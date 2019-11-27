Как менять настройки на руле и расположить команду. Хэмилтон ответил на вопросы киберспортсменов

В минувшие выходные Льюис Хэмилтон посетил финал киберспортивного чемпионата Gran Turismo в Монако, где выступил в гонке против лучших геймеров, а потом ответил на их вопросы о секретах успеха и подходе к гонкам.

Motorsport.com побывал на мероприятии и записал все основные моменты.

Чем Льюис занимается перед гонками

Вероятно, у всех это по-разному. То, что я делаю сейчас, отличается от того, что я делал когда только пришел в Формулу 1 или когда занимался картингом. Но это процесс обучения.

Сейчас я делаю растяжку. Растяжка довольно важна, особенно сильнее это замечаешь с годами. Растяжка – это ключевой момент. Также дыханием я держу частоту сердечных сокращений на низком уровне. Я не делаю дыхательные упражнения, но сосредотачиваюсь на своем дыхании, чтобы сохранять концентрацию.

Кроме того, мне нужно основательно подготовиться ко всему, что ждет впереди. Я должен гарантировать себе, что изучил круг, настройки. Лично для меня этот процесс очень важен. Это значит, что я могу закрыть эту главу и вернуться к своей работе.

При этом достаточно важно быть расслабленным. За рулем следует наслаждаться и не слишком напрягаться от желания сделать больше. Я стараюсь не напрягаться, потому что хочу сделать работу как можно лучше. Обычно чем ты плавнее и расслабленнее, тем лучше всё получается.

На чем он сосредотачивается, когда пилотирует

На протяжении многих лет я глубоко погружался в технические аспекты. С точки зрения пилотажа, каждый год я должен корректировать свой стиль из-за шин.

Иногда у твоей машины сильнее проявляется недостаточная поворачиваемость, иногда избыточная. Например, в этом году у нас было намного больше недостаточной поворачиваемости, и мы пытались найти баланс, потому что условия на трассах часто меняются.

На круге очень важно определить точки торможения. Сильнее всего время на круге зависит от участков с начала торможения до апекса. Можно разделить круг на части и выяснить, где лучше иногда пожертвовать входом в поворот, чтобы лучше из него выйти. Конечно, всегда хочется максимально использовать ширину трассы и поддерживать в некоторых местах минимальную скорость. В разных поворотах нужно применять разные стили пилотажа.

Обычно понимание приходит на тренировках, когда атакуешь то сильнее, то слабее, отпускаешь педаль, меняешь тормозной баланс. На торможении переключаешь передачу вниз то немного раньше, то немного позже. Всеми этими приемами регулируешь баланс машины. Такие вещи так просто не спланировать, потому что автомобиль ведет себя по-разному.

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Фото: Gran Turismo via Getty Images

Как справляться с тем, что нужно постоянно менять настройки на руле

Пожалуй, это самая сложная вещь. Большинство гонщиков не тратят много времени на регулировки. Думаю, у Ferrari есть [особый] переключатель сзади на руле, но мне приходится выполнять довольно много действий.

В каждом повороте ты ограничен в том, что можешь сделать. Если идешь на очень высокой скорости и в некоторых поворотах у тебя достаточно прижимной силы, то машина скользит сильнее, когда тормозной баланс смещен вперед. А в Бразилии, например, некоторые повороты нужно проходить со смещенным тормозным балансом назад.

Давайте я объясню на примере «Интерлагоса». К первому повороту тормозной баланс стоит на 56%. Я прохожу первые три поворота и на выходе из третьего перемещаю торможение двигателем на один шаг вперед. Затем мне нужно очень быстро переместить вперед баланс тормозов.

Затем я прохожу четвертый, пятый, шестой и седьмой повороты, а затем перед восьмым я перемещаю тормозной баланс назад – чтобы не заблокировать колеса, потому что передние шины уже довольно горячие.

Потом я прохожу восьмой и девятый, а затем на пути к десятому нужно снова переместить баланс назад, потому что этот поворот действительно жесткий. К 12 повороту я перемещаю баланс вперед. В последнем повороте очень важен выход из него.

Я постоянно пытаюсь исследовать. Нужно сосредоточиться на идеальном попадании на апексы и точки торможения, требуется довольно много времени, чтобы приспособиться.

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Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как не отвлекаться на разговоры с инженером по радио

Когда дело доходит до квалификации, разговоры, как правило, происходят только на отдельных участках трассы, на которых я занят меньше. То есть на длинных прямых, где можно быстро включить радио и поговорить. Мне не нравится, когда со мной начинают говорить в середине круга, когда я очень занят.

Как и у всех остальных, если со мной заговорят, когда я торможу перед поворотом, это очень сильно будет отвлекать. Иногда на этом можно потерять две десятых или полсекунды, что довольно неприятно. Поэтому с инженером нужно договориться по поводу общения.

Про стратегию на гонку

Вечером в субботу я читаю много документов. Квалификация, очевидно, завершена, поэтому сосредотачиваешься на следующем дне.

В воскресенье мне показывают много вариантов стратегии. При этом я подвергаю сомнению все, что они предлагают: как много или мало шины могут выдержать, как рано мы проведет пит-стоп. Я задаю очень много вопросов.

Если взять Сильверстоун этого года, они попросили меня провести два пит-стопа, но я верил, что смогу сделать только один. Я остался на трассе, и одна остановка сработала.

Думаю, в последней гонке [в Сан-Паулу] мы проехали по крайне мере на пять кругов дольше, чем изначально задумывали. Я отправился на пит-стоп, вроде бы, на 18 круге, хотя мы думали, что к 18 кругу шины должны были уже закончится.

Мне сказали, что, вероятно, за пять кругов до этого нужно немного сбросить, потому что передние шины деградировали. Так что приходится приспосабливаться.

Когда речь идет об экономии топлива, это относительно легко. Техника довольно простая. Но, естественно, с годами у меня получается лучше. По ТВ раньше показывали, сколько топлива гонщик израсходовал, а я всегда расходовал меньше.

Фото: Gran Turismo via Getty Images

Как расположить к себе команду

В моей работе множество аспектов. Это не просто пилотаж, это еще и работа на фабрике. У нас много партнеров, с которыми мы должны постоянно взаимодействовать, участвовать в съемках, фотосессиях. На фоне того, чем мы занимаемся, нужно регулярно работать с медиа.

Вдобавок ко всему, я пытаюсь тренироваться и проводить время с семьей. Поэтому добиться равновесия в этом плане нелегко. Конечно, некоторые моменты мне не нравятся, но я думаю, что все находятся в такой ситуации с этой работой. Поэтому я действительно изо всех сил стараюсь искать удовольствие во всем, что я делаю, даже если это действительно трудно.

Мне очень повезло, и я часто убеждаюсь, что меня окружают хорошие веселые люди, мне они нравятся. Мои инженеры ведут себя очень серьезно. Для меня, британца, они не выплескивают свои эмоции столь же легко, как, например, итальянцы. Когда находишься на подиуме, итальянцы сходят с ума!

Некоторых людей, с которыми я работаю, очень тяжело сломать. Есть один парень, например, который никогда не отличался оптимизмом. Он сказал: «День будет очень трудным, мы можем рассчитывать на второе место».

Я сказал ему, что все мы чувствуем энергию, которую он излучает. Поэтому нужно, чтобы говорил так: «Нет, сегодня мы сможем это сделать. Я не знаю, что мы сможем сделать, но мы собираемся сделать здорово». В этом году в каждой гонке я по-настоящему горжусь, что изменил его. Теперь он всегда улыбается, и эта ситуация правда изменилась.

Я заметил, что люди чувствуют негатив. Поэтому я всегда стараюсь быть лучшей версией себя, потому что знаю, что если я буду сиять так ярко, как могу, то люди будут вставать рядом со мной.

Если у Боно [гоночного инженера Питера Боннингтона] трудный день, я прихожу и говорю: «Эй, у нас все получится!» И это работает. А потом бывают дни, когда все наоборот, и Боно говорит: «Давай, приятель! Сделай это». Вот что такое настоящая командная работа».

Фото: Steven Tee / Motorsport Images