстаппен опять выехал на свежем Medium – то есть использовал оба имеющихся комплекта. Но поскольку первая попытка была прервана еще на разгонном круге, первый из этих комплектов оставался почти что новым. И в гонке он вполне мог обеспечить пилоту описанное выше преимущество.

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Почему же Red Bull не провела второй пит-стоп, раз тот почти гарантировал победу над Боттасом в борьбе за второе место? В тот момент казалось, что Ферстаппен вполне сможет опередить финна и в очной борьбе. Когда шины начали деградировать, имевшиеся со второго круга проблемы с управляемостью Mercedes под номером 77 обострились – что можно было увидеть даже невооруженным взглядом. Когда в начале 43-го круга помарка Боттаса помогла Ферстаппену пройти финна, эта помарка была уже далеко не первой.

Макс Ферстаппен преследует Валттери Боттаса в гонке Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Получается, что в итоге от второго пит-стопа Макса не было бы особого толка – даже обойдись дело без автомобиля безопасности? Ведь второе место голландец и так занимал на момент схода, а шансы на борьбу за победу выглядели не слишком реальными. В целом так оно и есть – но можно вспомнить об одном не всеми замеченном моменте.

Незадолго до того, как прокол вывел Ферстаппена из игры, Хэмилтон пожаловался команде на вибрацию от задних колес. Выезд автомобиля безопасности после вылета голландца позволил провести внеочередной пит-стоп – и (по крайней мере, до конца гонки) не думать о том, откуда взялись эти вибрации. Но уже тогда было очевидно, что вряд ли причиной вибраций стал износ шин – для этого покрышки были слишком свежими. Инженеры Mercedes в разговорах после гонки предположили, что Хэмилтон мог повредить свой Hard, наехав на какие-то обломки. Если это действительно так – кто знает, каким могло бы превосходство в скорости Ферстаппена над Хэмилтоном после второго пит-стопа?