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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Как Mercedes добавила машине стабильности? Все дело в секретных углублениях

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

В обеих пятничных тренировках на трассе Энцо и Дино Феррари лучшую скорость показали Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон. Motorsport.com знает, что им помогло

Как Mercedes добавила машине стабильности? Все дело в секретных углублениях

Еще в четверг, до начала заездов, Боттас рассказал, что провел множество часов на симуляторе Mercedes. Понятно, что команда стремится раскрыть потенциал своей машины W12 – в Бахрейне сделать этого не удалось, из-за чего чемпионы мира оказались в непривычной роли догоняющих.

Однако пятница в Имоле прошла уже совсем по иному сценарию. Валттери стал быстрейшим по итогам тренировок, Льюис Хэмилтон уступил напарнику всего одну сотую. Но главное даже не в темпе, а в ощущениях от машины. Если до этого гонщики жаловались на нестабильное поведение задка, то теперь их впечатления от W12 стали совсем иными. 

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При внимательном рассмотрении в машинах Mercedes удалось отыскать отличия от первого Гран При – причем именно в той области, которая отвечает за стабильность задней части. 

Речь о диффузоре, где подчиненные Джеймса Эллисона внесли определенные изменения. 

Увеличенные направляющие в диффузоре Mercedes W12

Увеличенные направляющие в диффузоре Mercedes W12

Фото: Джорджо Пиола

Прежде самая внешняя вертикальная направляющая имела прямоугольный вырез у задней кромки (во врезке). Теперь же деталь получила трапецевидную форму, оставаясь в пределах прописанного правилами с 2021 года дополнительного 50-миллиметрового ограничения. 

Однако даже более важным является другое изменение: речь о двух углублениях, которые скрываются в самом начале центральной части диффузора у деревянной контрольной пластины под днищем. При внимательном изучении выяснилось, что эти углубления скрывают вентиляционные отверстия.

Mercedes W12 на Гран При Бахрейна: видны два небольших углубления с отверстиями внутри

Mercedes W12 на Гран При Бахрейна: видны два небольших углубления с отверстиями внутри

Фото: Джорджо Пиола

Это решение можно было увидеть на W12 уже в Бахрейне, но тогда оно не слишком бросилось в глаза. Теперь же можно утверждать, что идея оказалась продуктивной, а потому получила развитие. 

В Имоле (на фото ниже) углубления стали более выраженными. Похоже, в нижней части коробки передач выполнены продольные каналы, по которым протекает воздух. Это улучшает охлаждение коробки и, похоже, также дает определенный выигрыш в аэродинамике. 

В Имоле углубления в центральной части диффузора стали более выраженными

В Имоле углубления в центральной части диффузора стали более выраженными

Фото: Джорджо Пиола

Также обратите внимание на три небольших открылка, которые размещены на боковине защитной структуры неподалеку от места ее соединения с коробкой передач. Они присутствовали на машине и в 2020-м, но тогда перенаправляли потоки вверх. 

Сейчас же, строго наоборот, эти элементы отклоняют воздух вниз. По всей видимости, это связано с изменением геометрии подвески – как говорят, именно здесь конструкторы Mercedes потратили зимой оба своих жетона доработок. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Местонахождение Имола
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Франко Нуньес

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